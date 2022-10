『ゲーム・オブ・スローンズ』ファンが原作者の次回作をボイコット、共著者の人種差別を非難

大ヒット大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のファンが、原作者であるジョージ・R・R・マーティンの次回作をボイコットしている。どうやら、マーティンと共著したライター二人が繰り返し発している、人種差別的な発言が原因となっているようだ。

【関連記事】今からハマるのも遅くない!『ゲーム・オブ・スローンズ』が世界的メガヒットした理由

米Varietyによると問題となっているのは、10月25日に米国で発売される新著「The Rise of the Dragon: An Illustrated History of the Targaryen Dynasty, Volume One(原題)」。本著は、ウェスタロスの最も強力な一族であるターガリエン家について、彼らの歴史や詳細を綴った「デラックスな参考書」として宣伝されている。先週、マーティンが本著をSNSで宣伝したところ、何千人ものファンから怒りの反応があったという。その多くは、共著者のリンダ・アントンソンとエリオ・M・ガルシア・Jr.夫婦による一連の“人種差別な発言”に対する指摘で、「リンダとエリオが関わるものは買わない」とコメントを書き込む人もいれば、マーティンに二人と関係を断つよう促す人もいた。

We’re one month away from the publication of The Rise of the Dragon, which dives deep into the history of the Targaryen dynasty. Preorder your copy here: https://t.co/oOFagnzy8n pic.twitter.com/bYvQ0ahh00

- George RR Martin (@GRRMspeaking) September 26, 2022