映画『アベンジャーズ』シリーズ第6弾『アベンジャーズ：シークレット・ウォーズ（原題） / Avengers: Secret Wars』の全米公開が、2025年11月7日から2026年5月1日に延期された。現地時間11日、マーベル・スタジオが発表した。

シリーズ第5弾『アベンジャーズ：ザ・カーン・ダイナスティ（原題） / Avengers: The Kang Dynasty』（2025年5月2日全米公開）と連続公開を予定していた同作は、『ブレイド（原題） / Blade』の公開延期（2023年11月3日から2024年9月6日）を受け、約半年公開が遅れることとなった。なお、『ザ・カーン・ダイナスティ（原題）』は予定通り2025年5月全米公開で調整されている。

マーベル・スタジオはこの他、ライアン・レイノルズ＆ヒュー・ジャックマン共演の『デッドプール』シリーズ第3弾を2024年9月6日から同年11月8日へ、人気ヒーローチームを描く『ファンタスティック・フォー（原題） / Fantastic Four』を2024年11月8日から2025年2月14日へ延期すると発表。タイトル未定のマーベル新作映画の全米公開日も、2025年2月14日から2025年11月7日に再設定された。（編集部・倉本拓弥）