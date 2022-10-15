Apple、2023年にiMessageアプリを刷新？ARを活用した機能を搭載か？
Appleは、2023年に大幅刷新されたiMessageアプリをリリースする可能性があるようです。
AR/VRヘッドセットと同時にリリースされる？
リーカーのMajin Bu氏（@MajinBuOfficial）が、Appleは大幅に刷新されたiMessageアプリを開発しており、2023年の登場が噂されるAR/VRヘッドセットと同時にリリースされるはずだ、という予想をTwitterに投稿しました。
According with my resource, Apple is working on a new version of iMessage completely renewed. New home, chat rooms, video clips, and new chat features in AR. It should be released next year along with the new headset #Apple #AppleAR #iMessage pic.twitter.com/Wp2WT8apNX
— Majin Bu (@MajinBuOfficial) October 14, 2022
Majin Bu氏（@MajinBuOfficial）によると、新バージョンのiMessageには、新しいホーム画面、チャットルーム、ビデオクリップ、ARを活用したチャット機能が搭載される模様です。
AppleのAR/VRヘッドセットは、早ければ2023年1月に発売と予想されており、事実であれば新バージョンのiMessageも同時に発表される可能性が高そうです。
なお、Appleは少なくとも3モデルのAR/VRヘッドセットを開発しており、第2弾は価格を抑えたモデル、第3弾はARメガネになると予想されています。
Source:Majin Bu（@MajinBuOfficial）／Twitter via MacRumors
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