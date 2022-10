カムバックのニュースが続く！ボストンに行ったあの人『グレイズ・アナトミー』シーズン19に復帰！

大人気医療ドラマ『グレイズ・アナトミー』(以下『グレアナ』)は現在本国アメリカでシーズン19に突入。その新シリーズにまたも復活する懐かしいキャラクターがいるようだ。米TV Lineが報じている。

シリーズ19であの二人が共にカムバック!

今回発表されたのは、ラブコメディ『アリー・myラブ』のリチャード役でブレイクし、『グレアナ』ではトム・コラシック役を演じていたグレッグ・ジャーマン。偶然にも、ジェシー・ウィリアムス演じるジャクソン・エイヴリーの復帰が報じられてすぐにこのうれしいニュースが舞い込んできた。

シーズン17でシリーズのレギュラー役を降りていたグレッグ。演じるトムは担当した患者の言葉に影響され、またコロナ禍で広がった格差により人種問題についても向き合うようになり、ジャクソンと一緒に財団で働くためにボストンへ旅立っていた。

グレッグは、アメリカで11月3日(木)に放送されるシーズン19の第5話「When I Get to the Border(原題)」で、ジェシーと共に出演する。

『グレアナ』以外の最新出演ドラマは

『グレアナ』を卒業していたグレッグは、Netflixオリジナルシリーズ『ファイアフライ通り』のシーズン2(12月2日(金)に配信開始)にレギュラー出演。また、今週米国で放送される『グッド・ファイト』でも姿が見られるとのこと。

2021年5月にグレッグの降板が発表された時、ショーランナーのクリスタ・ヴァーノフは、「グレッグはコミック天才で、この作品で数年にわたって参加してもらえたことはとても好運でした。ですがまたトムというキャラクターにはと会う予定です!」と述べ、再登場を示唆していたが、それがやはり現実のものになったようだ。

シーズン19の日本放送・配信日は未定。シーズン18はDisney+ (ディズニープラス)、U-NEXT、Amazon Prime Videoなどで配信中。(海外ドラマNAVI)