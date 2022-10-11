SixTONES¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ö¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×µþËÜÂç²æ¤ÎÆÃµ»¤È¤Ï
¡¡SixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¤¬¡¢º£ÌëÊüÁ÷¤Î¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡Ö½Ë¡ª25¼þÇ¯¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡¡Ä¶¹ë²Ú¥²¥¹¥ÈÌ´¤Î¶¦±é¡¡¤µ¤ó¤Þ¤ËËÜ²»¤¬ÇúÈ¯º×¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£µþËÜ¤Ï¡¢SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµþËÜÂç²æ¡¢¡Ø£Ô£Á£Î£Ç ¥¿¥ó¥°¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ
¡¡ÁíÀª38Ì¾¤ÎÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¤¬3¥Ñ¡¼¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë2ÁÈÌÜ¤Ë¤Ï¡¢É¹¾å¤Î½÷²¦¡¦¹ÓÀîÀÅ¹á¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¹âÌÚºÚÆá¤¬½éÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤Î¿ÀÆ¸¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¡£¡Ø¸æÅÂ¡ÙÊüÁ÷³«»Ï2²óÌÜ¤«¤é½Ð±é¤¹¤ë¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¼Í¥¡¦²¼Ìî¹É¤é¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡¹ÓÀîÀÅ¹á¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬Êì¤ò¸µ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾×·â¤Î°ì¸À¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£üâÌÚºÚÆá¤Ï¥¥ì¥¤¤Ê¤ª¿¬¤ÎÃÃ¤¨Êý¤ò¤µ¤ó¤Þ¤ËÅÁ¼ø¤¹¤ë¡£ÁÆÉÊ¤¬¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿·ëº§¤Î¤´½Ëµ·¤ò¡Ö±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÁÆÉÊ¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë¡Ø¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£2000Ëü±ß¡×¤ÈË½Ïª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬¥É¥ó°ú¤¤¹¤ë¡£
¡¡µþËÜÂç²æ¡ÊSixTONES¡Ë¤Ï¡¢Éã¡¦µþËÜÀ¯¼ù¤¬¡¢Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¤µ¤ó¤Þ°¸¤Æ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿¡¼¤ò¤¤¤¤Ê¤ê»£¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡ÖÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈµþËÜ¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖºÇ°¤ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿¡¼¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µþËÜ¤ÏSixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ê¤é²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆÈäÏª¡£¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤Ë¸æ³ô¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¤ÏÉ¬¸«¤À¡£¡¡¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡Ö½Ë¡ª25¼þÇ¯¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡¡Ä¶¹ë²Ú¥²¥¹¥ÈÌ´¤Î¶¦±é¡¡¤µ¤ó¤Þ¤ËËÜ²»¤¬ÇúÈ¯º×¡×¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æº£Ìë20»þÊüÁ÷¡£