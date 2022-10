1960年当時のレシピを継承する、口溶けのよいフレンチトースト

台湾では朝から外食をすることが当たり前だそうです。たまにはそんな文化を取り入れて、気持ちのいい日に外で朝食を食べるのもおすすめ。ホテルグルメにも詳しいグルメ著名人の東龍さんに「おいしい朝食」のお店を聞きました。

〈極上の朝食〉

風が気持ち良かったり、お天気が良かったり……そんな心地の良い朝は、レストランやカフェなどで朝から外食しませんか? 朝においしいものを食べたら、それだけで幸せな一日です。食べログの検索ではなかなか見つけにくい、おいしい朝食を食べられるお店をグルメ著名人の方々に教えていただきました!

教えてくれる人

東龍

1976年台湾生まれ。テレビ東京「TVチャンピオン」で2002年と2007年に優勝。ブッフェ、フレンチ、鉄板焼、ホテルグルメ、スイーツをこよなく愛する。炎上事件から美食やトレンド、食のあり方、飲食店の課題まで、独自の切り口で分かりやすい記事を執筆。料理コンクール審査員、講演、プロデュースも多数。

Q. おすすめの「朝食」が食べられるお店とおすすめメニューを教えてください

フレンチトースト 写真:お店から

ホテルオークラ東京が開業した1960年代当時のレシピがそのまま継承されている歴史的な一品。キメの細かい専用の食パンを24時間も特製のアパレイユにつけていて、手間がかかっています。約4センチもの厚みがあるので心地よい弾力感があり、なめらかな口溶け感もあって重たくありません。バター、メープルシロップ、フルーツジャム2種と、コンディメントが豊富なのも良いところ。

天井の高い店内 写真:お店から

天井が高く、広々としているので、朝の食事には開放的で気持ちが良いです。テラス席もあって、さらに開放的な気分を味わいたいのなら、こちらでも。

<店舗情報>◆オールデイダイニングオーキッド住所 : 東京都港区虎ノ門2-10-4 The Okura Tokyo プレステージタワー 5FTEL : 050-5872-6257

※価格は税・サービス料込。

※個数限定のため要予約。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※外出される際は人混みの多い場所は避け、各自治体の情報をご参照の上、感染症対策を実施し十分にご留意ください。

文:東龍、食べログマガジン編集部

