Appleは、2023年に大幅刷新されたiMessageアプリをリリースする可能性があるようです。

リーカーのMajin Bu氏(@MajinBuOfficial)が、Appleは大幅に刷新されたiMessageアプリを開発しており、2023年の登場が噂されるAR/VRヘッドセットと同時にリリースされるはずだ、という予想をTwitterに投稿しました。



According with my resource, Apple is working on a new version of iMessage completely renewed. New home, chat rooms, video clips, and new chat features in AR. It should be released next year along with the new headset #Apple #AppleAR #iMessage pic.twitter.com/Wp2WT8apNX

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) October 14, 2022