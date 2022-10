ライブ配信プラットフォームのTwitchが主催するリアルイベント「TwitchCon」では、LenovoとIntelが共同出展したブースで「柔らかい棒で対戦相手を押して台座から突き落とすゲーム」が体験可能となっていました。しかし、このゲームに参加した配信者が相次いでケガをする事態が発生しており、中には背骨を2カ所折る重傷を負った配信者もいるとのことです。

TwitchCon had a foam pit exhibit. Two attendees say they got injured when they jumped in.

https://www.nbcnews.com/pop-culture/viral/twitchcon-foam-pit-injuries-rcna51410

TwitchCon Attendees Severely Injured in Intel, Lenovo Exhibit | PCMag

https://www.pcmag.com/news/twitchcon-attendees-severely-injured-in-intel-lenovo-exhibit

TwitchConは配信者やファンが交流できるリアルイベントで、2022年は現地時間の10月7日〜9日にかけてカリフォルニア州のサンディエゴ・コンベンション・センターで開催されていました。Twitch以外の企業もゲームやイベントを出展しており、その中にはLenovoとIntelが共同出展した「円形の狭い台座に立って、柔らかい棒で対戦相手を押して突き落とす」という体験型ゲームもありました。

台座から地面までの高さは1m未満であり、床の上には柔らかい立方体のクッションが敷き詰められていましたが、その下は裸のコンクリートだったとのこと。このゲームに参加した数名の配信者は、台座からキューブに飛び込んだ際に衝撃がしっかり吸収されず、ケガをしてしまったと報告されています。

LochVaness氏は、ゲームに勝利した後に台座から飛び降りたところ、膝の脱臼と足首の捻挫を負ってしまいました。以下の動画を見るとLochVaness氏がケガをした際の様子がわかりますが、閲覧には注意が必要です。

I will never be able to trust @Twitch at another convention in my entire life.

Here’s how I dislocated my knee and sprained my ankle at their Lenovo Legion booth: pic.twitter.com/uZjfkgRyWr— LochVaness (@loch_vaness) October 10, 2022

光る円柱形の台座にLochVaness氏(左)と対戦相手の女性(右)が立ち、クッション性のある棒を持ってにらみ合っています。台座の周囲には柔らかい立方体のクッションが敷き詰められています。

ゲームが始まり、手に持った棒でお互いを押し合う2人。

見事にLochVaness氏が勝利を収めました。

そのまま笑顔で台座から飛び降り……

立った姿勢のまま着地。

次の瞬間、LochVaness氏は膝を抱えて驚いたような表情を浮かべます。NBCニュースの取材に対してLochVaness氏は、この時は膝の皿(膝蓋骨)が横にずれた状態になっていたと述べ、「私は動けませんでした。スタッフの1人が落ち着かせてくれなかったら、私は気絶していたかもしれません」とコメントしています。

また、アダルト系配信者として活躍するAdriana Chechik氏もゲームの勝利後に台座から飛び降りたところ、背骨を2カ所も折る重傷を負いました。その結果、背骨を支えるために金属棒を挿入する羽目になってしまったとのことです。

Well, I broke my back in two places and am getting surgery to put a meter rod in for support today. Send your support. When it rains it pours and I am definitely feeling the rain right now.— adriana chechik (@adrianachechik) October 9, 2022

Chechik氏が背骨を骨折した状況は以下の動画を見るとよくわかりますが、こちらの動画も非常に痛そうなので、ツイートの下にある画像説明も含めて閲覧する際は注意してください。

Adriana Chechik (@ChechikTv) looks seriously hurt after jumping in the foampit. Looks like #TwitchCon cheaped out on the padding and amount of foam. pic.twitter.com/BRPSs1EKVI— Clippy Chimp (@ClippyChimp) October 9, 2022

台座の上でガッツポーズしているのが、ゲームに勝利したChechik氏。

喜びのあまり台座からジャンプして飛び降り……

腰のあたりから着地。

最初は笑顔を見せていましたが、すぐにうつぶせになって動かなくなってしまい……

スタッフが駆け寄ってきました。

この時のChechik氏は背骨を2カ所折る重傷を負っており、翌日には「昨夜は最悪でした。死んだ方がマシだと思うくらい痛かったです」と振り返っています。

Last night was horrible, the pain I had I felt like I’d rather die. This is gonna suck.— adriana chechik (@adrianachechik) October 10, 2022

また、LochVaness氏とChechik氏の他にも、少なくとも2人の参加者がケガをしたとのこと。さらに、これらのケガは8日に発生しましたが、イベント最終日の9日もブースが開放されていたことも報告されています。しかし、出席者のほとんどは事故のことを知っていたため、ゲームに参加する人はほとんどいなかったそうです。

NBCニュースがこの件についてTwitchに問い合わせたところ、Lenovoの広報担当チームを紹介されたとのこと。Lenovoの広報担当チームはNBCニュースに対し、「TwitchConの来場者が、Lenovoブースの『剣闘士ゲーム』のソフトフォームピットでケガをしたことを認識しています。イベント主催者と協力してこの事件を調査する間、このエリアは一切使用できないように閉鎖されました」と述べました。