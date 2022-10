【今週のおすすめ最新海外ドラマ】ドラマ版『きみがぼくを見つけた日』、『キック・アス』のクロエ・グレース・モレッツ主演ドラマが開始

10月17日(月)から10月23日(日)に配信・放送がスタートする最新のおすすめ海外ドラマをご紹介。今週は、フランスのノートルダム大聖堂で起きた火災をテーマにしたNetflix新作シリーズ、映画『きみがぼくを見つけた日』のドラマ版の配信がスタート! 大人気女優クロエ・グレース・モレッツ(『キック・アス』)主演の『ペリフェラル〜接続(コネクト)された未来〜』や、アル・パチーノ(『ゴッドファーザー』)が出演する『ナチ・ハンターズ』シーズン1(再編集版) など、豪華キャストが出演するドラマも盛りだくさんの週となる。

10月18日(火)よりHuluにて独占配信スタート。

『グッド・ワイフ』のクリエイター、ロバート&ミシェル・キング夫妻が製作総指揮を務める話題作。本国アメリカではシーズン4まで更新済み。

宗教やスピリチュアルな現象に懐疑的な心理学者クリステンと、修行中の神父デヴィッド、そしてあらゆる機器に精通する便利屋のベンが、奇跡や悪魔憑きなど科学では説明できない超自然的な事件を調査していく。シーズン2でも抜群のチームワークで超常現象の調査を進めていく3人。しかし、実はそれぞれがある“大きな秘密”を抱え悩んでいた…。

シーズン2からはディラン・ベイカー(『グッド・ファイト』)、ブライアン・ストークス・ミッチェル(『Glee』)、ブライアン・ダーシー・ジェームズ(『13の理由』)らが新キャラクターとして登場する。

10月19日(水)22:00放送スタート。(二カ国語版独占日本初放送)

米カリフォルニア州ロサンゼルスを拠点に、米海軍に関わる数々の難事件に立ち向かう潜入捜査チームの活躍を描く『NCIS: LA 極秘潜入捜査班』。史上最高のエピソードと評される3エピソードが登場するシーズン8が二カ国語版独占日本初放送&字幕版チャンネル初放送。

10月19日(水)独占配信スタート。

まだ記憶にも新しい、2019年4月にフランスのパリにあるノートルダム大聖堂で起きた火災をテーマにしたリミテッドシリーズ。それぞれに火種を抱えた人々の運命を綴る本作では、大聖堂の炎上を食い止めようとパリの消防士が奮闘するかたわら、苦境に置かれた人々の姿も映し出される。

全6話でメガホンを執るのは『ライク・ア・フィッシュ』のエルヴェ・アドマール。キャストには、ロシュディ・ゼム(『チャップリンからの贈りもの』)、カロリーヌ・プルースト(『SPIRAL〜連鎖〜』)、シモン・アブカリアン(『007/カジノ・ロワイヤル』)ら。

10月19日(水)日本初独占配信スタート。

二人の負け犬が、ひょんなことから組織犯罪の世界に巻き込まれ、火花を散らしながら生きていくフランスのドラマシリーズ。

主人公は、ムルト・エ・モゼル県議会に勤務する30代のヴァンサン・ピケと、いまだ母親と同居し、ビルの郵便物を配達している45歳のアルバン・バーン。ヴィンセントとアルバンは、ある朝誤解から自分たちが暮らす小さな町を政治と経済のスキャンダルに巻き込もうとする危険な計画を発見し、陰謀に巻き込まれることに。しかし、アクション映画が大好きなアルバンは、この世界に飛び込んでいき退屈な日常を打ち壊していく…!

