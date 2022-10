今年、テレビシリーズの放送を開始して15周年を迎えた英国発クレイ・アニメーション『ひつじのショーン』。約3年ぶりとなる新作アニメーション映画『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』(12月16日〜29日、2週間限定公開)の予告編が解禁となった。

【動画】『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』予告編

『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』は、最新作『ひつじのショーン 〜クリスマスの冒険〜 劇場公開版』と、懐かしのシリーズ2から「だんろの前で」、「ある雪の日」、「メリークリスマス!」のクリスマス・セレクション3編、計4タイトルで構成。

新作の『ひつじのショーン 〜クリスマスの冒険〜(原題:Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas)』は、「第50回国際エミー賞」のキッズ部門(アニメーション)にノミネートされている。

「ひつじのショーン」シリーズは、「ひつじのショーン」シリーズ1(08年)、「ひつじのショーン」シリーズ2(10年)、「ひつじのショーン スペシャル いたずらラマがやってきた!」(16年)、「ひつじのショーン」シリーズ6(21年)で、すでに4度エミー賞を受賞しており、5度目のノミネートとなる(カッコは受賞年)。結果は11月21日にニューヨークで開催される、「第50回国際エミー賞」ガラで発表となる。

解禁となった予告編では、普段は緑が美しいモッシーボトム牧場が、雪景色とイルミネーションですっかりクリスマスの装いに。牧場主の家では、大盛り上がりでパーティーの準備をするショーンたち。そんな中なんとティミーがサンタを追ってクリスマス・マーケットで迷子に。そして地元のセレブ・ベン一家にクリスマスプレゼントとして拾われてしまう。

ティミーを探して牧場やクリスマス・マーケットで大暴れするショーンたち。雪だるまに隠れたり、ソリで雪山を滑走したり、人間のフリをしてみたり…。ビッツァーは雪だるまと手をつないで宙を舞う(!?)ドタバタな捜索シーンを見ることができる。果たして、みんなでそろってクリスマスを楽しむことができるのか?

9月16日より発売中のムビチケは、発売10日間で前作『ひつじのショーン スペシャル いたずらラマがやってきた!』の121%の売り上げを記録。3年ぶりとなる「ひつじのショーン」の映画にファンの期待もあがっているようだ。