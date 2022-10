10月29日より、「『THE FIRST SLAM DUNK』 in ハルカス300」を開催することが発表された。大阪・あべのハルカスの“ハルカス300”(展望台)に、バスケットボールコートが登場する。

【写真】あべのハルカスの“ハルカス300”(展望台)に登場するバスケットボールコートのイメージ画像

今年12月3日に公開されるアニメ映画『THE FIRST SLAM DUNK』。2021年1月、井上が自身のTwitterにて、「SLAM DUNK」のタイトルと共に、「映画になります!」と映画化を発表。同年8月にはその続報としてティザームービーとティザービジュアルを公開。今年7月2日からは映画館で、湘北メンバーたちが描かれたポスターの掲出が始まり、その後5日間にわたり映画公式SNSでも1日ごとにポスター画像が投稿。SNSで7月2日で公開日・タイトルが、7月7日は特報が公開。10月15日には本ポスタービジュアルが解禁され、話題となっていた。

このたび、10月29日より「『THE FIRST SLAM DUNK』 in ハルカス300」を開催することが決定。大阪にある地上300mの日本一高いビル「あべのハルカス」の展望台「ハルカス300」の58階「天空庭園」にバスケットボールコート約10m×13.5mが登場(2023年1月9日まで)。コートの内側や外側には、映画『THE FIRST SLAM DUNK』にちなんだ装飾を施し、大阪の都心で手軽にバスケットボールが体験できるほか、フォトスポットとしても楽しむことができる。

バスケットボールコート設置のほか、展望台フロアを『THE FIRST SLAM DUNK』の装飾がジャック。ロゴや映画に登場するキャラクターの装飾などがハルカス300(展望台)16階展望台専用エレベーターホールから60階「天上回廊」に登場。ハルカス300の玄関口である、地下1階、2階シャトルエレベーターホール、エレベーターかご内、および16階シャトルエレベーターホールなどにおいても映画にちなんだ装飾を実施。ハルカス300のみならず、あべのハルカスの館内各所で本企画を楽しむことができる。

また、バスケットボールコートオープン日の10月29日にはオープニングイベントや、お子様向けの「バスケットボールクリニック」などのイベントも予定。オープニングイベントには麒麟・田村裕、大阪籠球会パフォーマーがゲストで登場する。本日10月18日14時より、「オープニングイベント」「親子バスケットボールクリニック」の参加応募の受付を開始(10月23日23時59分まで。応募多数の場合、抽選)。

「『THE FIRST SLAM DUNK』 in ハルカス300」』は、大阪・あべのハルカス“ハルカス300”(展望台)にて10月29日より開催。