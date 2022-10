10月11日、イギリスのタイムアウト誌が“世界のイケてる地域トップ51”のランキングを発表しました。



https://twitter.com/TimeOutTravel/status/1579833438223622144

とある日本の地域もトップ10にランクインしていますが、日本で一番“イケてる地域”はどこだと思いますか?



https://twitter.com/TimeOutTravel/status/1579833492212703232

見事1位の座に輝いたのは、メキシコのハリスコ州グアダラハラにあるコロニア・アメリカーナです。



https://twitter.com/TimeOutTravel/status/1579833486663618561

2位はポルトガルの首都リスボンにあるカイス・ド・ソドレ。



https://twitter.com/TimeOutTravel/status/1579833481106198534

3位はカンボジアのシェムリアップにあるワット・ボー。



https://twitter.com/TimeOutTravel/status/1579833457634848769

日本からは東京の下北沢が唯一選出され、全体の7位にランクインしています。

「OGAWA COFFEE LABORATORY」のコーヒー →「白髭のシュークリーム工房」のトトロのシュークリーム →「NEW YORK JOE EXCHANGE」「soma」といったヴィンテージショップ巡り →「ミカン下北」内のレストランで食事 →「由縁別邸 代田」で温泉というのが下北沢での“完璧な1日”として紹介されています。

アジアの地域では他にも19位にシンガポールのリトル・インディア、22位に香港の湾仔、37位に台北市(台湾)の西門町、42位にバリ島(インドネシア)のウブド、45位にムンバイ(インド)のバンドラ・ウェスト、46位にバンコク(タイ)のトンローがランクインしています。

全ランキングは以下のリンクからご覧いただけます。

The 51 coolest neighbourhoods in the world

https://www.timeout.com/travel/coolest-neighbourhoods-in-the-world[リンク]

Photo by Susann Schuster on Unsplash

(執筆者: 6PAC)