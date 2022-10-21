ÉðÂº¡¢¥ï¥ó¥ª¥¯LA¸ø±é¤ËÇ®¶¸¡¡¡Ö¤¢¤Î´¿À¼¤ÈÇ®¤ÎÃæ¤Ç»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¡×
¡¡³ÊÆ®²È¤ÎÉðÂº¤¬21Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖONE OK ROCK¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉðÂº¡ßONE OK ROCK¡¢5¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡ª
¡¡ÉðÂº¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ONE OK ROCK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È»£±Æ¤·¤¿5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡ÖLA¥é¥¤¥ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢20Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Î³¤³°¤Ç¤â¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤ëONE OK ROCK¤Ï¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤¿¡£ºÇ¹â¤Î»É·ãÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÉðÂº¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Î´¿À¼¤ÈÇ®¤ÎÃæ¤Ç»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿È¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤´é¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë´ò¤·¤½¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡ÖÉðÂº¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷k1takeru¡Ë