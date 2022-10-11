·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÃËÀ¤¬Ž¢ÉÔ¹¬¤Ë¸«¤¨¤ëŽ£º¬ËÜ¸¶°ø
ÃËÀ¤Ï½÷À¤è¤êÍÍø¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢¤Ê¤¼¹¬Ê¡¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¼Ì¿¿¡§Ystudio ¡¿PIXTA¡Ë
¥¨¥ê¡¼¥È²ñ¼Ò°÷¤äµ¯¶È²È¤Ê¤É²Ú¡¹¤·¤¤ÃËÀ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤¬¤Ê¤¯¤ª¶â»ý¤Á¤Ç¤â¤Ê¤¤Ãæ¹âÇ¯ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÀ¸¤Êý¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¼å¤µ¡×¤òÊú¤¨¤¿ÃËÀ¤ÎÀ¸¤Êý¤òÏÀ¤¸¤¿¿ùÅÄ½Ó²ð»á¤ÎÃø½ñ¡ØÃË¤¬¤Ä¤é¤¤¡ª - »ñËÜ¼çµÁ¼Ò²ñ¤Î¡Ö¼å¼ÔÃËÀ¡×ÏÀ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÃË½÷³Êº¹¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤«¡©
¾¯¤·°ú¤¤¤¿»ëÅÀ¤«¤é¤ß¤Æ¡¢Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤â»²¾È¤·¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤ÎÃË½÷³Êº¹¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤½¤³¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×»Ø¿ôÊó¹ð½ñ¡×¡Ê2021Ç¯ÈÇ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦156¤«¹ñÃæ120°Ì¡£Æâ³ÕÉÜÃË½÷¶¦Æ±»²²è¶É¤Î¹Êó»ï¡Ø¶¦Æ±»²²è¡Ù2021Ç¯5·î¹æ¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÀè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤ÇºÇÄã¥ì¥Ù¥ë¡¢¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ÎÃæ¤Ç´Ú¹ñ¤äÃæ¹ñ¡¢ASEAN½ô¹ñ¤è¤êÄã¤¤·ë²Ì¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿Æ±Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¥¸¥§¥ó¥À¡¼³Êº¹»Ø¿ô¤ò¡Ö·ÐºÑ¡×¡ÖÀ¯¼£¡×¡Ö¶µ°é¡×¡Ö·ò¹¯¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ËÊ¬¤±¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï½÷À¤ÎÀ¯¼£»²²Ã¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÃË½÷Èæ¡¢³ÕÎ½¤ÎÃË½÷Èæ¤Ê¤É¡Ë¤¬156¤«¹ñÃæ147°Ì¤ÇÈó¾ï¤Ë°¤¤¡£½÷À¤Î¸øÊ¿¤Ê·ÐºÑ»²²Ã¤Îµ¡²ñ¤â¤«¤Ê¤êÄã¤¤ÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢½ç°Ì¤Ï156¤«¹ñÃæ117°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¶µ°éÊ¬Ìî¤Ï92°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤â¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¿ôÃÍ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î½÷À¤Ï½éÅù¶µ°é¤Îºß³ØÎ¨¡¢¼±»úÎ¨¤Ï1°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¹âÅù¶µ°é¤Îºß³ØÎ¨¤Ï110°Ì¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡ÊÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡ËÄã¤¤¿ôÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Àè¿Ê¹ñ¤Ë¤Ï¡Ö½÷À¤ÎÊý¤¬Âç³Ø¿Ê³ØÎ¨¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢ÆóÇ¯À©¤ÎÃ»Âç¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤âÆüËÜ¤ËÆÃÍ¤ÎÌäÂê¤Î¤è¤¦¤À¡£
Áí¤¸¤ÆÆüËÜ¤Ï¡¢·ò¹¯ÌÌ¤äµÁÌ³¶µ°é¤ÎÃË½÷Ê¿Åù¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·½÷À¤ÎÀ¯¼£»²²Ã¡¢¸ÛÍÑµ¡²ñ¤äÏ«Æ¯´Ä¶¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¹âÅù¶µ°é¡ÊÂç³Ø¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âº¹ÊÌ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿É¾²Á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬¿Ê¤ó¤À¡×¤ÈÇùÁ³¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯½÷À¤Î½¢¿¦Àè¤ÏÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤¬Â¿¤¯¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½÷À¤ÎÈóÀµµ¬ÈæÎ¨¤ÏÃËÀ¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¡ÊÃËÀ¤ÎÄÂ¶â¤ÏÊ¿¶Ñ¤·¤Æ½÷À¤ÎÌó1.5ÇÜ¡£´ÉÍý¿¦¥Ý¥¹¥È¤Î9³ä¤ÏÃËÀ¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤Î9³äÁ°¸å¤¬ÃËÀ¡¢¤Ê¤É¡Ë¡£
¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÉÏº¤Î¨¤¬°ÛÍÍ¤Ê¤Û¤É¹â¤¤¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Û¤É¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¸øÅª»Ù±ç¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æ¯¤±¤ÐÆ¯¤¯¤Û¤ÉÉÏË³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤¤¤Ó¤Ä¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢À¸³èÊÝ¸î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤È´ØÏ¢¤·¤¿¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤ÎÀ¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Î¹âÎð¼Ô¤ä½ÅÅÙ¾ã³²¼Ô¤Ê¤É¤¬¼ç¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢½÷À¤ÎÏ«Æ¯»²²ÃÎ¨¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Î¹â¤µ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÊÌÌò³äÊ¬¶È¤È¤¤¤¦ÉÔÊ¿Åù¤¬º¬¿¼¤¯¤¢¤ë¡£
·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç½÷À¤ÏÃËÀ¤Î1.9ÇÜ¤Î°é»ù¡¦²È»ö¤Ê¤É¤ÎÌµ½þÏ«Æ¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤Î³Êº¹¤¬5.5ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢Àè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÂç¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö·ÐºÑ¡¦Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ç¤ÎÃË½÷³Êº¹¤È¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÃË½÷³Êº¹¤ÏÉ½Î¢°ìÂÎ¤Ê¤Î¤À¡×¡Ê»³¸ý¿µÂÀÏº¡Ö²ÈÄíÆâ¤ÎÃË½÷³Êº¹¤¬Âç¤¤¤ÆüËÜ ÃËÀ¤ò²ÈÄí¤ËÊÖ¤½¤¦¡×¡Ë¡£
2016Ç¯¤ÎÁíÌ³¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÇÛ¶öÃË½÷¤Î°ì½µÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ²È»ö´ØÏ¢»þ´Ö¤ÏÃËÀ¤¬49Ê¬¡¢½÷À¤Ï4»þ´Ö55Ê¬¤Ç²È»ö¤Î95¡ó¤òºÊ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ÖÊ¿À®28Ç¯¼Ò²ñÀ¸³è´ðËÜÄ´ºº·ë²Ì¡×ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ë¡£
¿ôÃÍÅª¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤â60Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È²È»ö»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂà¿¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÊ¤¬»àµî¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Æâ³ÕÉÜ¡Ö¹âÎð¼Ô¤ÎÀ¸³è¤È°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝÈæ³ÓÄ´ºº¡×¡Ê2020Ç¯ÅÙÈÇ¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÎðÃËÀ¤Î¡Ö²È»ö¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×³ä¹ç¤Ï26.6¡ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý4¤«¹ñ¡ÊÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤ÎÃæ¤ÇºÇ²¼°Ì¤Ç¤¢¤ë¡ÊÂ¾3¤«¹ñ¤Î¹âÎðÃËÀ¤Î¡Ö²È»ö¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×³ä¹ç¤Ï7³ä°Ê¾å¡Ë¡£
ÍÍø¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ËÃËÀ¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼ÉÔ¹¬¤Ê¤Î¤«¡¡
°Ê¾å¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¡ÖÃËÀ¤Ï½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÍø¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡×¡ÖÃË½÷³Êº¹¤¬Âç¤¤¤¡×¤Î¤Ï¿ôÃÍÅª¤Ë¸«¤Æ¤âµ¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¬Ê¡¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡£
NHK¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è2014¡¡1000¿Íà¿´¤ÎÀ¼á¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¹¬¤»¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬3³ä¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÃËÀ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤Ï½÷À¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÁ´ÂÎÅª¤ËÄã¤¤¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æâ³ÕÉÜÃË½÷¶¦Æ±»²²è¶É¡ØÃË½÷¶¦Æ±»²²èÇò½ñ¡Ù¡Ê2014Ç¯ÈÇ¡Ë¤Î¡ÖÆÃ½¸¡¡ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯ÃËÀ¤Î»Å»ö¤ÈÊë¤é¤·¡×¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢2001Ç¯¤ÎÈ¯¹Ô°ÊÍè¡¢½é¤á¤ÆÃËÀÌäÂê¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¸½ºß¹¬¤»¤Ç¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÃË½÷¤ò½¢¶È¾õÂÖÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¡Ê¡ÖÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¡×°Ê³°¤Î¡Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½÷À¤¬ÃËÀ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃË½÷¤È¤â¡¢ºÇ¤â¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡Ö³ØÀ¸¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¤âÄã¤¤¤Î¤Ï¡Ö¼º¶È¼Ô¡×¤À¡£¡Ö³ØÀ¸¡×¤Î¼¡¤Ë¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¼«±Ä¶È¼ç¡¦²ÈÂ²½¾¶È¼Ô¡×¡ÖÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¡×¡ÖÂà¿¦¼Ô¡×¤Î½ç¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢½÷À¤Ï¡ÖÂà¿¦¼Ô¡×¡Ö¼çÉØ¡×¡Ö¼«±Ä¶È¼ç¡¦²ÈÂ²½¾¶È¼Ô¡×¤Î½ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¡×¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤Ï¡¢ÃË½÷¤È¤â¤ËÊ¿¶Ñ¤ò²¼²ó¤ë¡£¤¿¤À¤·½÷À¤Î¾ì¹ç¨¡¨¡¤³¤ì¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤À¤¬¨¡¨¡¡¢¡ÖÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¡×¤â¡ÖÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¡×¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤ÎÄã¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»Å»ö¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¹¬Ê¡ÅÙ
¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬½÷À¤è¤êÄã¤¤¡£¤¿¤À¤·Àµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¤Ë¸Â¤ì¤Ð½÷À¤è¤ê¤âÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
½÷À¤Ï¡¢¼çÉØ¤äÂà¿¦¼Ô¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«±Ä¶È¼ç¡¦²ÈÂ²½¾»ö¼Ô¡Ë¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¡¢¹¬¤»¤È´¶¤¸¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤¡£¤·¤«¤·¤¯¤ê¤«¤¨¤¹¤¬¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤¬Ãø¤·¤¯Äã¤¤¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤ÏÃËÀ¤Î¾ì¹ç¤ËÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤È´°Á´¤ËÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
½÷ÀÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÛÍÑ´Ä¶¤¬½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ËÆ¯¤¤Ë¤¯¤¤¤«¡¢¹¬Ê¡¤«¤é¤Û¤É±ó¤¤¤«¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¡¢¤¤ï¤á¤Æ¶¯¤¯»Å»ö¡ÊÀµµ¬¸ÛÍÑ¡Ë¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÕ¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢Âà¿¦¤·¤¿¤ê¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑ¤ÎºÂ¤«¤é³ê¤êÍî¤Á¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤¿¤Á¤ÏÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÁÇËÑ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬¡ÖÁÇËÑ¡×¤Ç¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤ò¡¢¤¤Á¤ó¤È¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤ÎÃË½÷¤Î°Õ¼±¤Îº¹¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤â¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Àï¸åÆüËÜ¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤Î¤¢¤ë¤Ù¤Æ¯¤Êý¤äÀ¸¤Êý¤Ï¡¢ÆüËÜ·¿¤Î¸ÛÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê½ª¿È¸ÛÍÑ¡¢Ç¯¸ù½øÎó¡¢´ë¶ÈÆâÊ¡»ã¤Ê¤É¡Ë¤Î¤â¤È¡¢1¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤Ëµ¢Â°¤·¤Æ¡¢À¸³è¤ÎÂ¿¤¯¤òÊû¤²¤ÆÆ¯¤¡¢µëÍ¿½êÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¡ÊºÊ¡¢»Ò¤É¤â¡Ë¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï1980Ç¯Âå¤Ë¡¢Â¾¤ÎÀè¿Ê½ô¹ñ¤è¤ê¤â¶¯ÎÏ¤Ê¡ÖÃËÀ²Ô¤®¼çÃæ¿´·¿¡×¤ÎÀ¸³èÊÝ¾ã¥·¥¹¥Æ¥à¤¬´°À®¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡ÊÂçÂô¿¿Íý¡Ø¸½ÂåÆüËÜ¤ÎÀ¸³èÊÝ¾ã¥·¥¹¥Æ¥à¨¡¨¡ºÂÉ¸¤È¤æ¤¯¤¨¡Ù´äÇÈ½ñÅ¹¡¢2007Ç¯¡Ë¡£
³Î¤«¤Ë¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¸ÛÍÑ¤ÈÀ¸³è¤ÎÄ¹´ü°ÂÄê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤é¤Î°ÂÄê¤Ï¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¡¢Å¾¶Ð¡¦Å¾Â°¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢Ìµ¸ÂÄê¤Ê¿¦Ì³ÆâÍÆ¤Î½Å²Ù¡¢¤Ê¤É¤È°ú¤´¹¤¨¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÃËÀÀµ¼Ò°÷¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤À¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥ÈÏ«Æ¯¼Ô
¤·¤«¤â¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉ×¤Ï»Å»ö¡ÜºÊ¤Ï²ÈÄí¤Ç¼çÉØ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ñ¡¼¥ÈÏ«Æ¯¡×¤È¤¤¤¦ÀÊÌÌò³äÊ¬¶È¡ÊºÊ¤Ë¤è¤ë²È»ö¡¦°é»ù¡¦²ð¸î¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ë¤¬ÂçÁ°Äó¤È¤µ¤ì¤ë¡£1985Ç¯¤ËÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤¬À©Äê¤µ¤ì¡¢½÷Àº¹ÊÌÅ±ÇÑ¾òÌó¤òÈã½Ú¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¡ÖÃËÀ²ñ¼Ò°÷¡ÜÀì¶È¡Ê¥Ñ¡¼¥È¡Ë¼çÉØ¡Ü»Ò¤É¤â¡×¤È¤¤¤¦²ÈÂ²Áü¤¬ÍýÁÛÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Î½êÆÀ¡¦À¸³èÊÝ¾ã¤ò¡Ê¹ñ²È¤Ë¤è¤ë¸øÅªÊÝ¾ã¤è¤ê¤â¡Ë¡Ö²ñ¼Ò¡×¡Ü¡Ö²ÈÂ²¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¥·¥ó¥°¥ëÀ¤ÂÓ¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ï¡¢ÀÇÀ©¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤ÎÌÌ¤ÇÉÔÍø¡Ë¡£
¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬°ìÈÌ²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡¢Àï¸å¤ÎÆÃÄê¤Î»þ´ü¤Î¤³¤È¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÉáÊ×Åª¤Ç¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢·Êµ¤ÊÑÆ°¤ä·ÐºÑ´íµ¡¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¡¢ÈóÀµµ¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥àÏ«Æ¯¼Ô¤Ø¤È¹½Â¤Åª¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¾è¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Ñ¡¼¥ÈÏ«Æ¯¼Ô¡¿¼çÉØÁØ¤¬¡¢Î¢ÌÌ¤«¤é¤¤¤¨¤Ð¡¢ÃËÀÀµ¼Ò°÷¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡Ê´Ë¾×ºà¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼»ö¶È½ê¤Ê¤É¤Î²ð¸îÊó½·¤Ï¥Ñ¡¼¥È¼çÉØ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ð¸îÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÄãÄÂ¶âÌäÂê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸ÛÍÑ¡¦Ï«Æ¯¡¦·ÐºÑ¹½Â¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡Ê¥Ý¥¹¥È¹©¶È²½¼Ò²ñ¡Ë¡¢Àï¸åÆüËÜÅª¤Ê¡ÖÃË¡×¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê¤â¤Î¡¢ÉÔ³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Àè¿Ê½ô¹ñ¤Ç¤Ïµ¬À©´ËÏÂ¤¬¿Ê¤ß¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¤Î¿ô¤¬¹ñºÝÅª¤ËÁýÂç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ï«Æ¯¤Î¤¢¤êÊý¤¬¡Ö½÷À²½¡×¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Ï«Æ¯²½¡¢¥±¥¢Ï«Æ¯²½¡Ë¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢ÃËÀ¤¿¤Á¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐ¿Í¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥±¥¢¥ï¡¼¥¯Åª¤ÊÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â»Ô¾ì¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Ë¤è¤ë¿ÍºàÇÛÃÖ¡¦³èÍÑ¤Î½ÀÆð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢À½ÉÊ¤ÎÀ¸»º²áÄø¤¬ºÙÊ¬²½¤·¡¢»ö¶È¡¦¶ÈÌ³¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë±Ä¶È¡¦¶ÈÌ³»þ´Ö¤¬³ÈÂç¤·¤¿°ìÊý¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î¤¿¤á¡¢»Å»öÎÌ¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤ÆÏ«Æ¯¼Ô¤Î¿ô¤òÄ´À°¤¹¤ëÉ¬Í×À¤âÀ¸¤¸¤¿¡£
ÃËÀ¤ÎÀ¸¤Êý¥â¥Ç¥ë¡Êµ¬ÈÏ¡Ë¤¬Êø¤ì¤ë¤¬¡Ä
¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢²ÈÄíÀ¸³è¤Î¤¢¤êÊý¤âÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì¤º§²½¡¦ÈÕº§²½¡¦Èóº§²½¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÃËÀ¤Ë¤è¤ë²È»ö¡¦°é»ù¡¦²ð¸î¤ÎÊ¬Ã´¤¬¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1999Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¸üÀ¸¾Ê¤¬¡Ö°é»ù¤ò¤·¤Ê¤¤ÃË¤ò¡¢Éã¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¡£¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥¯¥á¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¤¸ì¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¸¤Êý¤Î¥â¥Ç¥ë¡Êµ¬ÈÏ¡Ë¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÃËÀ¤¿¤Á¤Ï»Å»ö¡¦²ÈÄí¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤äÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«¸Ê·èÄê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¼«¸ÊÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ°ú¤¼õ¤±¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñ¹½Â¤¤ä·ÐºÑ¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡ÖÃËÀ²Ô¤®¼ê¥â¥Ç¥ë·¿¡×Åª¤Ê¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤È¤ÏÊÌ¤ÎÆ¯¤Êý¡¦À¸¤Êý¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¤Þ¤À¤¦¤Þ¤¯¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ê¿ùÅÄ ½Ó²ð ¡§ ÈãÉ¾²È¡Ë