¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þÃæ¤Ë¡ÖµÞ¤¤¤Ç¤ë¤ó¤À¤±¤É¡ª¡×¤ÈÍðÆþ¤·¤Æ¤¤¿½÷ÀµÒ¡¡¡Öµã¤¤ÃÌÌ¤ËËª¡×¤«¤È»×¤¤¤¤ä...¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë
¡Ö#ÀÜµÒ¶È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¹¤´¤¤µÒ¡×
2022Ç¯10·î¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Òì¤¤¬¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥°¤òÍê¤ê¤ËÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯ÌµÎé¤ÊµÒ¤¬¤¤¤¿¡×¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÀÜµÒ¤·¤¿Áê¼ê¤¬ÍÌ¾¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÈÎÇä°÷¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¤³¤ó¤ÊÌ¡²è¤À¡£
ºî¼Ô¤Ï´ØÅìºß½»¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¥¿¥¸¥Þ¥ª¥ª¥«¡Ê¡÷pu92yu¡Ë¤µ¤ó¡£2022Ç¯10·î3Æü¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤ÎºîÉÊ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Ì¡²è¤Ï¡¢ÈÎÇä°÷¤È¤·¤ÆÀÜµÒ¤ò¤¹¤ë¥¿¥¸¥Þ¥ª¥ª¥«¤µ¤ó¤¬¡¢µÒ¤Î°ì¿Í¤Ë¡ÖÂÖÅÙ¤¬°¤¤¡×¡ÖÃÍ°ú¤¤·¤í¡×¤È¥Í¥Á¥Í¥Á¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¥¿¥¸¥Þ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ¹°÷¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë½÷À¤¬¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©5¸ÄÊñ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤è¡×
¡ÖµÞ¤¤¤Ç¤ë¤ó¤À¤±¤É¡©¡×
¥¯¥ì¡¼¥à¤ÎÂÐ±þ¤Î¤¿¤áºî¶È¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¸¥Þ¥ª¥ª¥«¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë½÷ÀµÒ¡£J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬8Æü¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È
¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íí¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë°Õ¼±¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¡ØÂ¾¤Ë¤â¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡¢ÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ù¤È½Ö´ÖÅª¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Öµã¤¤ÃÌÌ¤ËËª¡×¤Ê¾õ¶·......¤È¡¢»×¤¤¤¤ä¡£
¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¤ÎÂç·ù¤¤¤Ê¤Î¡×
¡Ö¤ªÂðÍÍ¤¬Àè¤è¤Í¡×
¡Ö¤ª¤¤¤¯¤ÄÃíÊ¸¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¡×
½÷ÀµÒ¤Ï¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¡£ÅÓÃ¼¤Ë¡¢¥¯¥ì¡¼¥àµÒ¤Ï¤½¤½¤¯¤µ¤ÈÌµ¸À¤Ç¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿½÷ÀµÒ¤Ï¥¿¥¸¥Þ¥ª¥ª¥«¤µ¤ó¤Ë¤³¤¦¹ð¤²¤ë¡£
¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¤ÎÂç·ù¤¤¤Ê¤Î¡×
¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÊñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡×
¤½¤¦¡£½÷ÀµÒ¤Ï¥¿¥¸¥Þ¥ª¥ª¥«¤µ¤ó¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤Æ¡¢±ó²ó¤·¤Ë¥¯¥ì¡¼¥àµÒ¤òÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡ª
°ìÅ¾¤·¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷ÀµÒ¤ÎÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥¿¥¸¥Þ¤µ¤ó¤â¡Ö¤ª¡¢¤ªµÒÍÍ¡Á¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡Ö¤³¤Î#¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡£ÈÎÇä°÷¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¡£¡ôÀÜµÒ¶È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¹¤´¤¤µÒ¡×¡Ê¥¿¥¸¥Þ¤µ¤ó¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤è¤ê¡Ë
¥¿¥¸¥Þ¥ª¥ª¥«¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¥«¥Ã¥³°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤ë»ö¤¬ÌµÀ¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤³¤ÎÀï¤¤Êý¤Ï¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¿Í¤ò¥¹¥Ã¤È½õ¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÂÐ±þ¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÆó½Å¤ÇÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¿ÀÍÍ¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¯¥ì¡¼¥àµÒ¤ËÍí¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¸¥Þ¤µ¤ó¤ò¡¢µ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤Æñ¥ÁÖ¤È½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷À¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÀÜµÒ¶È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¹¤´¤¤µÒ¡×¤À¡£