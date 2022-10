02GAMESは10月11日、コンビニで働いてネコに貢ぐ生活シミュレーションゲーム『Meowjiro』のSteamストアページをオープンした。発売日は11月1日。本作は現在のところ日本語には非対応となっている。

The steam page for Meowjiro is now live!

If you could wishlist the game and retweet that would be extremely helpful and appreciated!😺https://t.co/indrRnethq