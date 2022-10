コリン・ファレル、『バットマン』スピンオフ『The Penguin』のオープニングを詳細に語る

DC映画『THE BATMAN−ザ・バットマン−』に登場したペンギンを主人公にした、米HBO Max製作によるスピンオフドラマ『The Penguin(仮題)』。その新作シリーズで、同役を再演するコリン・ファレルがオープニングシーンを詳細に語っている。

オープニングシーンに興奮

これまでに、『The Penguin』はベールに包まれた状態だったが、米Extraのインタビューに応じたコリンが、物語のタイムラインなどについて明かしている。「スピンオフは、『ザ・バットマン』のラストから約1週間後に始まるよ。だから、まだゴッサムシティは浸水したままなんだ。第1話の脚本を読んだら、(マフィアのボス、カーマイン)ファルコーネのオフィスで僕の足が水しぶきを上げるシーンで始まり、それだけでも読んだときは“おお、ジーザス!”と思ったよ」そう語ったコリンは、オープニングシーンを読んだだけで興奮してしまったようだ。

コリンが言う「ゴッサムシティが浸水したまま」とは、『ザ・バットマン』にヴィランの一人として登場したリドラーが仕掛けた爆弾により、街が洪水に吞み込まれた展開のこと。またコリンは、「この番組は素晴らしいし、脚本がよく書けている。あのキャラクターが大好きなんだ」ともコメントし、スピンオフが6〜8時間になることも明かしていた。

製作陣は?

『The Penguin』に出演するコリン以外のキャストは不明。コリンのほか、『ザ・バットマン』で脚本・監督を務めたマット・リーヴス(『ザ・ループ TALES FROM THE LOOP』)が、プロデューサーのディラン・クラーク(『猿の惑星』シリーズ)とローレン・ルフラン(『エージェント・オブ・シールド』)、アダム・カッサン(『パセージ』)、ラフィ・クローン(『ザ・ループ TALES FROM THE LOOP』)とともに製作総指揮として参加。ルフランが脚本・ショーランナーを兼任する。

現在撮影中の『The Penguin』に参加するキャストなどの情報が届き次第、お伝えしていきたい。(海外ドラマNAVI)