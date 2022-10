Shop.1

【六本木】ひと口サイズのモンブラン5種食べ比べセット/グランド ハイアット 東京

秋限定プティフールBOX「ピッコロ ガット」2000円

「グランド ハイアット 東京」では、1階にある「フィオレンティーナ ペストリーブティック」にて、「秋のスイーツセレクション」を開催中。栗や紫芋、かぼちゃなど旬の食材をふんだんに使ったスイーツとブレッドを順次販売します。

注目は、秋限定プティフールBOX「ピッコロ ガット」。国産の生栗で丁寧に手間暇かけてつくったマロンクリームやフランス産の栗のペーストなどを使った「モンテビアンコ(モンブラン)」4種に、今年は国産紫芋のペーストをたっぷりと絞った新作「モンテビアンコ ヴィオーラ」が仲間入り。合計5種類をひと口サイズにして詰め合わせた、モンブランの食べ比べができるうれしいセットです。

「グランド プレミアム ショートケーキ マロン」2200円

最高級ともいわれる、希少で香り高いタヒチ産バニラビーンズを使ったブリュレやジャージー乳の生クリームなど、上質な素材で作られた「グランド プレミアムケーキシリーズ」からは、「グランド プレミアム ショートケーキ マロン」が登場。甘い物があまり得意でない人にもおすすめの、上品な味わいの一品です。

■グランド ハイアット 東京

「秋のスイーツセレクション」概要

住所:東京都港区六本木6-10-3

販売場所:1階ロビーフロア「フィオレンティーナ ペストリーブティック」

TEL:03-4333-8713(直通)

販売期間:2022年10月下旬まで

営業時間:9〜22時(ケーキ・タルトの販売は10時〜)



Shop.2

【恵比寿・六本木・丸の内】パティシエの繊細な手仕事にうっとり/ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション

「モンブラン」690円

「ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション」で通年販売されている、ラム酒とマロン、2種類のムースを重ねマロンクリームを絞った「モンブラン」は、秋に食べたくなる逸品です。

栗を存分に楽しめるよう、ムース、クリーム、ビスキュイにも栗を使用。さらに栗のムースには刻んだマロングラッセを加えています。スタンダードでありながら、素材の上質さやフランスの伝統に基づいたパティシエの技が光る、まさにスイーツの芸術品ともいえそうなモンブランです。

■ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション

販売店舗:ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 恵比寿ガーデンプレイス店、ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 六本木ヒルズ店、ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 丸の内ブリックスクエア店ほか

営業時間:各店舗により異なる

定休日:各店舗により異なる



Shop.3

【台場】和栗とほうじ茶の香りで日本の秋を堪能!/グランドニッコー東京 台場

「和栗のモンブラン」650円

「グランドニッコー東京 台場」2階にある、ホテルのパティシエが手がけるスイーツや自家製パンが楽しめる「Bakery & Pastry Shop」では「秋のスイーツ&パン」を期間限定で販売中。

ほうじ茶風味のスポンジとカスタードクリームを重ねた上に、やさしい甘さの国産和栗のみを使用したモンブランクリームをたっぷり絞った「和栗のモンブラン」は、栗の上品な甘味とほうじ茶の香ばしい風味を堪能できる贅沢なスイーツです。

■グランドニッコー東京 台場

「秋のスイーツ&パン」概要

住所:東京都港区台場2-6-1

販売場所:2階「Bakery & Pastry Shop」

TEL:03-5500-6623(予約・問合せ)

販売期間:10月31日(月)まで

営業時間:※詳細は公式サイトでご確認ください。

【臨時営業時間】11〜19時(イートイン 11〜18時LO)、土・日曜10時30分〜19時(イートイン 11〜19時LO)

【通常営業時間】10〜20時(イートイン 10時〜19時(18時30分LO))

公式サイト:https://www.tokyo.grandnikko.com/restaurant/bakery-pastry/



Shop.4

【銀座】限定品が多数!旬の味わいを華やかなスイーツで/GINZA SIX

銀座エリア最大級の商業施設「GINZA SIX(ギンザ シックス)」で2022年秋に限定販売される、定番の栗を各店がアレンジした進化系「和スイーツ」や、旬の食材で飾られた芸術的「美スイーツ」をご紹介します。

【GINZA SIX限定】「オータムアソート」2000円/パティスリー パブロフ ※期間中100個限定

「パティスリー パブロフ」の「オータムアソート」は、芋・栗・かぼちゃなど、秋の実りが存分に楽しめる生パウンドケーキの詰合せ。焼き芋をイ メージした「スイートポテト」、和栗を贅沢に使用した「マロン」、かぼちゃたっぷりの「パンプキン」、キャラメル風味の生地に秋のフルーツを飾った「オー タムフリュイバリエ」の4種が入っています。

●B2階 パティスリー パブロフ「オータムアソート」

販売期間:2022年10月末ころまで

【GINZA SIX限定】「栗きんとん大福ほうじ茶モンブラン」950円/恵那栗工房 良平堂

こちらは国産和栗を氷砂糖で炊き上げた栗きんとんをモンブランクリームとして使用した、栗菓子専門店の大人のモンブラン。中には、粒餡と栗きんとん餡の2層の大福が!仕上げに大粒の栗を一粒丸ごとのせ、ほうじ茶が添えられています。

●B2階 恵那栗工房 良平堂「栗きんとん大福ほうじ茶モンブラン」

販売期間:2022年12月31日(土)まで(予定)

【GINZA SIX限定】「和栗の焼き浮島」3456円/麻布野菜菓子 ※1日4本限定

白餡を練り込んだしっとりとした食感の和風パウンドケーキ「焼き浮島」シリーズから、期間限定の新商品「和栗の焼き浮島」が登場。和栗をたっぷり練り込んだ生地に潜ませた自家製小豆餡がアクセントになっています。表面をキャラメリゼした大きな栗の渋皮煮がトッピングとして贅沢に使われていて、全体にラム酒の香りを纏わせて、まさに大人のお菓子♪手みやげとしても喜ばれそう。

●B2階 麻布野菜菓子「和栗の焼き浮島」

販売期間:2022年10月22日(土)〜2023年3月下旬まで

■GINZA SIX

住所:東京都中央区銀座6-10-1

TEL:03-6891-3390

営業時間:【ショップ・カフェ B2階〜5階】10時30分〜20時30分、【レストラン6階〜13階】11〜23時 ※一部店舗により異なる。詳細は公式サイトをご確認ください。

定休日:不定休

公式サイト: https://ginza6.tokyo/



東京マリオットホテルなど、都内に4店舗を展開するカフェ「GGCo. (ジージーコー)」の2022年秋のコンセプトは「味覚の森」。

モンブランのように濃厚なマロンクリームを使った「ラムが香る、マロンのコロネ」320円や、栗のホイップに岩塩とカカオを合わせた「マロンのロイヤルミルクティー」530円など、木の実がなって葉が色づき収穫の季節を迎えた森の情景をイメージしたという、栗を使ったブレッドやドリンクが登場しています。

秋の味覚たっぷりの「GGCo.」のブレッドとドリンクを囲んで、くつろぎのひとときを楽しんでみては?

■GGCo. (じーじーこー)

「カフェ de 歳時記」味覚の森 概要

販売店舗:Café & Deli GGCo. 城山、Pastry & Bakery GGCo. 東京マリオットホテル、Café & Bakery GGCo. コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション、Café & Bakery GGCo. 神谷町(東京ワールドゲート)ほか

販売期間:2022年 11月30日(水)まで

営業時間:各店舗により異なる

定休日:各店舗により異なる

※ Pastry & Bakery GGCo. 東京マリオットホテルではドリンクの取り扱いなし

Shop.6

【表参道】三位一体の究極のハイブリッドスイーツ!/ザ ストリングス 表参道

「クロッフルのレアチーズケーキサンド モンブラン仕立て」2600円

「ザ ストリングス 表参道」の2階「TAVERN by the green(タバーン・バイ ザ グリーン)」にて、この秋限定で提供されるのは、クロワッサンをワッフルメーカーで焼き上げる「クロッフル」でレアチーズケーキをサンドし、さらにモンブランを大胆にトッピングした「クロッフルのレアチーズケーキサンド モンブラン仕立て」。

カリッと香ばしいクロッフル、ほんのり酸味のある軽い食感のレアチーズケーキ、上品な甘みの和栗クリームで塩ミルクアイスクリームを包み込んだモンブラン。その3つの異なるスイーツを、それぞれの魅力を生かしながら絶妙なバランスで組み合わせることにより、多層に重なった新感覚の味わいが楽しめる、究極のハイブリッドスイーツに仕上がりました。

ヨーロッパアルプス最高峰の山・モンブランをイメージしたビジュアルやボリューム感も、インパクト大です!

■ザ ストリングス 表参道

「クロッフルのレアチーズケーキサンド モンブラン仕立て」概要

住所:東京都港区北青山3-6-8

販売場所: 2階「TAVERN by the green」

TEL:03-5778-4534(予約・問合せ)

販売期間:2022年11月30日(水)まで

提供時間:11時30分〜22時(21時LO)



Shop.7

【代々木】秋の空間演出も楽しめるアートカフェ/TREE by NAKED yoyogi park

代々木公園駅すぐに位置する「TREE by NAKED yoyogi park(ツリーバイネイキッド ヨヨギパーク)」は、窓から見える代々木公園の四季の移ろいとともに、店内の演出やメニューも変化し、旬の味覚や季節を五感で楽しめるアートカフェです。

「栗のモンブランカヌレ(2個セット)」880円

今年の秋限定メニュー(販売期間:11月下旬まで)の中でも注目の栗スイーツは、フランス・リヨンで修業をしたシェフの思い出の味を再現したという、特製「栗のモンブランカヌレ」。ヴィーガン仕様の栗のクリームに、加賀棒ほうじ茶パウダーをふりかけ、甘すぎないモンブランバージョンに仕立てました。

「栗とリンゴ、ほうじ茶クリームの秋パフェ」1430円

また、秋限定パフェも初登場!チャイ風味のオートミールと酸味を付けた自家製ほうじ茶クリームをベースに、栗やリンゴなどの秋の味覚を詰め込んだ、スイーツなのにヘルシーな一品です!

■TREE by NAKED yoyogi park「秋限定カフェメニュー」概要

住所:東京都渋谷区富ヶ谷1-10-2

TEL:03-6804-9038

販売期間:2022年11月下旬まで

営業時間:11〜18時(17時30分LO、テイクアウト 17時LO)

定休日:火・水曜



ブランド誕生から、“可愛すぎるスイーツの花園”としてファンを魅了し続ける「TOKYOチューリップローズ」のショコラスイーツ「チューリップローズ」。そんな代表作から、秋らしさ満開の期間限定フレーバー「チューリップローズ モンブラン」が、今年はさらに栗づくしになって待望の復活です!

イタリア産マロンパウダーを練りこみ香ばしく焼き上げたチューリップラングドシャの中には、マロンの香り豊かなショコラクリームローズが。今年は芳醇イなタリア栗が香るショコラクリームに、まろやかな和栗のショコラクリームを重ね合わせたダブルマロン仕立てです!栗本来のほっくりとした美味しさを一層楽しめるようになりました。

「チューリップローズ モンブラン」2個入464円、4個入864円、6個入1296円

「チューリップローズ モンブラン」のためにデザインされた、可愛らしいパッケージは、オレンジ×グリーンの華やかなカラーに、クレヨンで描いた温かみのあるローズやチューリップがとってもキュート!ひと目で思わず笑顔になってしまうボックスは、友だちへのサプライズギフトはもちろん、⾃分へのご褒美にもぴったりです。

■TOKYOチューリップロ−ズ

「チューリップローズ モンブラン」概要

販売店舗:TOKYOチューリップロ−ズ 西武池袋店、TOKYOチューリップロ−ズ JR東京駅店、TOKYOチューリップロ−ズ 羽田空港第2ターミナル店ほか

販売期間:2023年1月上旬まで(予定)

営業時間:各店舗により異なる

定休日:各店舗により異なる



Shop.9

【銀座】まるでモンブラン!マロンクリームたっぷり「ほっとけーき」/椿サロン 銀座

「北海道ほっとけーき マロン」1960円

北海道の雄大な大地で育った小麦、卵、てんさい糖、塩など、最高級の無添加素材を使用し、ゆっくりと一枚ずつ手で焼き上げた「ほっとけーき」が楽しめる「椿サロン 銀座」。

こちらの秋限定商品「北海道ほっとけーき マロン」は、その無添加ぷるぷる「ほっとけーき」に、濃厚な味わいのマロンペーストを絞り、栗の渋皮煮と甘露煮、北海道ミルクを使用した濃厚だけど後味さっぱりの生クリームをたっぷりとのせた、まるでモンブランのようなスペシャルな「ほっとけーき」!

秋の味覚が口いっぱいに広がる、毎年この時期恒例の大人気商品です。

■椿サロン 銀座「北海道ほっとけーき マロン」概要

住所:東京都中央区銀座6-6-19 新太炉ビル 3F

TEL:03-6263-9450

販売期間:2022年10月31日(月)まで

営業時間:11〜20時(フード19時LO/ドリンク19時30分LO)

定休日:無休



Shop.10

【日比谷】栗づくしを楽しむ「マロンスイーツフェア」/キハチ カフェ

「モンブランパフェ」1540円

「キハチ カフェ」では、秋の味覚“栗”がテーマの「マロンスイーツフェア」を期間限定で開催中。

昨年、秋スイーツの人気No.1となったマロンパフェが、今年は「モンブランパフェ」として再登場!ほどよい甘さのマロンクリームと栗の甘露煮、コーヒーゼリーやザクロ、クレーム・シャンティなど、さまざまな食感と味わいをグラスに重ねて6層仕立てにした、華やかなパフェです。

「KIHACHIのマロンパイ」1430円

もう一つのおすすめは、ごろっと入った栗の渋皮煮とトッピングのマロンクリームのコクと風味が、サクサクのパイ生地と相性抜群の「KIHACHIのマロンパイ」。こちらも季節の味わいを存分に楽しめる、数量限定の栗づくしのスイーツです。

■キハチ カフェ「マロンスイーツフェア」概要

住所:東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ1階 「キハチ カフェ 日比谷シャンテ店」

TEL:03-6273-3111

販売期間:2022年11月15日(火)まで ※「KIHACHIのマロンパイ」は、14時〜数量限定

営業時間:11〜20時(19時30分LO)

定休日:日比谷シャンテに準ずる



「宮崎県産和栗のモンブラン」650円

神戸生まれのパティスリー「アンテノール」からは、宮崎県産高千穂栗のみを使用したマロンクリームに、深みのあるほうじ茶のブリュレを合わせた「宮崎県産和栗のモンブラン」が期間限定で登場。和栗の豊かな美味しさや、和と洋のマリアージュが楽しめる一品です。

「栗のクリームサンド アソート(M)」1600円

手みやげなどにもおすすめの焼き菓子のセットも、秋限定のお楽しみ。イタリア産栗のマロングラッセを、メープルが香るホワイトチョコレートクリームとマロン風味のダックワーズ生地でサンドした「栗のクリームサンド」は、クリームにラム酒をほのかにきかせて奥深い味わいに。栗とメープルの絶妙なハーモニーを楽しんでみてくださいね。

■アンテノール「秋限定モンブラン&焼き菓子ギフト」概要

販売店舗:銀座三越店(銀座ブティック)、東京大丸店、上野松坂屋店、北千住マルイ店(ル ビアン カフェベーカリー併設)、池袋西武店、新宿京王店、渋谷 東急フードショー店、アトレ恵比寿店、アトレヴィ三鷹店、町田小田急店、二子玉川 東急フードショー店(喫茶併設)

販売期間:2022年11月30日(水)まで

営業時間:各店舗により異なる

定休日:各店舗により異なる



Shop.12

【東京駅・池袋】見た目も中身も栗すぎる!秋の新作ケーキ/バターステイツ by銀のぶどう

『「THEマロン」栗バタークリームにごろごろ渋皮栗』1個 799円、2個入 1598円

2021年4月に誕生したバタースイーツ専門店「BUTTER STATE's(バターステイツ)」。北海道バターを極限までたっぷりと練りこんで焼き上げた代表作クッキー「バターステイツ」をはじめ、さまざまなバタースイーツが楽しめます。

そんな「BUTTER STATE's」から登場する『「THEマロン」栗バタークリームにごろごろ渋皮栗』は、栗とバターがとろけあう見た目も味も栗!な秋の新作ケーキ。マロン生地の上には、くちどけの良いマロンクリーム・マロンバタークリーム・生クリームをぎっしり重ね盛り。中にはほっくりとした渋皮栗をごろっと忍ばせています。そしてその上からさらに栗のグラサージュをとろりと流しかけて、5つの栗のおいしさをぎゅっと閉じ込めました。

たっぷりとあふれ出す栗の旨味を、存分に味わってみてください!

■バターステイツ by銀のぶどう

『「THEマロン」栗バタークリームにごろごろ渋皮栗』概要

販売店舗:大丸東京店、西武池袋店

販売期間:2023年2月末ごろまで(予定)

営業時間:各店舗により異なる

定休日:各店舗により異なる



「フェアリークリームウィッチ マロン生バターサンド」ギフト箱 5個入 2100円 / 店頭では1個から購入可能 単品 420円

カップケーキとビスケットの店「Fairycake Fair(フェアリーケーキフェア)」では、秋の新作スイーツをJR東京駅構内の店舗とオンラインショップで期間限定販売します。

フランス産洋栗のペーストを贅沢に使った「フェアリークリームウィッチ マロン生バターサンド」は、ぎゅっと旨味が詰まったフランス産洋栗のペーストをたっぷりと使用した“マロン生バタークリーム”を、マイルドなミルクチョコレートでハーフコーティングしたビスケットでひとつひとつサンド。まるで濃厚なモンブランを食べたような、リッチで贅沢な味わいが広がります。

●「フェアリークリームウィッチ マロン生バターサンド」

販売期間:2022年10月末まで(予定)※なくなり次第終了

オンラインショップ:https://fairycake.jp/products/10111114

「宮崎県産須木栗のベイクドマロンカップケーキ」は、栗の産地として名高い宮崎県の「須木栗(すきぐり)」を丸ごと1つ入れた、贅沢で満足感のあるケーキ。普通の栗よりも香りや風味の高い須木栗と、ちょっぴりラム酒を効かせたケーキ生地の組み合わせが、ほんのり大人の味わいです。

●「宮崎県産須木栗のベイクドマロンカップケーキ」

販売期間:2022年11月末まで(予定)※なくなり次第終了

オンラインショップ:https://fairycake.jp/products/10211110

■フェアリーケーキフェア グランスタ東京

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内B1(銀の鈴前)

TEL:03-3211-0055

営業時間:8〜22時、日曜・祝日は〜21時(グランスタ東京に準ずる)

定休日:グランスタ東京に準ずる



「渋皮栗のモンブラン」小(約170g) 830円、中(約340g)1510円

京都発、生仕立てわらび餅が人気の「きなことろり」。秋季限定の新作わらび餅「渋皮栗のモンブラン」は、「きなこととろり」自慢のきな粉をまぶしたわらび餅にたっぷりの栗餡をのせ、渋皮栗の甘露煮を散りばめた、まるでモンブランのような逸品です。

栗の優しい甘みに隠し味としてバターを加え、コク深くリッチに仕上げた自家製の栗餡は、とろりとしたわらび餅や香ばしいきな粉とも相性抜群!旬ならではの味わいが楽しめます。

「モンブランラテ」600円

また、秋季限定ドリンクとして飲むわらび餅「モンブランラテ」も登場!栗餡ミルクの上にさらにたっぷりと栗餡を絞り、渋皮栗をトッピング。豊かな栗の風味と、口溶けのよいわらび餅のとろりとした喉ごしが味わえるデザートドリンクです。

■きなこととろり「秋季限定商品」概要

販売店舗:きなこととろり ウィング新橋店、きなこととろり ヨドバシAkiba店

販売期間:2022年12月6日(火)まで( 予定)

営業時間:各店舗により異なる

定休日:各店舗により異なる



「栗のテリーヌショコラ」3個 972円

生チョコレートが大人気の「ロイズ」から、栗・かぼちゃ・いもなど、秋の実りのおいしさをぎゅっと詰め込んだ限定商品を数量限定で今年も登場!

焼き栗の風味が香ばしい「栗のテリーヌショコラ」は、マロンクリームと焼き栗のペースト、マロンチョコレート、マロンリキュールを合わせた生地に、糖漬けしたイタリア産マロンを入れて蒸し焼きに。しっとりなめらかな口あたりで、栗の濃厚な味わいが広がります。

「栗のショコラ」6個 897円

「栗のショコラ」は、栗風味のなめらかなミルクチョコレートガナッシュに、イタリア産の栗を使ったマロングラッセの粒を閉じ込めた贅沢な一品。隠し味の栗のリキュールが風味をさらに引き立てます。

そのほか、マロンパウダーをブレンドした「生チョコレート[栗]」や、栗のクリームとココアを練り込んで焼き上げた、しっとりふんわり食感の「栗のプチシフォン」など、どれも栗づくしの豊富なラインナップ!ぜひ公式オンラインショップをチェックしてみて。

■ロイズ「秋限定のスイーツ」概要

販売期間:2022年10月27日(木)まで ※なくなり次第終了

オンラインショップ:https://www.royce.com

TEL:0120-373-612(ロイズ通販センター)



「マウントバーム モンブラン」918円

日本生まれのバームクーヘン専門店「ねんりん家」から登場したのは、秋限定のバームクーヘン「マウントバーム モンブラン」。ねんりん家の代表作「マウントバーム しっかり芽」に、栗の旨味と香りを贅沢に閉じ込めた逸品です。

生地には2種類のイタリア産マロンを練り込み、香り高いマダガスカル産バニラを合わせて、芳醇な香りと深いコクを追求。美しく焼き上げられたバームクーヘンは、まるで秋に色づく山並みのよう!しっとり広がる濃厚な味わいをぜひ楽しんでみてください。

■ねんりん家「マウントバーム モンブラン」概要

販売店舗:銀座本店、大丸東京店、西武池袋店、JR東京駅 HANAGATAYA東京店、JR品川駅 エキュート品川店、羽田空港第1ターミナルビル店、羽田空港第2ターミナルビル店、公式オンラインショップ「パクとモグ」ほか

販売期間:2022年10月31日(月)ころまで

営業時間:各店舗により異なる

定休日:各店舗により異なる

オンラインショップ:https://www.paqtomog.com/shop/c/cmount-mo/

※オンラインショップ「パクとモグ」は2022年10月27日(木)17時まで受付



●新型コロナウイルス感染症対策により、記事内容・営業時間・定休日・サービス内容(酒類の提供)等が変更になる場合があります。事前に店舗・施設等へご確認されることをおすすめします。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●旅行中は「新しい旅のエチケット」実施のご協力をお願いします。

●この記事は、一部『るるぶ&more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。