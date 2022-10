幼い子どもが被害に遭う性的暴行事件は後を絶たないが、とある国では18歳の女と23歳の男のカップルが14歳の少女を卑怯な方法でレイプする事件が起きた。

アメリカ・フロリダ州で、18歳の女が14歳の少女を誘い出し、女の交際相手である23歳の男を含めてゲームをさせ、最終的に男が少女をレイプする事件が起きたと海外ニュースサイト『Law & Crime』と『WPLG Local 10』が9月6日までに報じた。

報道によると女と少女は顔見知りで、女が高校生、少女が中学生だった数年前から互いを知っていた。ある日、女は少女に映画に行こうと誘い少女は了承。女は少女を迎えに行ったが映画館ではなく、女が男と暮らすアパートに連れて行き、そこで映画を見ると言ったそうだ。少女と男も初対面ではなかったとみられる。

3人はアパートで映画を見始めたが、映画の途中で女が少女に「スピン・ザ・ボトル」をしたいかと尋ね、少女は同意した。スピン・ザ・ボトルは、複数の人が輪になり輪の中央にボトルを置いて回転させ、ボトルの口が示した場所にいる人がお酒を飲んだり、罰ゲームのようなことをしたりするゲームだ。若い男女が集まる飲み会などで楽しむゲームでもあり、ボトルを回した人とボトルの口が示した場所にいる人がキスをするルールが設けられることも多い。

少女の証言などから作成された宣誓供述書によると、最初は「ダンスをする」といった軽い罰ゲームが行われたが、次第に罰ゲームは過激になり、男は少女に服を脱ぐように言い出した。少女は何度も拒否したが、女も服を脱ぐように促したという。女らに促されたこともあり、少女は服を脱いだ。服を脱ぐとすぐに許され、少女は再び服を着た。すると今度は女が少女に「私の彼氏(男)にキスをするように」と言ったそうだ。少女は「あなたの彼氏にキスはできないし、そういう目で見ていない」と断ったが、女は「大丈夫」と伝えキスを促した。事件を担当した捜査官によると、少女は拒否していたが、突然男が少女に突進し、合意なしに少女にキスをした。少女はショック状態になりながらも男に去るように言い、それを見て女は少女とその場から去ろうとした。

しかし男は2人を止め、スペイン語で「下半身がこんなに興奮しているのにこの場から去るわけには行かない」と言って服を脱ぎ、自分で自身の性器を触り始めた。少女がスペイン語を理解していたのかは不明である。女は少女に「彼をコントロールしてあげて。あなたが彼の性器を触って満足させればあなたはここから帰ることができる」と言った。女が言うと同時に男は少女を押し倒し、押さえつけて少女をレイプ。少女は何度も拒否して逃れようとしたが、男の力に負け、また抵抗すれば危害を加えられ監禁されるのではないかと恐れ、最終的には黙ってその場を耐えていたそうだ。男がレイプをしている間、女はそばでその姿をただ見ていた。レイプ後、女は少女に対し「私の生理が終わったらあなたに連絡する。そうしたら3人でセックスができる」とも話した。

その後、女は少女を車で家まで送ったが、車内で今日起きたことを誰にも言わないようにと警告したと宣誓供述書は伝えている。しかし少女は友人に事件について話し、友人は父親に話した方がいい」と助言して少女は家族に相談した。少女の家族が警察に通報し、女と男は逮捕された。調べに対し女と男は罪を認めている。

警察によると、男と女は過去にも別の人物に同様の犯行をしたことを少女に語ったとされているが真偽は不明だ。男は子どもに対する性的暴行やわいせつ罪などで、女はみだらな行為をした罪や未成年者への暴行に加担した罪などで起訴される予定である。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「こんな幼い子がこんなひどい目に遭って怖かっただろう。カップルで性的暴行に加担するのがあり得ない」「女と少女が顔見知りだったことがひどい。女は少女が警戒心がないことを利用した」「ゲームから性的暴行に持っていくやり方が汚い」「ゲームからなら性行為をしやすいと思っていそうで気持ち悪い」「性行為を見ていた女も最低。しかも3人でセックスをしようと考えていることも異常」「女は少女を連れてその場から去ろうとしたし男に洗脳されていた可能性もある」といった声が挙がっていた。

男と女の行為は断じて許されるべきことではない。2人は罰せられるべきであるし、同時に少女の心のケアも重要になってくるだろう。

