Ãë¥É¥éÄ¶¤¨¤ëÅ¥¾Â¡ª ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯²¦¼¼Ê¬Îö¤Î¸¶°ø¤Ï²¦»Ò¤Îà·»ÄïÉÔÎÑ°¦á¤À¤Ã¤¿¡ª
¡¡¸Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Î¤¤¤È¤³¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Þ¥ë¥°¥ì¡¼¥Æ½÷²¦¤¬Àè½µ¤Ë£´¿Í¤ÎÂ¹¤«¤é²¦»Ò¤ä²¦½÷¤Î¾Î¹æ¤òÇíÃ¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤ÆÂçÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï£´¿Í¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥è¥¢¥Ò¥à²¦»Ò¤ÎàÉÔÎÑ°¦µ¿ÏÇá¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò±Ñ»æ¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡½¥ë¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡½÷²¦¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ë£µ£´ºÐ¤Î¥è¥¢¥Ò¥à²¦»Ò¤Ï¡¢Â©»Ò¤Ç£²£³ºÐ¤Î¥Ë¥³¥é¥¤²¦»Ò¤òÉ®Æ¬
¤Ë¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹²¦»Ò¡¢¥Ø¥ó¥ê¥Ã¥¯²¦»Ò¡¢¤ï¤º¤«£±£°ºÐ¤Î¥¢¥Æ¥Ê²¦½÷¤¬¾Î¹æ¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯²¦¼¼¤Î¼þÊÕ¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¼Â¤Ï¥è¥¢¥Ò¥à²¦»Ò¤¬·»¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¹ÄÂÀ»Ò¤ÎºÊ¤ÇµÁÍý¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ë¥á¥¢¥ê¡¼¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤Ë¿¼¤¤Îø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î»¨»ï¡Ö¥ô¥¡¥Ë¥¿¥Æ¥£¥¹¡¦¥¨¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥è¥¢¥Ò¥à²¦»Ò¤¬¡ÖµÁÍý¤Î»Ð¥á¥¢¥ê¡¼¤Ë¿¼¤¯Îø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤¿¤á¡¢²¦¼¼¤¬Ê¬Îö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î½÷À½µ´©»ï¤Ë¤â¥è¥¢¥Ò¥à²¦»Ò¤¬¥í¥¤¥ä¥ë¥¬¡¼¥ÉÏ¢Ââ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¥á¥¢¥ê¡¼¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËîÉîÄ¤ÎÃû¸õ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¥è¥¢¥Ò¥à²¦»Ò¤Ï¡¢µÁÍý¤Î»Ð¤Î¸ý¤Ë¿°¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤êÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢£²£°£°£´Ç¯¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¹ÄÂÀ»Ò¤È¥á¥¢¥ê¡¼¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤Î·ëº§¼°¤ÎÄ¾¸å¡¢¥è¥¢¥Ò¥à²¦»Ò¤¬¡ÖÈà¤ÏµÁÍý¤Î»Ð¤Ë¿¼¤¯Îø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¿äÂ¬¤òÎ©¤Æ¤¿ÊóÆ»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê·»¤ÎºÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë²£ÎøÊé¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¤À¤í¤¦¡Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±»æ¤Ï¡Ö£²£°£°£·Ç¯¤ËÈà¤¬Æ±Ì¾¤ÇÂÎ³Ê¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¥á¥¢¥ê¡¼¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í½÷À¡Ê¸½ºß¤Î¥Þ¥ê¡¼²¦½÷¡Ë¤È¤Îº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¿´¤Î°Ö¤ß¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È°ìÊýÅª¤Êà·»ÄïÉÔÎÑ°¦á¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Î¤¤¤È¤³¤Ç¤â¤¢¤ë¥Þ¥ë¥¬¥ì¡¼¥Æ½÷²¦¤Î·èÃÇ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥É¥í¥É¥í¤·¤¿ÈëÏÃ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥á¡½¥¬¥óÈÞ¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤Ï¤Þ¤À½¹Ê¹¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£