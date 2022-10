女優の小芝風花が主演を務める映画『貞子DX』より、7人に増殖した貞子が主題歌「REPLAY」のダンスパフォーマンスを見せる映像が解禁された。

【動画】映画『貞子DX』×三代目J SOUL BROTHERSがコラボ! 7人の貞子たちがキレキレダンスを披露する、主題歌「REPLAY」ダンスパフォーマンス映像

本作は、現代社会に適応し、SNSで拡散される貞子の呪いと、呪いの方程式を解明しようとする主人公たちの対決を描く超体感型謎解きサスペンスホラー。国内外で幅広い世代に高い認知度を誇る世界的ホラーアイコン“貞子”のシリーズ最新作となる。

貞子の呪いに立ち向かうIQ200の天才大学院生・一条文華を小芝風花が演じる。また、文華と共に呪いに挑む自称占い師・前田王司役にはTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEの川村壱馬、協力者の感電ロイド役には黒羽麻璃央。文華の母親・一条智恵子役に西田尚美、妹の一条双葉役に八木優希、呪いの謎の解明に文華を誘う人気霊媒師Kenshin役に池内博之、Kenshinの父親・天道琉真役に今年5月に逝去した渡辺裕之さん。若手からベテランまで個性的な俳優陣がそろい、監督・木村ひさし、脚本・高橋悠也のタッグで進化した“貞子”のストーリーを盛り上げる。

主題歌は三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEによる書き下ろし楽曲「REPLAY」。このたび、スタイリッシュな撮り下ろしパフォーマンスビデオ(「REPLAY」 DANCE PERFORMANCE(貞子DX)/ SONG BY 三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)が到着した。

おなじみの井戸から貞子が登場する様子からスタートする本映像だが、ひとり、またひとりと貞子が拡散し、本作のポイントである「大量拡散する貞子」を、ギミックではなく、次々と貞子が現れる振り付けの構成で表現している。さらに、前半を1カットのカメラワークや、展開していくライティングで振り付けを見せることで、サビの7ショットダンスがピークに感じるような構成になっている。

7人の貞子が集結した後半のサビパートでは、三代目JSBのパフォーマーさながらに、キレキレのダンスを披露。振り付けは、三代目JSBのリーダー・小林直己が貞子をイメージして制作しており、貞子が7人そろうことでインパクト大のダンスパフォーマンス映像となっている。

映画『貞子DX』は、10月28日より全国公開。