俳優の西島秀俊と中村倫也が共演する『仮面ライダーBLACK SUN』(Prime Videoにて10月28日0時配信開始)より、新ビジュアルや予告映像が解禁。さらに追加キャストとして、ヒロイン・和泉葵役で平澤宏々路、アネモネ怪人役で筧美和子らの出演が発表された。

【動画】『仮面ライダーBLACK SUN』予告解禁

1987年に放送された『仮面ライダーBLACK』は、歴代仮面ライダーシリーズの中でも原作『仮面ライダー』への原点回帰をコンセプトとし、過酷な運命を背負った主人公の悲哀に満ちたストーリーが魅力的な人気作。本作はこれを30年以上の時を経て、仮面ライダー生誕50周年を記念する作品として新たにリメイクする。監督を務めるのは、『凶悪』や『孤狼の血』などの白石和彌。

時は2022年。国が人間と怪人の共存を掲げてから半世紀を経た、混沌の時代。差別の撤廃を訴える若き人権活動家・和泉葵は1人の男と出会う。南光太郎。彼こそは次期創世王の候補、「ブラックサン」と呼ばれる存在であった。50年の歴史に隠された創世王と怪人の真実。そして、幽閉されしもう1人の創世王候補。シャドームーン=秋月信彦。彼らの出会いと再会は、やがて大きなうねりとなって人々を飲み込んでいく。

今回解禁となった最新予告映像では、現代と50年前、2つの時代が描かれ、西島演じる南光太郎と、中村演じる秋月信彦の因縁がうかがえるほか、10名の新キャストが登場する。

ヒロインとなる和泉葵役には平澤宏々路。重要な鍵を握る怪人の1人であるノミ怪人は黒田大輔。過去に光太郎、信彦と行動を共にした謎の女・新城ゆかりに芋生悠。怪人差別を唱える主導者・井垣渉に今野浩喜。総理大臣・堂波真⼀の若かりし頃に前⽥旺志郎。葵の同級生・小松俊介役に木村舷碁。ゴルゴムメンバーの1人・アネモネ怪人に筧美和子。官房長官・仁村勲役に尾美としのり。さらに総理大臣・堂波真一役にルー大柴。そして過去の光太郎役に中村蒼を迎えた。

さらに、今回の予告映像で、主題歌「Did you see the sunrise?」を解禁。歌うのは21歳にしてYouTubeの総動画再生回数2億4000万回を突破し、顔を覆うマスクと“ガナリボイス”、そして圧倒的な歌唱力で人気を集めている超学生。

映画『仮面ライダーBLACK SUN』は、Prime Videoにて10月28日0時より世界独占配信。

※各キャストと超学生のコメント全文は以下の通り。

<コメント全文>

■平澤宏々路(和泉葵役)

私が演じた和泉葵は14歳という若さで怪人たちと関わり、人間と怪人の共存を目指す活動家として活動をしています。その中でたくさんの出来事に巻き込まれていくキャラクターです。南光太郎、ブラックサンと出会い、葵は何を知って、どんな成長をしていくのか、最後まで見守っていただけたら嬉しいです! 仮面ライダーBLACK SUN、配信をぜひご期待ください!

■黒田大輔(ノミ怪人役)

オファーを受けた際には、仮面ライダーと聞いて、そういうヒーローものも面白そうだなって思っていました。そうしたら監督が白石さんで、単純にめちゃめちゃ嬉しかったですね。ただ、白石さんだから、子供の頃観ていたような仮面ライダーとは、ちょっと違う作品になるんだろうなとは想像してました。私が演じるノミ怪人は、周囲に翻弄されながらも自分のやるべき事を見いだす人物です。物語が進むにつれ、だんだんと癖になる存在感にぜひご注⽬ください。

■芋生悠(新城ゆかり役)

子供の頃に夢中になった仮面ライダー、ずっとご⼀緒したかった白石監督。あまりに光栄でした。緊張感とユーモアの絶妙なバランスで出来た現場だったと思います。新城ゆかりは私にとって革命的な人物でした。常に思考を巡らせていてどの選択にも揺るぎないものがありました。彼女の中にだけある真実を信じました。楽しみに待っていてくれてありがとうございます。配信日が近づいてきてようやく実感が湧いてきました。皆様の元にお届けし、お祭りのように盛り上がるといいなと思っています。ぜひ期待していて下さい。

■今野浩喜(井垣渉役)

出演を知った時は、確かまだどこで配信するとか決まってなかったと思うんですが、それでもスタッフ・出演者のメンツが凄くてそこにお声を掛けて頂いたのはシンプルにありがたいなぁとなりました。井垣目線で物語を作ったらそんなに悪人には映らない可能性もある気がしますが、このドラマにおいてはだいぶ悪い映り方をしてる奴だと思います。でも役者仕事の醍醐味の化身みたいな役だとも思います。自分もまだ出来上がりを観られてないので皆様と同じように配信を楽しみにしてます。そして井垣が皆様からどのくらい嫌われるかも楽しみです。よろしくお願いします。

■前田旺志郎(堂波真一(1972年)役)

人生で初めての仮面ライダー作品への出演だったのでとても興奮しました。小さい頃に大好きだったものに携われる事に今でも舞い上がっています。白石組の現場はカッコよかったという印象が強いです。現場での皆さんの佇まいや空気感がとにかくカッコよくて。堂波という役もその雰囲気の中に入り込むという事を無意識にやっていたと思います。完成した映像を少し観させてもらいましたが、ゾクゾクとするような映像で。皆さんも興奮しながらこの作品をご覧ください。

■木村舷碁(小松俊介役)

人生初めての出演作品で、幼稚園のころからずっと憧れていた仮面ライダーに出られる、しかも役までもらえるということですごく嬉しかったです! 俊介はいつも葵の側にいて、とても仲間思いな人物です。そして彼が変身するスズメ怪人がすごくかわいいんですよ。だからそこにも注⽬です! 仮面ライダーBLACK SUNの配信をお楽しみに!

■筧美和子(アネモネ怪人役)

怪人役ということもあり、少し緊張感はあったんですが、すごく楽しくやらせていただきました。白石監督の仮面ライダーというのがすごく興味深くて、怪人もどういう風に演じようかなっていろいろ考えたんですが、意外とシンプルに、静かにやったほうが怖いんじゃないかっていう提案をしてくださって。すごく白石監督らしいアイデアで、楽しくやらせていただきました。私が演じるアネモネ怪人は、アネモネという花をモチーフにした怪人です。花からは想像もつかないようなとんでもない姿を見せますので配信を楽しみにしていてください!

■尾美としのり(仁村勲役)

私が演じる仁村勲は、官房長官という要職に就いており、総理の右腕として、野党や省庁間、怪人と繋いでいったり、大変な仕事をしている優秀な政治家です。どうやら裏でいろいろやっていたり、ちょっと悪いこともやっているんじゃないかなという風な感じで演じております。堂波総理との関係性も楽しみにしていてください。

■ルー大柴(堂波真一役)

この年ですからね、仮面ライダーはできないとお断りしようかなと思ったんですよ。そしたらマネージャーが仮面ライダーじゃないですと。悪の総理大⾂なんだけど、今までにない役なので、結構サプライズしながらやっています! 堂波真⼀はですね、総理大臣でありながら、ほしいままに悪事を働く人物なんです。彼が光太郎や信彦とどのように関わるのか、最後までお楽しみください。

■中村蒼(光太郎(1972年)役)

仮面ライダーと聞いたら、みんながそれぞれの仮面ライダーを思い浮かべる、そのくらい多くの方に愛され続けた作品ですし、しかも自分も変身する人間を演じられることはすごくうれしかったです! そして白石和彌監督とご⼀緒できるというのもうれしかったですね。現代の光太郎、特に最初の現代の光太郎とは違った、エネルギッシュな感じというか、生命力にあふれた光太郎を演じられたらいいなと思って取り組みました。仮面ライダーというものを通して、世の中の不条理だったり人間の本質みたいなものを白石和彌監督の手で描いています。⼀人でも多くの方に観てもらえたらと思います。ぜひご覧ください!

■超学生(主題歌)

歌を続けていて良かったと思いました。幼い頃兄の影響で仮面ライダー龍騎を観た所から、19歳のときにPrime Videoで観た仮面ライダーアマゾンズに稲妻のような衝撃を受けるに至るまで仮面ライダーの世界は僕の人生の強い支えになってくれました。今回そんなストーリーの⼀部になることができ大変光栄に思います。入りの歌詞からあの仮面ライダーBLACKの世界に聴き手を導いてくれることに興奮を覚えました。歌唱においては長く伸ばしたり破裂に近い歌詞の置き方から、怨みだけではない複雑な叫び・訴えがテーマだと解釈し歌わせていただきました。