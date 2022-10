2023年1月より放送・配信されるWOWOWオリジナルアニメ『火狩りの王』より、アニメ映像としては初公開となるティザーPVが解禁となった。

【動画】『火狩りの王』ティザーPV

『雨ふる本屋』シリーズなどで知られる日向理恵子の同名長編ファンタジー小説をアニメ化した本作。“火”を失った人類最終戦争後の世界で、主人公となる11歳の少女・灯子と15歳の少年・煌四が、多くの困難に直面しながらも懸命に生きていく姿を描く。

監督は『SAMURAI DEEPER KYO』や『今日からマ王!』などを手掛ける西村純二。構成/脚本は『GHOST IN THE SHELL /攻殻機動隊』や『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』の押井守が担当。

主人公・灯子役を久野美咲、煌四役を石毛翔弥が演じ、ほかキャストには坂本真綾、細谷佳正、早見沙織、山口愛らが出演し脇を固める。

解禁になったティザーPVには、物語の鍵を握る11歳の少女・灯子と15歳の少年・煌四が登場するほか、人類最終戦争後の壮絶な世界が描かれ、この物語で巻き起こるドラマの一端を垣間見ることができる。ティザーPVは、WOWOW公式YouTubeチャンネルにて配信中だ。

WOWOWオリジナルアニメ『火狩りの王』は、WOWOWにて2023年1月より放送・配信予定。