西島秀俊と中村倫也の共演で、人気特撮「仮面ライダーBLACK」(1987〜1988)をリブートする「仮面ライダーBLACK SUN」が、10月28日(0:00〜)から Prime Video で、全10話を一挙に世界独占配信することが明らかになった。また、発表に合わせて最新予告編映像とビジュアルが公開された。

「仮面ライダーBLACK」は、暗黒結社ゴルゴムを率いる創世王の次期候補として改造された青年・南光太郎と、光太郎の親友・秋月信彦の孤独な戦いを描いた物語。今から34年前の1988年10月9日は、テレビシリーズが最終回を迎えた日でもある。

『孤狼の血』の白石和彌監督が手掛けるリブート版は、国が人間と怪人の共存を掲げてから半世紀を経た、2022年が舞台。怪人の差別撤廃を訴える若き活動家・和泉葵が出会った一人の男・南光太郎(西島)。次期創世王の候補「ブラックサン」と呼ばれる存在であった彼と、幽閉されしもう一人の創世王候補シャドームーン=秋月信彦(中村)。彼らの出会いと再会のドラマが、50年の歴史に隠された創世王と怪人の真実と共に描かれる。

白石監督は、全10話、約440分に及ぶ怪人たちの群像劇を全て演出。28日に、200以上の国・地域で一挙に配信される。Prime Video が設定する本作のレーティングは18+(成人向け)となる。

西島と中村に加え、怪人役として、三浦貴大(ビルゲニア役)、音尾琢真(コウモリ怪人役)、濱田岳(クジラ怪人役)、プリティ太田(バラオム役)、吉田羊(ビシュム役)、中村梅雀(ダロム役)が出演。また追加キャストとして、平澤宏々路(和泉葵役)、黒田大輔(ノミ怪人役)、芋生悠(新城ゆかり役)、今野浩喜(井垣渉役)、前田旺志郎(堂波真一役/1972年)、木村舷碁(小松俊介役)、筧美和子(アネモネ怪人役)、尾美としのり(官房長官・仁村勲役)、ルー大柴(総理大臣・堂波真一役/2022年)、中村蒼(南光太郎役/1972年)の出演が発表された。

予告に使用されている主題歌「Did you see the sunrise?」を担当するのは、顔を覆うマスクと歌唱力で人気を集める若手ボーカリスト・超学生。スタッフには白石組おなじみの面々らが集合しており、脚本を高橋泉、ビジュアルコンセプトを樋口真嗣、特撮監督を田口清隆、音楽プロデューサーを松隈ケンタ、美術監督を今村力、造型を藤原カクセイ、スタイリストを伊賀大介が務める。(編集部・入倉功一)

「仮面ライダーBLACK SUN」は Prime Video にて10月28日(金)0:00〜配信(全10話)