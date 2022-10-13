¡ÖÁ´°÷¤¬¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡×¡¡Âô¸ýÌ÷»Ò¡õÆâÆ£¹ä»Ö¡õ¾®ÃÓÅ°Ê¿¡¢¿·À¸¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù»ÏÆ°¤Ëµ¤¹ç½½Ê¬
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êËè½µ²ÐÍË¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷ 2022¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤Î°Ï¤ß²ñ¸«¤¬Åì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¤Î¿·¥»¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢10·î18Æü20»þ¤«¤é¤Î½é²ó2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢Âô¸ý¡¢¶¦±é¤ÎÆâÆ£¹ä»Ö¡¢¾®ÃÓÅ°Ê¿¤¬ºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿²ÊÁÜ¸¦¤Î¿·¥»¥Ã¥È¤Ç°Ï¤ß²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÂô¸ýÌ÷»Ò¡õÆâÆ£¹ä»Ö¡õ¾®ÃÓÅ°Ê¿
¡¡1999Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È°ÊÍè¡¢¸½¹ÔÏ¢Â³¥É¥é¥ÞºÇÂ¿¥·¥ê¡¼¥ºµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¡£¤³¤Î½©¡¢²ÐÍË21»þ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÏÈ¤ÇÂçÃÀ¤ËÊÑËÆ¡£¤µ¤é¤Ë¹âÅÙ¤Ê²Ê³ØÁÜºº¤òÄÉµá¡¢¤è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¤è¤ê¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊÂç¿Í¤Î²Ê³Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤¹¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ºç¥Þ¥ê¥³¤ò±é¤¸¤ëÂô¸ý¡¢ÅÚÌç·°¤ò±é¤¸¤ëÆâÆ£¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¾®ÃÓ±é¤¸¤ë·¯ÅèÄ¾¼ù¤¬²ÊÁÜ¸¦¸¦µæ°÷¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÀÐ¹õ¸±é¤¸¤ëÅ·ºÍÊªÍý³Ø¼Ô¡¦¸Åµ×ÂôÌÀ¤¬¡È»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÅ¨¡É¤È¤·¤Æ¥Þ¥ê¥³¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡¡°Ï¤ß²ñ¸«¤Ç¤Ï¡È²ÐÍË21»þ¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¿´¶¤ò¡¢Âô¸ý¤¬¡Ö¡È¤Þ¤¿¥Þ¥ê¥³¤ËÂ©¤ò¿á¤¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡É¡Ä¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏºÇ¿·±Ô¤ÎÀßÈ÷¤¬¤½¤í¤¤¡¢¡Öº£¤É¤¤Î²Ê³Ø¥é¥Ü¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²ÊÁÜ¸¦¤Î¿·¥»¥Ã¥È¤â¼«¤é¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö±é½Ð¡¢¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¡¢¾ÈÌÀ¡¢°áÁõ¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¯¡¼¥ë¤Ç¹Å¼Á¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤òÄó¼¨¤·¤è¤¦¤ÈÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸½¾ìÁ´ÂÎ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤âºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦´ðËÜÅª¤Ê»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤¬·«¤ê²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÂç¿Í¥â¡¼¥É¡É¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡È¥Þ¥ê¥³¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢¥Þ¥ê¥³¤Î¡ÈÂç¿ÍÅÙ¡É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¾®ÃÓÅ°Ê¿¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¾¯Ç¯Ì¡²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤è¤¦¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤·¤«¤â¡¢¤ª¼Çµï¤¬¤È¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ÏÀìÌçÍÑ¸ì¤Ç¥Ð¥È¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶ÛÇ÷´¶Éº¤¦²Ê³Ø¼ÔÆ±»Î¤é¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Íê¤â¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢Âô¸ý¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÆâÆ£¤â¡¢¡ÖÊüÁ÷ÏÈ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê¡áÂô¸ýÌ÷»Ò¡Ë¤È¤â¡¢¡È¤¤¤í¤¤¤í¿·¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡É¤ÈºÙ¤«¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·¶ÃÏ¤Ë°ÕÍßËþ¡¹¡£¾®ÃÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²½³ØÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤«ÀèÇÚ¤«¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Ê³Ø¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´°÷¤¬Ëè²ó¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¾®ÃÓ¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡È¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¡É¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾®ÃÓ¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ï16ºÐ¤Î¤È¤¤ËÂçºå¤«¤é¾åµþ¤·¤ÆÅ¾¹»¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¸½¾ì¤Ë¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¯¥·¥ê¡¼¥º¤æ¤¨¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë²¹¤«¤¯µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¡¢¡ÈÅ¾¹»À¸¤À¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦±óÎ¸¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¶õµ¤¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯µß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥íÆ±»Î¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¢¤¦¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÀâÌÀ¡£¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£ËèÆü¤¿¤Ã¤×¤ê»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡10·î18ÆüÊüÁ÷¤Î½é²ó2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢·¯Åè¤Î¸µ¾å»Ê¤ËÅö¤¿¤ëµþÅÔ´Ä¶À¸ÂÖ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¦±üºê¾ù¡Ê¾®µÜ¹§ÂÙ¡Ë¤¬²Ð¤Îµ¤¤Î¤Ê¤¤¸ø±à¤ÇÆÍÁ³¡¢¾Æ»à¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¿ÍÂÎ¼«Á³È¯²Ð¸½¾Ý¡É¤Ê¤Î¤«¡Ä¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â±üºê¤òÁþ°¤¹¤ëÅ·ºÍÊªÍý³Ø¼Ô¡¦¸Åµ×Âô¤¬¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¡¢±üºê¤ÎÂÎ¤òÈ¯²Ð¤µ¤»¡¢»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥Þ¥ê¥³¤Ï»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤Ù¤¯ËÛÁö¤¹¤ë¤¬¡¢¸Åµ×Âô¤Ï¥Þ¥ê¥³¤ÎÁÜººÊýË¡¤ò¡Ö²Ê³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ½¹°¡×¤ÈÎä¤¿¤¯ÈóÆñ¤·¤Æ¡Ä¡£²Ê³Ø¼ÔVS²Ê³Ø¼Ô¤ÎÁÔÀä¥Ð¥È¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê»ö·ï¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡Ä¡©
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷ 2022¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ10·î18Æü20»þ¤è¤êÊüÁ÷¡Ê½é²ó2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ë¡£°Ê¹ß¡¢Ëè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Âô¸ýÌ÷»Ò¡Êºç¥Þ¥ê¥³Ìò¡Ë
¡½¡½¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¤Ï±é½Ð¡¢¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¡¢¾ÈÌÀ¡¢°áÁõ¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¯¡¼¥ë¤Ç¹Å¼Á¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÄó¼¨¤·¤è¤¦¤ÈÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÊÁÜ¸¦¥»¥Ã¥È¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÕÄê¾ì½ê¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¡Èº£¤É¤¤Î²Ê³Ø¥é¥Ü¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥³¤Î¥é¥Ü¤ò°Ï¤à¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¹¥â¡¼¥¯¥¬¥é¥¹¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¤â²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿§Ì£¤¬¡¢¥Þ¥ê¥³¤Î¿Í´ÖÌ£¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¬¥é¥¹¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç»ëÀþ¤ò¼×¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾å¡¢µðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤âÊÑ¿È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤òÅê±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤¬±é½Ð¤Ë¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Çò°á¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÁÇºà´¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬¸ú¤¤¤ÆÆ°¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¶ß¤âºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥Ã¥¥êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ê¥³¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»äÉþ¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ê¥³¤Î°áÁõ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÈÂç¿Í¤Î½÷À²Ê³Ø¼Ô¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª
¡½¡½¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¾®ÃÓÅ°Ê¿¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡¡Æ±¤¸Âçºå½Ð¿È¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÁ°¤«¤é¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤é¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾¯Ç¯Ì¡²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤è¤¦¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤·¤«¤â¡¢¤ª¼Çµï¤¬¤È¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ÏÀìÌçÍÑ¸ì¤Ç¥Ð¥È¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶ÛÇ÷´¶Éº¤¦²Ê³Ø¼ÔÆ±»Î¤é¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²ÐÍË¤è¤ë9»þ¤È¤¤¤¦¿·¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤¬°ìÃÊÍî¤¹¤ë¼ä¤·¤µ¤â´¶¤¸¤ëÃæ¡¢¡È¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤À¡É¡È¤Þ¤¿¥Þ¥ê¥³¤ËÂ©¤ò¿á¤¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡É¡Ä¤½¤ó¤Ê¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¼´¤Ï»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡ÈÂç¿ÍÏ©Àþ¡É¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â³«Âó¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢Âç¤¤¤ËÍßÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿·¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Þ¥ê¥³¤Ï¤É¤³¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¥Þ¥ê¥³¤Î¿¿¼Â¤Ø¤ÎÃµµæ¿´¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ö¤ê¤â·òºß¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤âºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦´ðËÜÅª¤Ê»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤¬·«¤ê²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÂç¿Í¥â¡¼¥É¡É¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤ª¼Çµï¤â¡¢¤è¤ê¡ÈÂç¿Í¤Î²Ê³Ø¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡È¥Þ¥ê¥³¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸¤«¤é24Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¡©
¡¡Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¡È²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ½ê¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ë²è¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤È¤¿¿¤ÃÀè¤Ë¡Ö¤½¤³¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£²Ê³Ø¤Î¿Ê²½¤ËÈ¼¤¤¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²Ê³Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í´Ö¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤¬ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤½¤³¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾å¤Çº£ºî¤Ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÌÀ¤ë¤¯¿È¶á¤Ê²ÊÁÜ¸¦¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¹âÅÙ¤Ç¾å¼Á¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆâÆ£¹ä»Ö¡ÊÅÚÌç·°Ìò¡Ë
¡½¡½¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡£20Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÄÌÇ¯ÊüÁ÷¤ä±Ç²è²½¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÊüÁ÷ÏÈ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£Èó¾ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²ÐÍË¤è¤ë9»þ¤È¤¤¤¦¿·¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡ØÌÚÍË¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ù¤ÏÅÁÅý¤ÎÏÈ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê¡áÂô¸ýÌ÷»Ò¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¼ä¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âº£²ó¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï²ÐÍË9»þ¤Î¥É¥é¥ÞÏÈ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¤â¡¢¡È¤¤¤í¤¤¤í¿·¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡É¤ÈºÙ¤«¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤â¤Î¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¾®ÃÓÅ°Ê¿¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡¡¾®ÃÓ¤¯¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ï3²óÌÜ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤ª¼Çµï¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²½³ØÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤«ÀèÇÚ¤«¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ê³Ø¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤âËè¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Á´°÷¤¬Ëè²ó¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¾®ÃÓ¤¯¤ó¤Ë¤Ï»£±Æ½éÆü¤«¤é¥»¥ê¥Õ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾®ÃÓ¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¾®ÃÓ¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤ë·¯Åè¤ÈÅÚÌç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤¤´Ø·¸À¤òÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¢£¾®ÃÓÅ°Ê¿¡Ê·¯ÅèÄ¾¼ùÌò¡Ë
¡½¡½¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÍ¤Ï16ºÐ¤Î¤È¤¤ËÂçºå¤«¤é¾åµþ¤·¤ÆÅ¾¹»¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÅ¾¹»À¸¡É¤È¤·¤Æ²ÊÁÜ¸¦¤Î¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Â©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅÜÅó¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¸½¾ì¤Ë¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¯¥·¥ê¡¼¥º¤æ¤¨¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë²¹¤«¤¯µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¡¢¡ÈÅ¾¹»À¸¤À¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦±óÎ¸¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¶õµ¤¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯µß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¥»¥Ã¥È¤¬¹ë²Ú¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Îµ¡´ï¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤¤Ç®ÎÌ¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯Íá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ê³ØÍÑ¸ì¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¼ª¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤À¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Íý²ò¤È¤¤¤¦ÎÎ°è¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬Áá¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢É¬»à¤Ë¤¹¤¬¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¡È3Ç¯Á°¤«¤é¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡É¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¸½¾ì¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç°ìµ¤¤Ë¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½Âô¸ý¤µ¤ó¡¢ÆâÆ£¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢Âô¸ý¤µ¤ó¤Ï¡È¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¡É¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤º¡¢¿¿¤Ë¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿À¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¼Çµï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£ÆâÆ£¤µ¤ó±é¤¸¤ëÅÚÌç¤µ¤ó¤È¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¿¼¤¯Íí¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£ËèÆü¤¿¤Ã¤×¤ê»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£