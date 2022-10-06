¡ÚÌÀÆü¤ÎÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡ÛÂè5²ó¡¡³¤¤Î¹»³°³Ø½¬¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë
¡¡Ê¡¸¶ÍÚ¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤ÎÂè107ºî¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¢Áí¹ç¡¦¸áÁ°8»þ¤Û¤«¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¡£Âè1½µ¡Ö¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤¿¤·¡×¤è¤ê¡¢7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè5²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¾Í»Ò¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¤ËÂ¥¤µ¤ì¤Æ¼«Ê¬¤Î¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤á¤°¤ß¡Ê±ÊºîÇîÈþ¡Ë¤Ë¹ð¤²¤¿Éñ¡ÊÀõÅÄÇÎÏ©¡Ë¤Ï¡¢³¤¤Î¹»³°³Ø½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£Éñ¤ò°Æ¤¸¤Æµ¤¤òÙæ¤à¤á¤°¤ß¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À¸ÅÌ¤Î°ì¿Í¤¬¤Ï¤À¤·¤Ç³¤¤ËÆþ¤ê¡¢¥ª¥³¥¼¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¼þ¤ê¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë¡£Éñ¤Ï³¤¤«¤é½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬Å¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤á¤°¤ß¤È¾Í»Ò¤Ï¼êºî¤ê¤Î¥¸¥ã¥à¤ò¼Ö¤Ç±¿ÈÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¤½¤ÎÁûÆ°¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡£¤á¤°¤ß¤Ï¡¢¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ°ìÌÜ»¶¤ËÉñ¤Î¤â¤È¤Ø¶î¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×¤Ï¡¢¶õ¤òÈô¤ÖÌ´¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Éñ¤ÎÊª¸ì¡£ÉÁ¤¯»þÂå¤Ï1990Ç¯Âå¤«¤é¸½ºß¡£ÅìÂçºå¤ÈÄ¹ºê¡¦¸ÞÅçÎóÅç¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£µÓËÜ¤Ï¡¢NHKÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¿´¤Î½ý¤òÌþ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¡Ê2020¡Ë¤Ç½é¤á¤ÆÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿·¬¸¶Î¼»Ò¤Î¤Û¤«¡¢ÅèÅÄ¤¦¤ìÍÕ¡¢ÄÑÎÉÂÀ¤¬Ã´Åö¡£¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤¬¸ì¤ê¤òÌ³¤á¡¢back number ¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ö¥æ¡¼¡×¤¬¥É¥é¥Þ¤òºÌ¤ë¡£¡ÊÀ¶¿å°ì¡Ë