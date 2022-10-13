¼Ó±É»Ò¡Ö¥ª¥È¥Ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¼«Ê¬¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡Â´¶È°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¡Ösweet¡×ÅÐ¾ì
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤Î¼Ó±É»Ò¤¬¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ösweet¡×11·î¹æ¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤ÎÊÌºýÉÕÏ¿¡Öotona SWEET¡Ê¥ª¥È¥Ê¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¼Ó±É»Ò¤¬¡Ösweet¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î10·î¹æ¤ÇÆ±»ï¤òÂ´¶È¤·¤Æ°ÊÍèÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Ó±É»Ò¡¢¤µ¤é¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤ÆÈþ¤·¤¯¡¢±ð¤á¤«¤·¤¤½÷À¤Ø
¡¡¡Öotona SWEET¡×¤Ï¤Þ¤ë¤´¤È1ºý¼Ó±É»Ò¤Ç¹½À®¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥á¥¤¥¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢¼«¿È¤Î·Ð±Ä¤¹¤ëËÒ¾ì¡ÖNASU FARM VILLAGE¡ÊÆá¿Ü¥Õ¥¡¡¼¥à¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢72¥Ú¡¼¥¸¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤ÆÈþ¤·¤¯¡¢±ð¤á¤«¤·¤¤½÷À¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¼Ó±É»Ò¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢µ×¡¹¤Î¡Ösweet¡×¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2Ç¯Á°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£¤·¤«¼Ì¤é¤Ê¤¤»ä¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Ê¤ê¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ¯¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¾¯¤·¥ª¥È¥Ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¼«Ê¬¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡È28ºÐ¡¢°ìÀ¸½÷¤Î¥³Àë¸À¡É¤È·Ç¤²¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¤¿¡Ösweet¡×¤â¡¢ÁÏ´©¤«¤é23Ç¯¡£¡Ösweet¡×¤È°ì½ï¤ËÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¡¢¥ª¥È¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤ÎÇØÃæ¤ò¤Þ¤¿¤½¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤¿¤é¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Öotona SWEET¡×¡£
¡¡¼Ó±É»Ò¤¬¥«¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë30Âå¤ÎÆÉ¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥ª¥È¥Ê¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤20Âå¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¼Ó±É»Ò¤¬É½»æ¤òÌ³¤á¤ëÊÌºýÉÕÏ¿¡Öotona SWEET¡×¤¬ÉÕÂ°¤Î¡Ösweet¡×11·î¹æ¤Ï¡¢ÊõÅç¼Ò¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¡£