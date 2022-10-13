¡Ú²¬ËÜ °êÍº¡ÛÀ¤ÂÓÇ¯¼ý1300Ëü¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤¬¼ºÇÔ¡Ä¶âÍø¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯»þ¤Ë¡Ö10Ç¯¸ÇÄê¶âÍø¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¡×¤òÁªÂò¤·¤¿É×ÉØ¤Î10Ç¯¸å
½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤¬¤¸¤ï¤ê¾å¾º·¹¸þ
½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÄ¹´ü¸ÇÄê¶âÍø¤¬¤¸¤ï¤ê¤È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½»Âð¶âÍ»»Ù±çµ¡¹½¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È£³£µ¡Û¼ÚÆþ¶âÍø¤Î¿ä°Ü¡ÊºÇÄã¡ÁºÇ¹â¡ËÎáÏÂ£³Ç¯£´·î¤«¤é¡Ê¼ÚÆþ´ü´Ö¤¬21Ç¯°Ê¾å35Ç¯°Ê²¼¡¢Í»»ñÎ¨¤¬£¹³ä°Ê²¼¡¢¿·µ¡¹½ÃÄ¿®ÉÕ¤¤Î¾ì¹ç¡Ë¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2022Ç¯9·îÅÙ¤Î¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È35¡×¤ÎºÇÄã¶âÍø¤Ï¡¢1.52¡ó¡£1Ç¯Á°¤Î2021Ç¯9·îÅÙºÇÄã¶âÍø1.28¡ó¤è¤ê¤â0.24¡ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤ÏÄã¿å½à¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê2022Ç¯9·îÅÙ¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Ï¡¢0.5¡ó¤Î¿å½à¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£2013Ç¯¤è¤êÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï¡¢ÎÌÅª¡¦¼ÁÅª¶âÍ»´ËÏÂ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤êÃ»´ü¶âÍø¤ò¡Ý0.1¡ó¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ¹Ã»¶âÍø¤òÁàºî¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÃ»´ü¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¤¬²£¤Ð¤¤¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·Ä¹´ü¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¤Ï¾å¾º¡£ÊÑÆ°¶âÍø¤È¸ÇÄê¶âÍø¤Î¶âÍøº¹¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÑÆ°¶âÍø¤È¸ÇÄê¶âÍø¤Î¶âÍøº¹¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤ÎÁªÂò¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½»Âð¶âÍ»»Ù±çµ¡¹½È¯É½¤Î½»Âð¥í¡¼¥óÍøÍÑ¼ÔÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2021Ç¯10·îÄ´ºº¤Ç¤ÏÊÑÆ°¶âÍøÁªÂò¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬67.4¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·2022Ç¯4·îÄ´ºº¤Ç¤Ï73.9¡ó¤È¾å¾º¡£Á´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢10.9¡ó¤«¤é8.9¡ó¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÍø¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤ë¤è¤ê¤âÄã¶âÍø¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£
º£¡¢²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤È¤·¤ÆÀ¯ºö¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤âÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ»þÅÀ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤À¡£ÆüËÜ¤È¶âÍ»À¯ºö¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüÊÆ²¤¤Î¶âÍøº¹¤Ï¡¢±ß°Â¤Î°ì°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Âð¶âÍø¤ÎÆ°¸þ¤Ï¤³¤ì¤«¤é½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¿Í¤Ïµ¤¤òÙæ¤à¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¹õÅÄÁíºÛ¤ÎÇ¤´ü¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÇ¤´ü¤¬½ª¤ï¤ì¤ÐÀ¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¥¼¥í¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
photo by gettyimages
¼Â¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Ã¤¿2008Ç¯º¢¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Ïº£¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Î2008Ç¯9·î¤ÎºÇÄã¶âÍø¤Ï¡¢2.76¡ó¡£Ã±½ãÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¶¤Ã¤È1.2¡óÄ¶¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃÏÊýÅÔ»Ôºß½»¤ÎM¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢¶âÍø¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤½¤Î2008Ç¯¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¼Ú¤ê¤ÆÇ°´ê¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶âÍø¾å¾º¤ËÈ÷¤¨¶âÍø1.8¡ó10Ç¯¸ÇÄê¶âÍø¤òÁª¤ó¤À¡£¼Â¤Ï¡¢¸ÇÄê¶âÍø·¿¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¶âÍ»´ËÏÂ¤¬¤¢¤ê¶âÍø¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÇ¯¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤¿M¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
»Ò¶¡¤ÎÃÂÀ¸¤Ç²È¤Î¹ØÆþ¤ò·èÃÇ¡¡
M¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬²È¤Î¹ØÆþ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ÎÃÂÀ¸¤À¡£Åö»þ34ºÐ¤À¤Ã¤¿£Í¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤¤ÇÇ¯¼ý¤ÏÉ×¤¬700Ëü±ßÂæ¡¢ºÊ¤¬500Ëü±ßÂæ¡£¹ç·×¤¹¤ë¤ÈÇ¯¼ý¤¬1300Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¤À¡£
É×¤Ï¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î¹©¾ì¶ÐÌ³¡¢ºÊ¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹´ØÏ¢¤Î´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤ª¤êÅ¾¶Ð¤â¤Ê¤¤¡£ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¼ÖÄÌ¶Ð¤Ê¤Î¤ÇÃó¼Ö¾ì¤Ï¡¢É¬¿Ü¤À¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÄÌ¶Ð¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÎ©ÃÏ¤òÁª¤Ó°ì¸Í·ú¤Æ¤ò·úÃÛ¡£ÅÚÃÏ¤¬Ìó70ÄÚ¡¢·úÊª¤ÏÌó40ÄÚ¤Î4L£Ä£Ë¤ÇÁíÍ½»»¤Ï¡¢¤ª¤ª¤è¤½4500Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢10Ç¯¸ÇÄê¶âÍø¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¡£¶âÍø¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Î¶âÍø¤ò¾å²ó¤ë1.8¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¿ôÇ¯Á°¤ÈÈæ¤Ù½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¶âÍø¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡£M¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î¼Ú²È¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ìÉÕ¤¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç²ÈÄÂ¤Ï7Ëü±ßÄøÅÙ¡£½½Ê¬ÃùÃß¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢·ëº§5Ç¯ÌÜ¤À¤¬¤¹¤Ç¤Ë2000Ëü±ß¤ò¾å²ó¤ëÃùÃß³Û¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1500Ëü±ß¤ò¼«¸Ê»ñ¶â¤È¤·3000Ëü±ß¤òÊÖºÑ´ü´Ö28Ç¯¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÇÉ×¤¬¼Ú¤ê¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í¾Íµ»ñ¶â¤È¤·¤Æ1000Ëü±ßÄøÅÙ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ½»Âð»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÅö½é¼ÚÆþ´ü´Ö¤Ï¡¢Ê¬¾ù¸Í·ú½»Âð¤Ç34.1Ç¯¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç32Ç¯¡£¤È¤â¤Ë35Ç¯Ì¤Ëþ¤Î¿Í¤Ï2³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ñ¶â·×²è¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Ï¡¢10Ç¯´Ö¡Êº£¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤Î¤â¤È13Ç¯¤Þ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ë¡£M¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍø¿å½à¤¬¹â¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¸µËÜ¤òÁá¤¯¸º¤é¤¹¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¼ÚÆþ3000Ëü±ß¤Ç¶âÍøÉéÃ´¤Ï¡¢800Ëü±ßÄ¶¤Ë¤â
M¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·µï¤ËÆþµï¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍøÉéÃ´¤ÎÂç¤¤µ¤È·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤Î¸ú²Ì¤ÎÂç¤¤µ¤À¡£3000Ëü±ß¤ò´ü´Ö28Ç¯¶âÍø1.8¡ó¤ÎËè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï¡¢Ìó11Ëü4000±ß¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÄÂÎÁ¤è¤ê¤ÏÁý¤¨¤ë¤â¤Î¤ÎÇ¯¼ý¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð½½Ê¬»ÙÊ§¤¨¤ë¶â³Û¤À¡£¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÍøÉéÃ´¤ÎÂç¤¤µ¤À¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¶âÍøÉéÃ´¤ò´Þ¤á¤¿ÁíÊÖºÑ³Û¤ÏÌó3822Ëü±ß¡£¶âÍøÉéÃ´¤À¤±¤Ç¤âÌó822Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£¤ÎºÇÄã¿å½à¤Ë¶á¤¤¶âÍø0.8¡ó¡Ê10Ç¯¸ÇÄê¶âÍø¡Ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¾ò·ï¤Ç¶âÍøÉéÃ´¤ÏÌó350Ëü±ß¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤¬Ç¯Ëö¤Î¼ÚÆþ»Ä¹â¤Î0.7¡ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¹µ½ü´ü´Ö¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÉéÃ´¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¾®¤µ¤¤¡£2008Ç¯Åö»þ¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤Ï¡¢¹µ½ü´ü´Ö10Ç¯¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é6Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤¬ºÇÂç¹µ½ü³Û20Ëü±ß¡¢7Ç¯ÌÜ¤«¤é10Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤¬ºÇÂç¹µ½ü³Û10Ëü±ß¡£¹ç·×¤¹¤ë¤ÈºÇÂç¹µ½ü³Û160Ëü±ß¤Çº£¤è¤ê¤âÀÇÀ©Í¥¶ø³Û¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢M¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬¸¡Æ¤¤·¤¿¤Î¤¬·«¾å¤²ÊÖºÑ¤À¡£Í½Äê¤è¤ê¤âÁá¤¯¸µËÜ¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍøÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢1Ç¯¸å¤Ë300Ëü±ß¤ò·«¾å¤²ÊÖºÑ¤·¤¿¤È¤¹¤ë¤È¶âÍøÉéÃ´¤Î·Ú¸º³Û¤Ï80Ëü±ß¶á¤¯¤Ë¡£Áá´ü¤Ë·«¾å¤²ÊÖºÑ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¡£¤¢¤ëÄøÅÙÍ¾Íµ»ñ¶â¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÂÃù¶â¤ÎÂ¿¤¯¤ò·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
M¤µ¤ó¤Î10Ç¯¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ò¼¡¤Ë¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤Ç8Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¡Ä
É×ÉØ¤È¤â¤Ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë£Í¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤¬·ø¼Â¡£»Ò¤É¤â¤â¾®¤µ¤¯¼Ö¤Î¹ØÆþÈñ¤ò½ü¤±¤ÐÂç¤¤Ê½ÐÈñ¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç¯´Ö300Ëü±ß¤«¤é400Ëü±ßÄøÅÙ¤ò½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢£¸Ç¯Í¾¤ê¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
Âè£²»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÊ¤Ï¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤òÂà¼Ò¡££±Ç¯´Ö¤ò»ñ³Ê¼èÆÀ¤ËÈñ¤ä¤·¡¢»ñ³Ê¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£½¢¶È»þ´Ö¤â¸º¤êºÊ¤Î¼ýÆþ¤Ï¸º¾¯¤·¤¿¤¬À¤ÂÓÇ¯¼ý¤Ï¡¢1,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬´°ºÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬ÃùÃß¤â²ÄÇ½¤À¡£2¿Í¤Î»Ò¶¡¤Î¶µ°éÈñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÁý¤¨¤ë¤¬½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÁá¤¯´°ºÑ¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£M¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬Ã»´ü´Ö¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£M¤µ¤ó¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Î¤ª¤ª¤è¤½¤ÎÊÖºÑ²ÄÇ½³Û¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1Ç¯´Ö¤ËÃù¤á¤é¤ì¤ë¤ª¶â¤È¡¢»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÄÂ³Û¤Î¹ç·×¤¬ÊÖºÑ²ÄÇ½³Û¤À¡£½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢10Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç´°ºÑ¤Ç¤¤ë¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£10Ç¯´Ö¶âÍø¸ÇÄê¤Î¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤À¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÄÂ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Ç¯¼ý¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÈÄÂÈæÎ¨¤Ë¤â¤è¤ë¡£M¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý1300Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¯´Ö¤Î²ÈÄÂ¤¬100Ëü±ßÌ¤Ëþ¡£½½Ê¬¤ÊÃùÃß¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¹ØÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°15Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬ÃíÊ¸½»Âð¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î½»¤Þ¤¤¤Ç²ÈÂ²¤È¤ÎÃÄÝ³¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÈ¯É½¤Î2022Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬81.47ºÐ¡¢½÷À¤¬87.57ºÐ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÁ°Ç¯¤è¤ê¤âÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÄ¹¤µ¤À¡£²¾¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó´°ºÑ¸å¤ËÇ¯´Ö120Ëü±ß¤Î²ÈÄÂ¤¬Éâ¤¯¤È²¾Äê¤¹¤ì¤Ð¡¢20Ç¯´Ö¤Ç2400Ëü±ß¡£30Ç¯´Ö¤Ç3600Ëü±ß¡£40Ç¯´Ö¤Ç4800Ëü±ß¤À¡£¤³¤Î¶â³Û¤ÏÂç¤¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢²¾¤ËM¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬1²¯±ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10Ç¯ÌÜ¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤·²È·×¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿M¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤äÉ×¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¼Ö¤Î¹ØÆþ¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¶â¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
1²¯±ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¾ì¹ç
M¤µ¤ó¤ÎÁá´ü´°ºÑ¤Ï¡¢½»Âð²Á³Ê¤¬¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÃÏÊýÅÔ»Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼óÅÔ·÷¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï¡¢Âç¤¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬°ì¸Í·ú¤Æ¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È²Á³Ê¤Ï°Â¤¤¡£2022Ç¯8·îÅÙ¤Î¼óÅÔ·÷¿·ÃÛ¸Í·úÊ¿¶ÑÅÐÏ¿²Á³Ê¡Ê½ÐÅµ¡§ÅìÆüËÜÉÔÆ°»ºÎ®ÄÌµ¡¹½¡¡¿·ÃÛ½»Âð¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ë¤Ï¡¢4,541Ëü±ß¤ÇM¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î½»¤Þ¤¤¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï¡¢2022Ç¯8·îÅÙ¤Î¼óÅÔ·÷Ê¿¶Ñ¤¬6,102Ëü±ß¡¢Åìµþ23¶è¤Ë¸Â¤ì¤Ð7,905Ëü±ß¤È¹â³Û¤À¡Ê½ÐÅµ¡¡ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡Ë¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¡¢M¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤ÂÓÇ¯¼ý1300Ëü±ßÂæ¡¢¼ê»ý»ñ¶â1000Ëü±ß¤Î30Âå¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤¬1²¯±ßÁ°¸å¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥Õ¥ë¥í¡¼¥ó¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î»ñ»ºÀ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¤À¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÖºÑ»þ´ü¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
²¾¤ËÇ¯´Ö¤Î½»µïÈñ¤ÈÍ¾Íµ»ñ¶â¤Î¹ç·×³Û¤òM¤µ¤óÉ×ÉØÆ±ÍÍ¤Ë400Ëü±ß¤È¤·¤Æ»î»»¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ÊØµ¹Åª¤Ë¶âÍøÉéÃ´¥¼¥í¡¢1Ç¯´Ö¤Î´ÉÍýÈñ¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Î¹ç·×³Û¤ò70Ëü±ß¤È²¾Äê¤¹¤ë¤ÈÇ¯´Ö330Ëü±ß¤¬ÊÖºÑ²ÄÇ½¤À¡£¤³¤ì¤òÁ´³Û¸µËÜÊÖºÑ¤Ë²ó¤¹¤È¤¹¤ì¤Ð30Ç¯´Ö¤ÇÌó1²¯±ß¡£35ºÐ¤ÇÊÖºÑ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤é65ºÐ¤¢¤¿¤ê¤¬´°ºÑ»þ´ü¤È¤Ê¤ë¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¸µËÜ¤¬¸º¤ë¤Ë¤Ä¤ì»ñ»º·ÁÀ®¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Ç¸«¤ë¤È»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ¼Ô¤ÏÂç¤¤Ê¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Á°²ó¾Ò²ð¤·¤¿¡Ø¤³¤Î10Ç¯¤Ç²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤¿¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥ó10Áª¡×¡¡»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡É¡Ù¤Îµ»ö¤Ç½ñ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¶âÍ»»ñ»º¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¡£¶âÍ»»ñ»º¤¬Áý¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Åê»ñ¤ÇÁý¤ä¤¹¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÚÆþ³Û¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¶âÍø¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£¾Íè¤ÎÇäµÑÁ°Äó¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¤º¤Ã¤È½»¤ßÂ³¤±¤ë¤Ê¤é»ñ¶â·×²è¤Ï¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¶âÍ»»ñ»º»Ä¹â¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ÀÆàÀî¸©
2019Ç¯Á´¹ñ²È·×¹½Â¤Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ²È·×»ñ»ºÁí³Û¡ÊÁíÀ¤ÂÓ¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢4701Ëü±ß¤ÎÅìµþÅÔ¤Ç¡¢2°Ì¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¸©¤Î3787Ëü7000±ß¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢²È·×¤Î¶âÍ»»ñ»º»Ä¹â¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤Î1607Ëü7000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÅìµþÅÔ¤Ï¡¢Á´¹ñ9°Ì¤Î1420Ëü7000±ß¡£ÀéÍÕ¸©¤¬1433Ëü6000±ß¤Ç8°Ì¡¢ºë¶Ì¸©¤¬11°Ì¤Î1370Ëü9000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2019Ç¯Á´¹ñ²È·×¹½Â¤Ä´ºº¤Ë¤è¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÇ¯´ÖÀ¤ÂÓ¼ýÆþ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¤Î629Ëü7000±ß¤À¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î615Ëü4000±ß¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î595Ëü1000±ß¡¢ºë¶Ì¸©¤Î587Ëü1000±ß¤ÈÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£½»Âð²Á³Ê¤Ï¡¢3¸©¤è¤ê¤â¹â¤¤¤Î¤À¤«¤é¤³¤Î·ë²Ì¤ÏÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼«Âð¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤ÏÂçÀÚ¤À¤¬¡¢¼ÚÆþ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ²È·×¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤ì¤ÐËÜËöÅ¾ÅÝ¤À¡£ÊÖºÑ¤ÈÃùÃß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ½»Âð¤Î¹ØÆþ¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡£Ä¹¼÷¼Ò²ñ¤Ç¡¢Æ¯¤¯¹âÎð¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾Íè¥í¡¼¥ó¤Î°Ù¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤¬¶¹¤Þ¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£ÊÖºÑ·×²è¤Ë¤Ï¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£¼¡¤Ë¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÇÇËÃ¾¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£
60ºÐ¤Ç¤Î´°ºÑ¤òÌÜ»Ø¤¹
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢»ñ»º¡ÝÉéºÄ»Ä¹â¤¬¥×¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¿ÍÀ¸¤¤¤Ä¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤Ï¸«ÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ç²È¤òÇä¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢²È¤Î²ÁÃÍ¤ò½»Âð¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄñÅö¸¢¤ÎËõ¾Ã¤Î°Ù¤Ë»ñ¶â¤ÎËä¤á¹ç¤ï¤»¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£»ñ»º²ÁÃÍ¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¼«¸Ê»ñ¶â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£Á°¤â¤Ã¤ÆÊª·ï²Á³Ê¤Î1³äÄøÅÙ¤Î»ñ¶â¤Ï½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Í¾Íµ»ñ¶â¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£ÉÂµ¤¤ä²ø²æ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì»þÅª¤Ë¼ýÆþ¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Äã¶âÍø¤Îº£¤Ê¤é¡¢¼«¸Ê»ñ¶â¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ØÆþ»ñ¶â¤Ë½¼¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÄê³Û¤Ï»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Ï300Ëü±ß¡¢»Ò¶¡¤Î¿Ê³Ø¤äÏ·¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ²È·×Ä´ººÊó¹ð¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë1000Ëü±ßÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»»ñ»º¤ÏÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢60ºÐÁ°¸å¤Ç´°ºÑ¤Ç¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¹ØÆþ¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¡£Äã¶âÍø¤Îº£¡¢Ä¹´ü¥í¡¼¥ó¤Ç¤â¶âÍøÉéÃ´¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÁá´ü´°ºÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤Î¼õ¤±¤é¤ì¤ë13Ç¯¡Ê»þ¸ÂÅª¤Ë±äÄ¹¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¶âÍøÉéÃ´¤Ï½Å¤¯¤Ê¤ë¡£M¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î¤è¤¦¤ËºÇ½é¤Î10Ç¯´Ö¤ËÍ¾Íµ»ñ¶â¤òºî¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
2022Ç¯9·î20Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÏ²ÁÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢31Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ´¹ñ¤Î½»ÂðÃÏ¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤¬ÉáµÚ¤¹¤ëÃæ¤Ç¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â°ì°ø¤À¡£¤º¤Ã¤ÈÄÂÂß¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»ñ»º¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¿´¶¯¤¤¡£¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤¬¾å¾º·¹¸þ¤À¤¬¡¢»ý¤Á²È¡¦Ìµ¼Ú¶â¤Ê¤éÏ·¸å¤â°Â¿´¤À¡£
¿ÍÀ¸¤Ï¡¢°ìÅÙ¤¤ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤·¼ºÇÔ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Äã¶âÍø¤Ç¡¢½»¤Þ¤¤¤ÎÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤º£¤Ï¡¢»ñ¶âÌÌ¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð½»Âð¹ØÆþ¤ËÅ¬¤·¤¿»þ´ü¤À¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ä¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ê¤ÉÌ¤Íè¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤¬¡¢ÎÉ¤¤½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¤¬²ÈÂ²¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë½»¤Þ¤¤¤Ë³§¤µ¤ó¤¬½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¶¯¤¯´ê¤¦¡£
¢¨¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤ËÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£