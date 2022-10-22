ÆüËÜ¤¬À¤³¦°ì¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡à±ó¤¤¹ñ¤ÎÌäÂêá¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡ÖÃÏµå²¹ÃÈ²½¡×¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢³¤¤ËÄÀ¤à´íµ¡¤¬Ç÷¤ëà±ó¤¯¤ÎÅç¹ñá¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¸õ²Ê³Ø¤¬ÀìÌç¤ÎÅìµþÂç³Ø¶µ¼ø¡¦¹¾¼éÀµÂ¿¡Ê¤»¤¤¤¿¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Î¡Ö¤½¤â¤½¤â¡×¤ò¤º¤Ð¤Ã¤È¡¢Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¼éÀµÂ¿¤µ¤ó¡§
ÀìÌç¤ÏÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î¾ÍèÍ½Â¬¤È¥ê¥¹¥¯ÏÀ¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ÉÜ´Ö¥Ñ¥Í¥ëÂè5¼¡¡¢Âè6¼¡¤ÎÉ¾²ÁÊó¹ð½ñ¤Î¼ç¼¹É®¼Ô¡£
¿åÌî°´¡ÊwithnewsÊÔ½¸Éô¡Ë¡§
³ØÀ¸»þÂå¤«¤é´Ä¶ÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö°Õ¼±¹â¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æµ÷Î¥¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤ä¤â¤ä¡£
¾¾Àî´õ¼Â¡ÊwithnewsÊÔ½¸Éô¡Ë¡§
¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤¹¤®¤ëÌäÂê¤òà¼«Ê¬»ö²½á¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢´ë²è¤Ë»²²Ã¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡©¡¡¡Öµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¡×¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¡¢À¤³¦Ê¿¶Ñ¤È¤Î°ã¤¤¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿
Áã¤´¤â¤ê´ü´Ö¤Ë¸º¤Ã¤¿CO2¿åÌî¡§¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÈô¹Ôµ¡¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¿Í¤Î°ÜÆ°¤¬¸º¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥à¤·¤Æ·ÐºÑ³èÆ°¤¬¸º¤ê¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤¬¤¹¤´¤¯¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¼é¤µ¤ó¡§¾¯¤·¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤¤¤¦¤ÈÈô¹Ôµ¡¤è¤ê¤â¼«Æ°¼Ö¤Î°ÜÆ°¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎCO2¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ£µ¡Á£·¡ó¤°¤é¤¤¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Àî¡§¤¨¡¢¿ô¡ó¡Ä¡Ä¡ª
¹¾¼é¤µ¤ó¡§¤¢¤ì¤À¤±²¿¤Ë¤â¤»¤º¡¢¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿ô¡ó¤·¤«¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¼¡¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¤Þ¤¿¸µ¤ËÌá¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¾¾Àî¡§¡Ä¡Ä¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤¤¤Þ»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëºï¸ºÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤½¤Î¿ô¡ó¤è¤êÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¾¼é¤µ¤ó¡§»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËèÇ¯7¡ó¤°¤é¤¤¤º¤ÄCO2¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¾¾Àî¡§¤¢¡¢¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡¡¤¢¤ÎÁã¤´¤â¤ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¡Ä¡Ä
¹¾¼é¤µ¤ó¡§¤¤¤¤¤¨¡¢¤¢¤ÎÇ¯¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÇÓ½ÐÎÌ¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÍè¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£7¡óÊ¬¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤¿·ÐºÑ³èÆ°¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¾¾Àî¡§¤¢¤ÎÁã¤´¤â¤ê´ü´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢Èá´Ñ¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
µ¤¸õÊÑÆ°¤ò¡Ö¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¡×¤ËÎã¤¨¤ë¤È¿åÌî¡§¤Ç¤â¤½¤ì¤°¤é¤¤¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç·¿¤ÎÂæÉ÷¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÏ¢ºÜ¡Ö¿©Âî°ÛÊÑ¡×¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÌÀ³¤¤Î¥Î¥ê¤äËÌ³¤Æ»¤Îºú¤ä¥¦¥Ë¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¾¼é¤µ¤ó¡§ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÃÏµå²¹ÃÈ²½¡×¤È¤ÏÃÏµåÁ´ÂÎ¤Î²¹ÅÙ¤¬Ä¹´üÅª¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯1Ç¯¤Ë¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÇ¯¤Ë¤¢¤ë¾ì½ê¤ÇÇ®ÇÈ¤¬Íè¤¿¤È¤«¡¢¤¢¤ë¾ì½ê¤ÇÂç±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µ¤°µ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ä¾ÀÜÅª¤ÊÍýÍ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Âç¤¶¤Ã¤Ñ¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢ÀÎ¤«¤é½ë¤¤²Æ¤âÎÃ¤·¤¤²Æ¤â¤¿¤Þ¤ËÍè¤ë¤·¡¢Âç±«¤â¤¿¤Þ¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¡¹¤ÎÅ·¸õ¤äÆü¡¹¤ÎÅ·µ¤¤ÏÉÔµ¬Â§¤ËÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÅª¤Ê²¹ÅÙ¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¾¾Àî¡§¤Ò¤É¤¤Å·¸õ¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¹¾¼é¤µ¤ó¡§ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ò¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÌîµåÁª¼ê¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¤È¤¤ËÉáÄÌ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤¬¤¢¤ì¤Ð¾ì³°¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¤À¤±¡¢±ó¤¯¤ËÈô¤ó¤¸¤ã¤¦¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤«¤éÂç±«¤Ï¹ß¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬²¹ÃÈ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¤À¤±¡¢¤è¤êµÏ¿Åª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤ÆÄº¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
³¤ÍÎÇ®ÇÈ¤äµù¶È¤ÎÉÔµù¤Ê¤É¤â¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤ÎÇ¯¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦µ¤°µ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ä³¤Î®¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Ë²¹ÃÈ²½¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê·¹¸þ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤¿¤éÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾Àî¡§¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¸å¤âÃÏµå¤Î²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤«¡©
¹¾¼é¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅö¤¿¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÈô¤ó¤¸¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¿åÌî¡§ÆÃÄê¤ÎÀ¸Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤ÎÇ¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿À¸¤¤Å¤é¤¤´Ä¶¤¬°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀäÌÇ¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¹¾¼é¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¸Êª¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÇ¯¤Ë²õÌÇÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«²óÉü¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
CO2¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¿Í¤¬Éé¤¦Èï³²¿åÌî¡§»ä¤¿¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡×¤È¼«Ê¬¤ò¼é¤ëÊ¸ÌÀ¤ÎÍø´ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤Ç¤Ï¤è¤ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¹¾¼é¤µ¤ó¡§ÆüËÜ¤Ê¤ÉÀè¿Ê¹ñ¤Ï¡¢¥À¥à¤äÄéËÉ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç±«¤¬¹ß¤Ã¤¿»þ¤Ë¤âÈï³²¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤À¤ÈËÉºÒ¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤È¤·¤Æ¼«Á³ºÒ³²¤Ë¼å¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃÏÍýÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÉÏ¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«¤äÃæÅì¡¢ÃæÆîÊÆ¤Î´¥ÁçÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢ÉÏ¤·¤¤¹ñ¤¬Â¿¤¯¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¼«µë¼«ÂÅª¤ÊÇÀ¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·²¹ÃÈ²½¤Ç´³¤Ð¤Ä¤¬Áý¤¨¡¢¿©ÎÈ¡¢¿å¤¬ËÜÅö¤ËÌµ¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ýÆþ¤âÌµ¤¯¤Ê¤ë¡£
¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ê¤É¤Î±è´ß¤ÎÄã¤¤ÅÚÃÏ¡¢¤è¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¥Ä¥Ð¥ë¤Ê¤É¤Î¾®¤µ¤¤Åç¹ñ¤Ç¤Ï¡¢³¤ÌÌ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÍò¤¬Íè¤ë¤È¹âÄ¬¤Ç¤Ò¤É¤¤¿å³²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²È¤¬Î®¤µ¤ì¡¢Èª¤¬Î®¤µ¤ì¡¢½»¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉCO2¤ò½Ð¤µ¤º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¹ÃÈ²½¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ã¡ãÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î¥ê¥¹¥¯¡ä
¡¦ÄãÊ¿ÃÏ±è´ß¤Î¼Ò²ñÀ¸ÂÖ·Ï¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯
¢ª³¤¿å¤ÎÇ®ËÄÄ¥¤È¡¢Î¦¾å¤ÎÉ¹¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ç³¤ÌÌ¤¬¾å¾º¤·¡¢¹âÄ¬¤Ê¤É¤âÁý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¦Î¦¾å¡¦³¤ÍÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¢ªÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹
¡¦½ÅÍ×¤ÊÊªÍý¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯
¢ªÂç±«¤ä¶¯¤¤É÷¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¸òÄÌ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏICT¡Ê¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÂç¤¤Êº®Íð¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¦¿Í´Ö¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯
¢ªÇ®Ãæ¾É¤Ê¤É¤Î·ò¹¯Èï³²¡¢²ã¤¬¤¦¤Ä¤¹¥Ç¥ó¥°Ç®¤Ê¤É¤Î³ÈÂç¤Î¤ª¤½¤ì
¡¦¿©ÎÈ¤ä¿å¤Î¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯
¢ªÃæÅì¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢ÃæÆîÊÆ¤È¤¤¤Ã¤¿´¥ÁçÃÏÂÓ¤Ç¤Ï´³¤Ð¤Ä¤¬Áý²Ã¡£¿©ÎÈ¤ä¿å¤Î´íµ¡¤Î¤ª¤½¤ì
¡¦Ê¿ÏÂ¤È¿Í¤Î°ÜÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯
¢ª¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¶ÛÄ¥´Ø·¸¤¬¡¢²¹ÃÈ²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁýÉý¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¡£Ê¶Áè¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆñÌ±¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÈ¯À¸¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡½¡½¹¾¼éÀµÂ¿¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤è¤ê¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¡Ë¡ä
À¤³¦°ì¡¢²¹ÃÈ²½¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡©¿åÌî¡§ÆüËÜ¤Ç¤â¶¯¤¤ÂæÉ÷¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾åÎ¦¤·¤Æ¡¢º£²Æ¤â¶å½£¡¦ÀÅ²¬¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¼é¤µ¤ó¡§²áµî¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â°ËÀªÏÑÂæÉ÷¤Ê¤É¤Ç»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô5Àé¿Í¤òÄ¶¤¹¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·²æ¡¹¤ò´Þ¤á¤ÆCO2¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÀè¿Ê¹ñ¤ä¿·¶½¹ñ¤Ï¡¢¥À¥à¡¦ÄéËÉ¤È¤¤¤Ã¤¿ËÉºÒ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë»ñ¶â¤òÅêÆþ¤·¡¢¤¤¤Þ¤ÏÈï³²¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âÆüËÜ¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±ËÉºÒ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢2018Ç¯¤ÎÀ¾ÆüËÜ¹ë±«¤Ç¤ÏºÒ³²´ØÏ¢»à¤ò´Þ¤à300¿Í°Ê¾å¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂæÉ÷¤¬Íè¤ë¤È¡¢º£¤â¿¼¹ï¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¾¾Àî¡§ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤¦¤È¡¢±ó¤¤¹ñ¤ÎÈï³²¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¼é¤µ¤ó¡§¼Â¤Ï2019Ç¯¤ÎÂæÉ÷19¹æ¤Ç¤â¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ËàÀî¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢Àé¶ÊÀî¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¿·´´Àþ¤¬¿»¿å¤·¤¿¤ê¡¢ÅìËÌ¤Ç¤âÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²³Û¤ò·×»»¤·¤¿¤é¡¢2019Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¼«Á³ºÒ³²¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÂæÉ÷19¹æ¤ÏºÇÂç¤ÎÈï³²³Û¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
²¹ÃÈ²½¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÈï³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤éÈï³²³Û¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï¡¢À¤³¦°ì¡¢²¹ÃÈ²½¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡¢¤È¤â¸«¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÒÌÀÆü¤Ï¡Ö¡Ø1.5¡î¡Ù¤ÎËÜÅö¤Î¥ä¥Ð¤µ¡×¡ÖÂÐºö¤Ïà²æËýá¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤¹¡Ó¡ôµ¤¸õÊÑÆ°¤Î¤½¤â¤½¤â¡§
¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¡×¤ÈÎÉ¤¯Ê¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬´Ø·¸¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£ÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤·¡¢²¿¤ò¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Êà¤½¤â¤½¤âá¤ò¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Ø¤Î¡Ö1.5¡î¤ÎÌóÂ«¡×¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£