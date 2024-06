サルコペニアの診断とセルフチェック

サルコペニアの診断は、筋肉量が減っているかどうかがポイントになります。ふくらはぎの太さ、握力、椅子の立ち上がりテストなど身体機能で総合的に判断されます。



セルフチェックに「指輪っかテスト」

簡単にセルフチェックをする方法として「指輪っかテスト(※2)」があります。



まずは、座った状態で行います。



両手の親指と人差し指で、ひとつの大きな輪を作ります

利き足でないふくらはぎの一番太い部分を囲います

すき間ができるか、できないかをチェックします



この時、指輪っかを作った指同士がくっつかず、ふくらはぎを囲めない場合は、サルコペニアの可能性は低いとされます。逆に、もし、指輪っかよりもふくらはぎが細い場合は可能性が高いとされます。

サルコペニア予防にできること

タンパク質を1.0g/kg/日以上摂る

サルコペニア診療ガイドラインでは、「1日に(適正体重)1kgあたり1.0g以上のタンパク質摂取はサルコペニアの発症予防に有効である可能性があり,推奨する。(※3)」としています。



例えば、60代女性で体重54kgの場合、1日のタンパク質量は54g以上となります。

タンパク質は、肉・魚以外にも大豆製品や卵、ご飯や野菜にも含まれます。様々な食材を組み合わせてバランスよく摂るようにしましょう。



カラダを動かす習慣を

スクワットや腕立て伏せ、ダンベル体操といった筋肉に抵抗をかける運動が勧められています(※4)。その他にも、ラジオ体操をする、少し早く歩いてみる、階段を使うなど、日常生活にとり入れやすいことを試してみましょう。



日頃から適切な栄養を摂ること、適度な運動をすることは筋肉量の維持につながるとされるため大切です。高齢期の方が、低栄養の改善や運動をする場合は、医師や看護師、管理栄養士の指導のもと行うようにしましょう。



高齢者だけが対象と思われがちなサルコペニアですが、年齢に関係なく起こる可能性があります。食事の栄養バランスを整えたり、適度な運動を行うようにして、予防したいですね。

