½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏŽ¢¤Ê¤Ë¤òÏÃ¤¹¤«Ž£¤è¤êŽ¢¤Ê¤Ë¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤«Ž£¡Ä²ñÏÃ¤ÇÉ¾È½¤ò²¼¤²¤ë¿Í¤Î7ÂçÆÃÄ§
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢»³º¬ÍÎ»Î¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ë¤Ï²¿¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¡¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î¥¹¥´¥¤¡ÖÊ¹¤¯µ»½Ñ¡×¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£´èÄ¥¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤¬µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë
ÆüËÜ¸ì¤Î¡ÖÊ¹¤¯¡×¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÊ¹¤¯¡£±Ñ¸ì¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡ÖLISTEN¡×¤Ç¤¹¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¼ÁÌä¤¹¤ë¡£±Ñ¸ì¤Ê¤é¡ÖASK¡×¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢ÏÃ¤·¼ê¤ÈÊ¹¤¼ê¡¢¤É¤Á¤é¤¬¼çÌò¤«¡£
LISTEN¤ÏÏÃ¤·¼ê¤¬¼çÌò¤Ç¡¢ASK¤ÏÊ¹¤¼ê¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¼ÁÌä¤Ë¤ÏÊ¹¤¼ê¤Î°Õ¿Þ¤¬È¿±Ç¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼ÁÌäÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÏÃ¤·¼ê¤ÎÏÃ¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Áê¼ê¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾å¼ê¤ÊÊ¹¤¼ê¤ÏLISTEN¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬»ä¤Ï¡¢LISTEN¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Î»ä¤Ï¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÇº¤ß¤äÁêÃÌ¤ò¡Ö»ä¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤Î¤¬»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤Î»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Çº¤ß¤äÁêÃÌ¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ÁêÃÌ¼Ô¤¬¶ì¤·¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î²ò·èºö¤äÆ»¶Ú¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Î»ÈÌ¿¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤¬¼çÌò¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤³¤ÎÌäÂê¤Ï²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡×
¡Ö²¿¤«¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ä¡Ä¡£
Áê¼ê¤Ë¡Ö²¿¤òÏÃ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢Ê¹¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤è¤ê¤â¡¢»ä¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È»ä¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤¬´Ö°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÁêÃÌ¼Ô¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö²¿¤òÏÃ¤¹¤«¡×¤è¤ê¡Ö²¿¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤«¡×
¤³¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñÏÃ¤Î½àÈ÷¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö²¿¤òÏÃ¤¹¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²¿¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤«¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤ï¤½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ö¼¡¤Ë²¿¤òÏÃ¤¹¤«¡×¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Ê¹¤¯¤³¤È¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²ò·èºö¤Ï¡¢¡Ö²¿¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤«¡×¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¡£
´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢
¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤
¡¦¼«Ê¬¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤
¡¦°Õ¸«¤·¤Ê¤¤
¡¦¡Ö¤Ç¤â¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤
¤Ê¤É¡¢´ÊÃ±¤Ê¡È¤Ù¤«¤é¤º½¸¡É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÅú¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼õÍÆ¤È¶¦´¶¤Î¤¿¤á¤Î¡¢½éÊâ¤Î½éÊâ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ä¤¤¼«Ê¬¤«¤é¸ý¤ò¶´¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó²ñÏÃ¤Î¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ËÅµ·¿Åª¤Ê¡ÖÊ¹¤±¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤¼¤ÒÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²ñÏÃ¤ÇÉ¾È½¤ò²¼¤²¤ë¿Í¤Î7ÂçÆÃÄ§
¡¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÖÀèÀ¸¥¿¥¤¥×¡×
Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ä¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÀèÀ¸¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡û¡û¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¾å»Ê¤ËÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¡û¡û¤Ê¤é¡¢²¶¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡£¤Þ¤º¡Á¡×
Áê¼ê¤Ï¡Ö²ò·èºö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Ï¤Þ¤À¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¿¤À¡Ö¤¿¤¤¤Ø¤ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÀèÀ¸¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î»×¤¤¤ò¤µ¤¨¤®¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶µ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÏÃ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶µ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¥¿¥¤¥×¤¬²ñÏÃ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤è¤ê¡¢¶µ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Í¥¿¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤¬¤¤¤Ä¤âÆ¬¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡û¤«¡ß¤«¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë¡Ö¿³È½¥¿¥¤¥×¡×
Áê¼ê¤ÎÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Èó¾ï¼±¤È¼õ¤±¼è¤ì¤¿¤ê¡¢¹ÓÅâÌµ·Î¤Ë»×¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¸ý¤ò¶´¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¿³È½¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡û¡û¤ÏÎä¤ä¤·¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤è¡×
¡Ö¤½¤¦¤«¤Ê¡¢¾ï²¹¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¿³È½¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÈ½ÃÇ´ð½à¤È°Û¤Ê¤ë¤ÈÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤êÈÝÄê¤·¤¿¤ê¡¢¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÄÏÀ¤òÀï¤ï¤»¤ë¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È¤Î¾ì¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¤Õ¤À¤ó¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÁê¼ê¤Î¿´¤òÀÞ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëè²ó¡¢¤½¤ó¤Ê²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤Ê¤¿¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤Í¡×¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¹¤±¤ë¿Í¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ì¡¢¤Þ¤º¤ÏÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é²ñÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ÏÃ¤¹¤³¤È¤òµñÀä¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡Ä
£²¿¤Ç¤âÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¤ë¡Ö²òÀâ¼Ô¥¿¥¤¥×¡×
Ê¹¤«¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢ÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬¡¢²òÀâ¼Ô¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡ÖºòÆü¡¢¡û¡û¤µ¤ó¤«¤éÌëÃæ¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤µ¡×
¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿¤È¤¤Î¡Ä¡Ä¡×
Áê¼ê¤ÏÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÌëÃæ¤ÎÅÅÏÃ¤ÏÈó¾ï¼±¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²òÀâ¼Ô¥¿¥¤¥×¤ÏÁê¼ê¤ÎÏÃ¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç³ÎÇ§ºî¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀâÌÀ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤ÆÏÃ¤¹µ¤ÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÀâÌÀ¤¬¤¯¤É¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¤â¹½¤ï¤ºÉÔÍ×¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ëÅ¹°÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²òÀâ¼Ô¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤È¤Ë¤«¤¯Ê¹¤¤¿¤¬¤ë¡Öµ¼Ô¥¿¥¤¥×¡×
¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¤Ë¤«¤¯º¬·¡¤êÍÕ·¡¤êÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢µ¼Ô¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡Ö1½µ´ÖÁ°¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤É¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ê¤Î¡©¡¡¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Ê¤Î¡©¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡©¡¡Æþ±¡ÈñÍÑ¤Ï¡©¡×
Áê¼ê¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢µ¼Ô¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊ¹¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£1¤Ä2¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Í¡×¤È¶½¤¶¤á¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ä¤³¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¿©¤¤µ¤Ì£¤Ë¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤¤Ã¤È¤É¤³¤«¤ÇÃ¯¤«¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ì¡¢ÏÃ¤¹¤³¤È¤µ¤¨µñÀä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë´Ä¶¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë
¥¿Í¤ÎÏÃ¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡ÖÌµ´Ø¿´¥¿¥¤¥×¡×
¤³¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÈÃ¼¤«¤éÊ¹¤¯¤³¤È¤òµñÀä¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Û¤«¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤¹½çÈÖ¤¬Íè¤¿¤é²¿¤òÏÃ¤½¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ìµ´Ø¿´¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡Öº£Ä«¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤µ¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤Õ¡Á¤ó¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×
¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤é¡¢¥×¥é¥ó¥¿¡¼¤Î²Ö¤¬ÆÍÁ³ºé¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤êºòÆü¤Í¡Ä¡Ä¡×
¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤¬¤Æ¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅÜ¤ê½Ð¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÌµ´Ø¿´¤µ¤ËÏÃ¤¹µ¤ÎÏ¤¬¼º¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡Ìµ´Ø¿´¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÊ¹¤¯µ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ê¹¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¦Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¹¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥ó¥¿¥¤¥×¡×
¤³¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤À¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¯¡¢¤³¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¹¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬¡¢¥«¥á¥ì¥ª¥ó¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¾®¤®¤ì¤¤¤Ë¤·¤ÆÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÀèÇÚ¤À¤«¤éÊ¹¤¯¡£È±¤¬¤Ü¤µ¤Ü¤µ¤Ç¤À¤é¤·¤Ê¤¤ÀèÇÚ¤À¤«¤éÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£Êª¹ø¤¬½À¤é¤«¤¤¤Î¤¬±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å»Ê¤À¤«¤éÊ¹¤¯¡£¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤¬±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å»Ê¤À¤«¤éÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢Êª¹ø¤Î½À¤é¤«¤¤¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¹â°µÅª¤Ê¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åú¤¨¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸«¤¿ÌÜ¤ä±½¡¢ÁêÀ¤Ê¤É¤ÎÀèÆþ´Ñ¤ÇÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²ñÏÃ¤Î¼çÌò¤ÏÏÃ¤·¼ê¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¹¤¼ê
§¶òÃÔ¤äÊ¸¶ç¤â100¡óÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¤ª¿Í¤è¤·¥¿¥¤¥×¡×
¤â¤È¤â¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤äÆâ¸þÅª¤Ê¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¤É¤ó¤ÊÏÃ¤Ç¤âÌÛ¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¤À³Ê¤Î¿Í¤â¡¢ÏÃ¤·¹¥¤¤Î¿Í¤äÏÃ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ê¹¤¯Â¦¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢¡û¡û¤µ¤ó¤«¤é¾®¸À¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¡×
¡Ö»ä¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡û¡û¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¡×
¤ª¿Í¤è¤·¥¿¥¤¥×¤ÏÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤¤ÏÃ¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¶òÃÔ¤äÊ¸¶ç¤Ê¤É¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¡¢¤¢¤ì¤³¤ìÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤À¤±¤Ë¼õ¤±Î®¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤ÏÊ¹¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñÏÃ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¹¤¼ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢²ñÏÃ¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÏÃ¤·¼ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡ÖÊ¹¤±¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤¬ÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÏÃ¤»¤Æµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¡£²ñÏÃÁ´ÂÎ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢²ñÏÃ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¹¤¼ê¤Î¤³¤Á¤é¡£¤³¤ì¤¬¡¢¡ÖÊ¹¤±¤ë¿Í¡×¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¢£ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡Ö²ñÏÃ¤Î¥Ü¡¼¥ë¡×¤òÊÖ¤¹
½»¿¦¤ÎÀâË¡¤äÃøÌ¾¿Í¤Î¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢²ñÏÃ¤Ï°ìÊýÅª¤ËÊ¹¤¯¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²ñÏÃ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÁê¼ê¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·Ú¤¤ÊÖÅú¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯ÏÃ¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÊÖ¤·¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢
¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¡×
¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Ï¡×
¤È¡¢Áê¼ê¤ò¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤¿¤ê¡¢ÅÜ¤ê¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Æñ¤·¤¯¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÊÖ¤»¤Ð¤¤¤¤¡£¼«ËýÏÃ¤Ê¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¯ÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾å¼ê¤ÊÊ¹¤¼ê¤Ï¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥³¡¼¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ç¤â¡¢¥Ü¥ì¡¼¤Ç¤â¡¢¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ç¤â¡¢À¸ÅÌ¤¬ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅª³Î¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡£µ¤»ý¤Á¤è¤¯ÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¡¢À¸ÅÌ¤ÏËþÂ¡£¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¹¤¼ê¤ÏÏÃ¤·¼ê¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñÏÃ¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±ÏÃ¤äÁêÃÌ¤´¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ðËÜ¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥Á¡£¡Ö²ò·èºö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Áê¼ê¤ÏÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤À¤±¡£¡Ö¼Â¤Ï¤Í¡Ä¡Ä¡×¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÏÃ¤¹¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¿¶¤ê¤Ç¤¹¡£
Ê¹¤¼ê¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¡È²ñÏÃ¤Î¥Ü¡¼¥ë¡É¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÊÖµå¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
----------
»³º¬ ÍÎ»Î¡Ê¤ä¤Þ¤Í¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë
¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼
¿´¤Î¥¯¥»¤òÄ¾¤¹¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Î¥¤¥º¡×¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡Ê¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡Ë¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥á¥ó¥¿¥ë¥Î¥¤¥º¿´Íý³Ø¶¨²ñ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡Ê²ñÄ¹¡Ë¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÃæÂà¡£Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¡¢Ç®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÃÀÞ¡¢½¢¿¦¤Î¼ºÇÔ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¾ðÊó»ïÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿´ÍýÎÅË¡¤ò³Ø¤Ó¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶Äã¤á¤Î¿Í¡×¤Î¤¿¤á¤ÎËÜ¡Ù¡¢¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ë¤Ï²¿¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¡¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î¥¹¥´¥¤¡ÖÊ¹¤¯µ»½Ñ¡×¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼ »³º¬ ÍÎ»Î¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡Ö²ñÏÃ½Ñ¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯