モデルで女優のKoki,が、5日に自身のインスタグラムを更新。デザイナーの二コラ・ジェスキエールと撮影した2ショットを公開した。

【写真】Koki,美脚映えるルイ・ヴィトンのミニスカ姿で表参道に降臨

Koki,はこの日、ルイ・ヴィトンのウィメンズアーティスティック・ディレクターである二コラ・ジェスキエールと笑顔で寄り添う写真を披露。ブラウンを基調としたコーディネートに、花柄のネクタイとバッグを取り入れてマニッシュな印象のKoki,と、一方でシンプルながらも高級感のあるモノトーンコーデに身を包んだ二コラ・ジェスキエールの様子が写し出されている。

「パリファッションウィーク」で、日本時間4日に開催されたルイ・ヴィトンのショーを観劇した様子のKoki,はコメントで「Thank you for the beautiful memories(美しい思い出をありがとう)」とつづった。

引用:「Koki,」インスタグラム(@koki)