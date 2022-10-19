ÉÊÀî¥Ò¥í¥·¡¢¡Ø¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¸åÆüÃÌ¤òÉÁ¤¯Ì¡²è¡ØOUT¡Ù¤ò±Ç²è²½¡õ¥ª¡¼¥Ç¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡¡¥Ô¡¼¥¹°½Éô¤¬±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡2009Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ20²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¡£¤½¤Î¸åÆüÃÌ¤È¤Ê¤ë¡¢Îß·×600ËüÉôÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡ØOUT¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§°æ¸ýÃ£Ìé¡¿¤ß¤º¤¿¤Þ¤³¤È¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ö¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×´©¡Ë¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¡Ø¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÉÊÀî¥Ò¥í¥·¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡ØOUT¡Ù¤Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ëÉÊÀî¥Ò¥í¥·
¡¡ÉÊÀî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¤ÇÄ¹ÊÔ±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ØÌ¡ºÍ¥®¥ã¥ó¥°¡Ù¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ö¥ó¥Î¥¤¥Á¡Ù¡¢¡ØZ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¤«¤éÌó10Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥ä¥ó¥¡¼¡ß¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ßÍ§¾ð¤ÎÊª¸ì¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¤Î°æ¸ýÃ£Ìé¤Ï¡¢ÉÊÀî´ÆÆÄ¤ÎÃæ³Ø¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¡£¡Ø¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¤Ç¤Ï¿åÅè¥Ò¥í¤¬±é¤¸Âç³èÌö¤·¤¿¡È¹ý¹¾¤Î¶¸¸¤¡É°æ¸ýÃ£Ìé¤¬¡¢ËÜºî¡ØOUT¡Ù¤Ç¤Ï17ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ¿·¤¿¤Ê¤ëÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËËÂ¤°¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÀÄ½Õ¤ÎÆü¡¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£2¿Í¤Ï¡Ø¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ²ñ¤·¡¢¡ÖÉÊÀî¤¬´ÆÆÄ¤Ç±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°æ¸ý¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¯Ç¯±¡¤«¤é½Ð½ê¤·¤¿°æ¸ýÃ£Ìé¤Ï¡¢À¾ÀéÍÕ¤Ç¾Æ¤ÆùÅ¹¤ò±Ä¤à¿ÆÀÌ¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¹À¸¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¶»¤Ë¸«ÃÎ¤é¤ÌÅÚÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ã£Ìé¤À¤¬¡¢½Ð½ê½éÆü¤Ë¡¢Ë½ÁöÂ²¡¦»Â¿ÍÉûÁíÄ¹¤Î°ÂÇÜÍ×¤È¥¿¥¤¥Þ¥ó¤Ç¤±¤ó¤«¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤±¤ó¤«¤Ë¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¯Ç¯±¡¤ËÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤Ã£Ìé¤È¡¢Éé¤±¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤Í×¤Ï¡¢¤³¤Î¤±¤ó¤«¤òÈëÌ©¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¡£¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÃ£Ìé¤ÎÁÔÀä¤Ê¹¹À¸À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤æ¤¯¨¡¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¶½Ê³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤·¤ÆÆüº¢¤ÎÝµÊ°¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ëÉÊÀî´ÆÆÄ¡£°æ¸ý¤Ï¡Ö³°Â¦¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤¿¼ã¼ÔÃ£¤ÎÀ¤³¦¤¬À¸¡¹¤·¤¯¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¸¶ºîÌ¡²è¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ò¡¢ÉÊÀî´ÆÆÄ¤¬¤É¤¦¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡£Âô»³¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤ÆÌã¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÒ²¬½¨²ð¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡ÖËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¡¢¾µÇ§Íßµá¤Ê¤É¸½Âå¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÆÍÇË¸ý¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¤Îº¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°æ¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¤Î¡ØOUT¡Ù¤Ë¤Ï¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ëÉÊÀî´ÆÆÄ¤Î±é½ÐÎÏ¤Ç¡¢Í¦µ¤¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÂ¸ºß¤·Â³¤±¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2023Ç¯1·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜºî»£±Æ¤òÁ°¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£±þÊç»ñ³Ê¤ÏËþ18¡Á35ºÐ¤ÎÃËÀ¡£±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï11·î11Æü18»þ¡£
¡¡ÉÊÀî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ã¤¤Ìò¤Ï¼ã¤¤»þ¤Ë¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¡£½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÌò¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¼ã¤«¤ê¤·Æü¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤¿Í¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ô¡¼¥¹¡¦°½ÉôÍ´Æó¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÉÊÀîÁÈ¥¥ã¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô¤Ø¡¢±ó¤¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤è¤ê±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»þ¤ËÄ¹Ç¯ÉÊÀî¤µ¤ó¤ÎÂ¦¶á¤À¤Ã¤¿ËÍ¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤ËÉÊÀî´ÆÆÄ¤Î¹¶Î¬Ë¡¤òÆâ½ï¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯¡ØÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¼å¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¤É¤ì¤À¤±¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¶´¤ß¹þ¤á¤ë¤«¤¬¸°¤Ç¤¹¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±Ç²è¡ØOUT¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯Á´¹ñ¸ø³«¡£