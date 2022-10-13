¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ¡¢¡ÈÁé¤»Ìô¡É¤ò¡Öµ¬ÄêÎÌ¤Î2ÇÜ°û¤ó¤À¤é¡Ä¡×·ë²Ì¤ËßÀ²ÈÇú¾Ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¤¬11ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¼¤Ë¤¤¤¿¤Á¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃÎ¿Í¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÁé¤»Ìô¡×¤òµ¬Äê¤Î2ÇÜ°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¤Æ¤óËö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·À¸¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡©¡¡ßÀ²È¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Ä·ã»÷½÷·Ý¿Í¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»³Æâ¤µ¤ó¡×
¡¡ÊüÁ÷¤ÎËÁÆ¬¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¥¼¥Ë¥È¡¼¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢»³Æâ·ò»Ê¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Õ¥ï¥Ã¥Õ¥ï¤Êå°Ýß¤òÇã¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë»³Æâ¤Ï¡ÖºÇ¶áÁé¤»¤¿¤¯¤Æ¡¢Ìô¤ò°û¤ß½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«»³Æâ¤é¤·¤¤¤ï¡Á¡ª¡¡Áé¤»¤¿¤¯¤Æ±¿Æ°»Ï¤á¤¿¤È¤«¡¢¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ìô¤ò°û¤ß»Ï¤á¤Æ¤ó¤Í¤ó¤Ê¡×¤È»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£»³Æâ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÌô¤Ï»é¼Á¤òÂÎÆâ¤ËµÛ¼ý¤»¤º¤Ë¡¢ÂÎ³°¤ËÇÓ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ò¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¡Øµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Í¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¡ÈÌýÊ¬¡É¤¬½Ð¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³¸ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÎÌ¤Î2ÇÜ°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼¡¤ÎÆü¤Ë¡¢Â©»Ò2¿Í¤ÈÇã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îå°Ýß¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢Ä¹ÃË¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤«½¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡£¼¡ÃË¤Î¥ª¥à¥Ä¤òÓÌ¤¤¤Ç¤â½¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤¨¡ª¡©¤Þ¤µ¤«¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡ÈÌýÊ¬¡É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¾Ð´é¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿ßÀ²È¤Ï¸ª¤ò¿Ì¤ï¤»¤ÆÇú¾Ð¤·¤Þ¤¿¡£
¡¡¸åÆüÃÌ¤È¤·¤Æ¡¢»³Æâ¤Ï¡Ö²Ç¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥º¥Ü¥ó¤ò¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¡¢å°Ýß¤âËá¤¤¤Æ¾Úµò±£ÌÇ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢²Ç¤¬¥´¥ßÈ¢¤ò¸«¤¿¤é¡¢²¶¤¬¤¤¤Ä¤âÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¼Î¤Æ¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Ç¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¼Î¤Æ¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö¥Ð¥«¤ÊÈÈ¹Ô¤ä¤Ê¡ª¡¡²¿¤«¤ËÊñ¤ó¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤ä¤í¡ª¡×¤È»³Æâ¤ÎÏÆ¤Î´Å¤µ¤Ë¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ABEMA¤ÎÀìÂ°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NMB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÂí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÙÆü¤Ë½éÌ©Ãå¤·¡¢¡È¥¼¥Ë¡É»ö¾ð¤ÈÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë´ë²è¤Î´°·ëÊÔ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤Û¤«¡¢·ÝÎò3Ç¯ÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥·¥¤¥Ê¤¬¤È¤¢¤ë¿·Å¹ÊÞ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£