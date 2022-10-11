¸µ½°±¡µÄ°÷¡¦°ÂÆ£Íµ»á¤¬ÉÔÎÑµ¿¤ï¤ì¤¿½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤È¡Ö£Í¡½£±¡×Ä©Àï¡¡¸ÅÁã¡¦¼«Ì±ÅÞ¤ËµÕ½±³«»Ï¡©
¡¡·Ý¿Í¥³¥ó¥Ó¡ÖÀÖ»ú¹õ»ú¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢º£Ç¯¤Î£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î°ÂÆ£Íµ»á¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¸ÅÁã¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ËàµÕ½±á¤Ë½Ð¤¿¡£¼«¿È¤Î¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç£Í¡½£±¤ËÂ³¤¡¢¥À¥Ö¥ëÉÔÎÑ¤ò¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÆà¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£µ¿ÏÇ¤¬½Ð¤¿Æâ¾ð¤òË½Ïª¤·¡¢Ç¨¤ì°á¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÆ£»á¤Ë¿¿°Õ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡°ÂÆ£»á¤ÏµþÅÔ£¶¶è¤òÃÏÈ×¤Ë½°±¡ÅöÁª£³²ó¤Ç¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç¤ÏÆâ³ÕÉÜÀ¯Ì³´±¤âÌ³¤á¤¿¤¬¡¢µÄ°÷Ç¤´üÃæ¤ÎºòÇ¯¡ÖÈþ½Ï½÷¤È£×ÉÔÎÑ¡×¡Ö¥²¥¹ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¡×¤ò°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»ö¼ÂÌµº¬¤È´°Á´ÈÝÄê¤¬¡¢Î¥º§Ä´ÄäÃæ¤Î¿È¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢à¥°¥ì¡¼°·¤¤á¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£ºòÇ¯£±£°·î¤Î½°±¡Áª¤Ë¤Ï½ÐÇÏ¤»¤º¡¢º£Ç¯£··î¤Î»²±¡Áª¤Ë¿·ÅÞ¡Ö¤¯¤Ë¤â¤ê¡×¤«¤éÅìµþÁªµó¶è¤Ç½ÐÇÏ¤¹¤ë¤âÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ºÀÇÇÉ¤ÎÏÀµÒ¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤¹°ÂÆ£»á¤¬±øÌ¾ÊÖ¾å¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤È¤µ¤ì¤¿ÂçÆà¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÀÖ»ú¹õ»ú¡×¤Î·ëÀ®¤À¡£¿È¤Î·éÇò¤ò¤è¤ê¹¤¯ÁÊ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë£Í¡½£±¤Ë½Ð¾ì¡£ÉÔÎÑÊóÆ»¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÁûÆ°¤Î¿¿Áê¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡¼èºà¤Ë°ÂÆ£»á¤ÏÂçÆà¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ù±ç¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢ÃË½÷¤ÎÃç¤ò²þ¤á¤ÆÈÝÄê¡£°ìÏ¢¤Îµ¿ÏÇ¥Í¥¿¤ä²øÊ¸½ñ¤¬°ÂÆ£»á¤Î»öÌ³½ê¤ä¼«Ì±ÅÞµþÅÔÉÜÏ¢¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¥ê¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤ë°ìÊý¡ÖÃ¯¤¬²¿¤ÎÌÜÅª¤Ç¤Ð¤é¤Þ¤¤¤¿¤Î¤«¡£²¿¤ÎÎÏ¤¬Æ¯¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡Ê°ÂÆ£»á¡Ë¤È¥ï¥Ê¤ò¤«¤±¤¿¹õËë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¥Ê¥¾¤¬»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçÆà¤â¡Ö¡Êµ¿ÏÇ¤Î¼Ì¿¿¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£ÌµÍý¤ä¤ê¡Ê£²¿Í¤¬¡Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤¬¸«¤¨¸«¤¨¡×¤ÈÊ°¤ì¤Ð¡¢°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ç»Å»ö¤âÈô¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡Öº¨¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èá¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¼«Ì±ÅÞ¤äµþÅÔÉÜÏ¢¤Îà°Çá¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿°ÂÆ£»á¡£¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤Î¡ØÀÖ»ú¹õ»ú¡Ù¤Ï¡ØÀ¯ÉÜ¤ÎÀÖ»ú¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¹õ»ú¡Ù¤Ç¡¢ºâÀ¯½ÐÆ°¤ÎÂç»ö¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡££²¿Í¤ÇÏª½Ð¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ï©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡À¯³¦Éüµ¢¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢ÂçÆà¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤â¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤À¡£