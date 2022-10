BAU最大の敵との戦い！『クリミナル・マインド』シーズン16、新ポスターと場面写真が到着！

大ヒットドラマ『クリミナル・マインド FBI行動分析課』のシーズン16にあたる新作『Criminal Minds: Evolution(原題)』。すでに米国での配信が11月から始まることが発表されたが、この度その場面写真が到着した。米TV Lineらが報じている。

『LA's FINEST/ロサンゼルス捜査官』のベン・ウオーカー役やNetflixオリジナルシリーズ『真夜中のミサ』などで知られるザック・ギルフォードが演じる過去最大の敵、UnSubのイライアス・ジャスパー・ヴォイトが今回解禁となった公式ポスターで、迫り来る存在感を醸し出している。イライアスはパンデミックを利用して連続殺人犯のネットワークを構築した“UnSub”の首謀者。BAUがこれまでに直面してきた中での“最大の脅威”になるといい、チームはこの敵を追い詰めなければならない。

デヴィッド・ロッシ役のジョー・マンテーニャ、ペネロープ・ガルシア役のカーステン・ヴァングスネス、ジェニファー・ジャロウ役のA・J・クック、エミリー・プレンティス役のパジェット・ブリュースター、タラ・ルイス役のアイシャ・タイラー、ルーク・アルヴェス役のアダム・ロドリゲスの6人がカムバックする。

#CriminalMinds: Evolution: Check Out the UnSub-Centric Poster for @ParamountPlus Revival, Plus Several New Photos (EXCLUSIVE) https://t.co/48zCz9tluC pic.twitter.com/ep4Eh8gswd