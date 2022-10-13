ÂáÊá¤ÎÃË¡ÖÍê¤Þ¤ì¤Æ»¦³²¡×¤È¶¡½Ò¡¡»¥ËÚ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸°äÂÎ°ä´þ»ö·ï
¡¡»¥ËÚ»ÔÅì¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤éÂç³ØÀ¸¤Î½÷À¡Ê22¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½»¿Í¤ÎÌµ¿¦¾®ÌîÍ¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê53¡Ë¡á»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¡á¤¬¡Ö½÷À¤«¤é°ÍÍê¤µ¤ì¤Æ¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬13Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ËÌ³¤Æ»·Ù¤Ï·Ð°Þ¤ò¿µ½Å¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À¤Ï¾®Ã®»Ô¤ÎÀ¥Àî·ëºÚ¤µ¤ó¡£3Æü¸áÁ°¡¢²ÈÂ²¤Ë¡ÖÍ§Ã£¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ³°½Ð¤·¡¢4Æü¤´¤í¡¢¼ó¤Î°µÇ÷¤Ë¤è¤ëÃâÂ©»à¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£8Æü¸á¸å¤Ë¾®ÌîÍÆµ¿¼ÔÂð¤Ç°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷À¤¬³°½Ð¤·¤¿3Æü¤Ë¤Ï¾®ÌîÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤È2¿Í¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£