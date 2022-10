『グレイズ・アナトミー』シーズン19に、あの彼が帰ってくる！

大ヒット医療ドラマ『グレイズ・アナトミー』シーズン19に、あるキャラクターが戻ってくることがわかった。米Deadlineが報じている。

『グレイズ・アナトミー』ジャクソン・エイヴリーがカムバック

今回戻ってくるのは、ジャクソン・エイヴリーを演じたジェシー・ウィリアムズ。11月3日(木)に放送されるシーズン19の第5話「When I Get to the Border(原題)」に監督兼ゲスト出演する。

ジェシーは2021年春、シーズン17をもってレギュラーから降板。最後のエピソードではジャクソンは元恋人でサラ・ドリュー演じるエイプリル・ケプナーと再会したことで、新たな目標に向かって動き始め、財団を継ぐためボストンに移住する姿が描かれていた。その後、シーズン18&19にゲストとして出演していた。

「When I Get to the Border」には、サラは登場しないが、本作の製作総指揮を務めるデビー・アレン(『S.W.A.T.』)がジャクソンの母親キャサリン役で再登場する。

ジェシー・ウィリアムズの現在は?

ジェシーは、『グレイズ・アナトミー』の製作総指揮であるクリスタ・ヴァーノフによる米ABCの『Rebel(原題)』でも監督を務め、2021年のアカデミー賞受賞作『隔たる世界の2人』の製作総指揮を担い、俳優のみならず活躍の場を広げている。

また、野球をテーマにした『Take Me Out(原題)』でブロードウェイにも出演し、トニー賞にノミネートされた。最近では米Paramount+の『Secret Headquarters(原題)』でオーウェン・ウィルソンと共演し、次回作はNetflixの『Your Place or Mine(原題)』でリース・ウィザースプーンと共演する予定。

『グレイズ・アナトミー』は日本ではDisney+(ディズニープラス)やU-NEXTなどにて配信中。

(海外ドラマNAVI)