¡ØTharnType/¥¿¡¼¥ó¡ß¥¿¥¤¥×¡Ù¥ß¥å¡¼¡¦¥¹¥Ñ¥·¥Ã¥È¡¢½éÍèÆü¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅ¡ª

世界で旋風を巻き起こしたタイのテレビシリーズ『TharnType/ターン×タイプ』(2019)で主役のターン役を務め、 大ブレイク中のミュー・スパシットの初来日が決定し、ファンミーティングが開催される。

俳優業にとどまらず、 自身での作詞作曲や海外歌手とのコラボなど、 音楽活動でも旋風を巻き起こし、 独自の道を切り開いてきたミュー。日本好きとも知られ、ついにファン待望の初来日が決定した。

ミュー・スパシットとは?

1991年2月21日生まれ、タイ・ノンブリー県出身。身長183cm。カセサート大学で産業工学を専攻し、第一級の栄誉を得て卒業。チュラーロンコーン大学で産業工学の修士号を取得。現在は同大学にて産業工学の博士号を取得中。

2017年にドラマシリーズ『I Am Your your King』で俳優デビュー。2019年に初の主演ドラマ『TharnType/ターン×タイプ』に出演し、世界的な知名度を獲得。2020年〜2021年、 続編となる『TharnType2 -7 years of love- 』も公開。

俳優としての活動のみならず、長年の夢だった歌手としての道を自らこじ開け、今では俳優、 歌手、プロデューサー、そして自分で作った制作スタジオ【Mew Suppasit Studio(MSS)】のCEOとして、幅広く活動中だ。

来日情報

タイトル:Mew Suppasit 1st FAN MEETING in JAPAN

日程:11月4日(金)

昼公演 13:15開場 14:00開演

夜公演 17:45開場 18:30開演

会場:中野サンプラザ(東京都中野区中野4丁目1-1)

出演:Mew Suppasit

※Mew Suppasit ミュー・スパシット(俳優名)/ Suppasit Jongcheveevat スパシット・ジョンチーウィーワット(本名)

チケット:

・VIPチケット 25,000円(税込)

〈VIPチケット特典〉 前方席 / 限定グッズプレゼント / 直筆サイン入りポストカードプレゼント など

・全席指定 13,000円(税込)

主催・企画制作:ぴあ株式会社、 株式会社テレビ朝日

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止または変更となる場合があります。

▼チケット情報

オフィシャル最速先行(抽選受付)

・受付期間(日本時間):10月5日(水)18:00〜10月13日(木)23:59

・受付URL: https://w.pia.jp/t/mew1stfm/

▼続報・詳細について

続報については、公演公式サイト、公演公式twitter、および来日公演イベントページにて随時お知らせいたします。

・公演公式サイト https://www.mewfanmeetinginjapan.com/

・公演公式twitter(@MEWfmJapan) https://twitter.com/MEWfmJapan

・ハッシュタグ #MEWinJAPAN

・来日公演 イベントページ https://w.pia.jp/t/mew1stfm/

