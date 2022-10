金曜ロードショー『僕のワンダフル・ジャーニー』、11月4日に地上波初放送

「金曜ロードショー」(日本テレビ系)では、11月4日、犬と人との心あたたまる感動作『僕のワンダフル・ジャーニー』を地上波初放送する。

『僕のワンダフル・ジャーニー』は、2017年に公開、世界中を涙の渦に巻き込んだ大ヒット作『僕のワンダフル・ライフ』の続編となる。前作で最初の別れから、何度もいろいろな飼い主の元に生まれ変わった末、ついに最初の飼い主・イーサンと再会することができた犬のベイリー。本作では、イーサンから孫娘CJを守ってほしいと託されたベイリーが、その願いを叶え、バラバラに離れた家族をひとつにするために、再び何度も生まれ変わってCJを支える旅に出る。第2作だが、独立したストーリーとなっているため、前作を見ていなくても楽しめるとのことだ。

前作で監督を務めた“犬映画の名手”ラッセ・ハルストレム(『僕のワンダフル・ライフ』『HACHI 約束の犬』)が、今回は製作総指揮を担当。新たにメガフォンをとるのは、エミー賞に2度輝く実力派ゲイル・マンキューソ。製作はスティーヴン・スピルバーグが設立し、『E.T.』『インディー・ジョーンズ』シリーズ、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズなど数多くの名作を世に送り出したアンブリン・エンターテインメント。

【放送日時・作品情報】

11月4日(金)よる9時00分〜10時59分 ※放送枠5分拡大

『僕のワンダフル・ジャーニー』(2019)

◆原作/脚本:W・ブルース・キャメロン(原作『A Dog's Journey』)

◆監督:ゲイル・マンキューソ

◆製作:ギャヴィン・ポローン

◆製作総指揮:セス・ウィリアム・マイヤー、ラッセ・ハルストレム、ファン・ルーユアン、チャン・ウェイ

◆出演

イーサン:デニス・クエイド(声:大塚明夫)

ベイリー(バディ/モリー/ビッグ・ドッグ/マックス):(声:高木渉)

CJ:キャスリン・プレスコット(声:早見あかり)

ハンナ:マージ・ヘルゲンバーガー(声:松岡洋子)

グロリア:ベティ・ギルピン(声:朴璐美)

トレント:ヘンリー・ラウ(声:石川界人)

CJ(少女時代):アビー・ライダー・フォートソン(声:下地紫野)

リースルー:ダニエラ・バルボサ(声:前田玲奈)

シェーン:ジェイク・マンリー(声:鈴木達央)

ベイリーは大好きなイーサンに会いたくて、その犬生を終えた後も3回も生まれ変わり、ようやくイーサンと再会することができた。そして月日が流れ、ベイリーは、イーサン、妻のハンナ、そして新たな家族の一員となっていた可愛い孫娘CJと農場で満ち足りた日々を送っていた。しかしそんなある日、家族内のいさかいが原因でCJの母親・グロリアがCJを連れて家を出て行ってしまう。イーサンとハンナの哀しむ姿を見たベイリーは、いまの“犬生”を終えたのち、再び生まれ変わってCJを見つけ出し、どんな犠牲を払ってでも彼女を守ることをイーサンと約束する。こうして新たな使命を見つけたベイリーは、喜び、笑い、時に傷つきながらも、CJを守り抜き、イーサンと家族みんなにもう一度幸せを届けるため、愛する人々を導き家族の絆をつないでいく。

© 2019 Universal City Studios Productions LLLP and Storyteller Distribution Co. LLC. All Rights Reserved.

【金曜ロードショー、今後の放送ラインナップ】

◆10月14日よる9時『るろうに剣心 最終章 The Final』※地上波初放送・本編ノーカット

◆10月21日よる9時『るろうに剣心 最終章 The Beginning』※地上波初放送・本編ノーカット

◆10月28日よる9時『君の名は。』※本編ノーカット

◆11月4日よる8時『僕のワンダフル・ジャーニー』※地上波初放送