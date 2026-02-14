様々なディズニーデザインのジュエリーを販売している「ケイウノ」から、ディズニー映画『アナと雪の女王』をイメージした腕時計が登場！

今回は、「アナ」と「エルサ」それぞれをモチーフにデザインした『Forever sisters』を紹介します。

ケイウノ＜ディズニー＞『アナと雪の女王』Forever sisters

価格：各50,600円（税込）

素材：白蝶貝、ダイヤモンド0.028ct(0.007ct×4)、ステンレス、牛革、クォーツ式ムーブメント

販売店舗：全国のケイウノ店舗、ケイウノ公式サイト

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

雰囲気も性格も異なるけれども、お互いを信頼し合い助け合う「アナ」と「エルサ」

そんなふたりの絆をそれぞれのデザインで表現したのが『Forever sisters』モデルです。

どちらもインデックスの12時、3時、6時、9時の4箇所にダイヤモンド（計0.028ct）をセッティング。

キラリと輝くダイヤモンドが、さりげない上品さを演出する大人のジュエリーウォッチに仕上げられています。

裏ぶたにはそれぞれのロゴを刻印。

「アナ」と「エルサ」のように、かけがえのないパートナーへ贈るのもおすすめ。

母娘や、姉妹、親友など、ふたつのデザインをそれぞれ大切な相手と身に着けても素敵です

『Forever sisters -Anna-』（「アナ」／時計）

「アナ」のデザインは、ステンレスにピンクゴールドカラーコーティングを施した、温かみのあるオーバル型（楕円形）。

文字盤には上品な光沢を持つ「マザーオブパール（白蝶貝）」を使用し、ドレスに描かれている植物のような模様がデザインされています。

ベルトには、作中で「アナ」が着用している衣装をイメージしたボルドーカラーの牛革をセレクト。

ベルト幅は約8mmと細身で、フェミニンでエレガントな手元を演出します

『Forever sisters -Elsa-』（「エルサ」／時計）

「エルサ」のデザインは、クールなシルバーカラー（ステンレス）のスクエア型（長方形）。

こちらも文字盤には「マザーオブパール」を使用し、「エルサ」をイメージした雪の結晶モチーフがあしらわれています。

ベルトは落ち着いたブルーグレーの牛革を使用。

ベルト幅は約14mmと、「アナ」モデルよりも少し幅を持たせることで、甘すぎないシックな印象を与えます。

どちらのモデルも、ベルトにはプレーンなシームレス素材を用いており、シンプルながらも洗練された雰囲気です

『Forever sisters』専用ボックス

「Forever sisters」は、『アナと雪の女王』の世界観をイメージした専用ボックスに入っています。

ブルーグレーを基調に、シルバー色にきらめくロゴと降り注ぐ雪の結晶をデザイン。

自分用としてはもちろん、大切な人への贈り物にもおすすめです。

『アナと雪の女王』のダブルヒロイン「アナ」と「エルサ」モチーフが詰まったジュエリーウォッチ。

ケイウノで発売中の＜ディズニー＞『アナと雪の女王』Forever sistersの紹介でした☆

