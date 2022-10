『スーパーナチュラル』前日譚、本家からあの人が登場

『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』の前日譚となるスピンオフドラマ『The Winchesters(原題)』に、本家からあるキャラクターが登場することがわかった。米Cinemablendなどが報じている。

【関連記事】『ザ・ボーイズ』ジェンセン・アクレス、映画スター候補たちからソルジャーボーイ役を勝ち取っていた

本作は、1970年代を舞台に、ジェンセン・アクレスとジャレッド・パダレッキが演じたディーン&サム・ウィンチェスター兄弟の両親、ジョンとメアリーの若き日を描くスピンオフ。アメリカでは、The CWにて10月11日より放送が開始したばかりだ。

今回出演が決まったのは、『スーパーナチュラル』シーズン8で、ヘンリー・ウィンチェスターを演じたギル・マッキニー(『ワンス・アポン・ア・タイム』)。ディーンとサムの父方の祖父、つまりジョンの父として登場し、タイムトラベルの驚異を介して未来の孫たちと顔を合わせることに。悪魔アバドンを止めるという任務の結果、ヘンリーは死にジョンは父親が自分を見捨てたと思い込む。シーズン9第17話「ジョシーの過去」では、ヘンリーが1958年当時、賢人という超常現象を研究する組織に所属していた頃のフラッシュバックが描かれた。

Beyond excited and grateful. Thanks to @rthompson1138 @JensenAckles @DanneelHarris @dicksp8jr & the #SPNFamily https://t.co/nU63hsMx0u via @TVLine