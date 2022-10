新作映画『すずめの戸締まり』の公開が来月11日に控える新海誠監督の名作『秒速5センチメートル』(2007)と『言の葉の庭』(2013)が、単発放送となった、日本テレビの映画番組「映画天国」で、24日深夜(10月25日・午前1時59分〜4時00分)に放送されることが明らかになった。

『秒速5センチメートル』は、小学校の卒業と同時に離ればなれになった少年と少女が大人になるまでの姿を連作アニメーションで描いた、切なくも美しい物語。山崎まさよしの主題歌「One more time, One more chance」が印象深く使われ、国内外の映画賞で高い評価を得た。

『言の葉の庭』は、梅雨の季節に日本庭園で出会った、靴職人を目指す少年と心に重荷を抱えた女性による淡い恋の物語。独自の感性と言葉選びにより、まるで小説を読むような味わいとテーマ性を持った繊細なドラマを、アニメーションでしか為し得ない表現で紡ぎ出す。

いずれも、美しい背景が彩る映像美と繊細な世界観が心を揺さぶる名作ぞろい。日テレでは、新海監督空前のヒット作『君の名は。』を10月28日に「金曜ロードショー」(午後9時〜)内で放送予定。同作と『すずめの戸締まり』を観る前に、独自の世界観の原点を再確認するまたとない機会となりそうだ。(編集部・入倉功一)

映画『秒速5センチメートル』『言の葉の庭』は日本テレビ「映画天国」で10月25日(火)午前1時59分〜4時00分(10月24日(月)深夜)放送 ※関東ローカル・関東以外でも放送予定あり