マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)でニック・フューリー役を務めるサミュエル・L・ジャクソンが、19日より配信されたカードバトルゲーム「MARVEL SNAP(マーベル・スナップ)」の記念CMに登場。S.H.I.E.L.D.長官を解雇され、ブチ切れるフューリーを演じている。

「MARVEL SNAP」は、マーベルヒーロー&ヴィランのカードを集め、自分だけのドリームチームを結成し、マルチバース(多元宇宙)を駆け巡るバトルを体験できるゲーム。アスガルドやワカンダといった、マーベル・ユニバースに登場する50か所以上のロケーションを舞台に、1ゲーム3分間の勝負が展開する。

アベンジャーズの創設者としてS.H.I.E.L.D.をまとめてきたフューリーだが、ゲームではユーザーがその役割を担うため、S.H.I.E.L.D.はフューリーの解雇を決めたようだ。CMでは、長官をクビにされたフューリーが人事部を訪問。「次はもっと上手く、悪の攻撃から地球を守るようにするよ。あぁ、そうだった。次はないんだな」と皮肉たっぷりに話すフューリーだが、人事部はすかさず後任(=ゲームユーザー)を紹介する。一般人が新長官であることを知ったフューリーが「あんた気は確か…」(Are you out of your f…)と放送禁止用語を放つ寸前で、映像は途切れている。

サミュエルは、2023年にディズニープラスで配信される主演ドラマ「シークレット・インベージョン」でもフューリーを再演。同作では、地球に帰還したフューリーが、擬態能力を持つスクラル人が企てる侵略に立ち向かう。また、フューリーは『キャプテン・マーベル』の続編『ザ・マーベルズ(原題) / The Marvels』(2023年7月28日全米公開)への登場も決定している。(編集部・倉本拓弥)