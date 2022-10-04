¼ç±é¡¦µÈ±Ê¾®É´¹ç¡ß¶¦±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡¡»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ90ËÜÌÜ¤Î±Ç²è¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Êì¤µ¤ó¡ÙÀ½ºî¤¬·èÄê
±Ç²è¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Êì¤µ¤ó¡Ù¤ÎÀ½ºî¤¬·èÄê¡£2023Ç¯9·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Êì¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤¬91ºÐ¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¡¢90ËÜÌÜ¤Î±Ç²è¡£¡ØÊì¤Ù¤¨¡Ù¡ØÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡Ù¤ËÂ³¤¯¡ØÊì¡Ù3Éôºî¤Ë¤¢¤¿¤ëºîÉÊ¤À¡£ËÜºî¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢·àºî²È¡¦±é½Ð²È¤Î±Ê°æ°¦¤Ë¤è¤ëµº¶Ê¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Êì¤µ¤ó¡Ù¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢2001Ç¯¤È2004Ç¯¤ËÉñÂæ¤¬¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¡¢2007Ç¯¤Ë¤ÏNHKÅÚÍË¥É¥é¥Þ¤Ë¤Æ±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç²ñ¼Ò¤Î¿Í»öÉôÄ¹¤È¤·¤ÆÆü¡¹¡¢¿À·Ð¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¡¢²È¤Ç¤ÏºÊ¤È¤ÎÎ¥º§ÌäÂê¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤È¤Î´Ø·¸¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¿Àºê¾¼É×¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊì¡¦Ê¡¹¾¡ÊµÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ë¤¬Êë¤é¤¹Åìµþ²¼Ä®¤Î¼Â²È¤òË¬¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¢¤É¤¦¤â¤ª¤«¤·¤¤¡£³äË£Ãå¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÊì¿Æ¤¬¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¤¥¥¤¥¤ÈÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤Þ¤±¤ËÎø°¦¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£µ×¡¹¤Î¼Â²È¤Ë¤â¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¸ÍÏÇ¤¦¾¼É×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ªÀá²ð¤¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Ë²¹¤«¤¤²¼Ä®¤Î½»Ì±¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¡ÈÊì¡É¤È¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¼¡Âè¤Ë¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£
¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢1972Ç¯¸ø³«¤Î¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è ¼ÆËôÊé¾ð¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØÊì¤Ù¤¨¡Ù¡¢¡Ø¤ª¤È¤¦¤È¡Ù¡¢¡ØÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡Ù¤Ê¤ÉÌó50Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿ô¡¹¤Î»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿µÈ±Ê¾®É´¹ç¡£µÈ±Ê¤Ï±Ç²è½Ð±é123ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¡¢²¼Ä®¤ËÊë¤é¤¹Êì¡¦Ê¡¹¾¤ò±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¡¹¾¤ÎÂ©»Ò¡¦¾¼É×Ìò¤ÇÂçÀôÍÎ¤¬¶¦±é¡£ÂçÀô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¡¢µÈ±Ê¾®É´¹ç¤È¤Î¶¦±é¡¢¤È¤â¤Ëº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢»£±Æ¤Ï2022Ç¯9·îËö¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£
»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡¢µÈ±Ê¡¢ÂçÀô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
»³ÅÄÍÎ¼¡¡Ê´ÆÆÄ¡Ë
¶ùÅÄÀî±è¤¤¤Î²¼Ä®¡¢¸Å¤Ó¤¿²ÈÊÂ¤ß¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¤¬¹â¡¹¤È¤½¤Ó¤¨¤ë¡Ø¸þÅç¡Ù¤Ë¥«¥á¥é¤ò¿ø¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î¹¾¸Í°ÊÍè¤Î¸Å¤¤Ä®¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤Ó¤È¤ä¤³¤³¤ò¸Î¶¿¤È¤·¤Æ¹Ô¤Íè¤¹¤ëÏ·¼ãÃË½÷¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤äÈá¤·¤ß¤ò¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¹ï¤ß¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¹îÌÀ¤Ë¼Ì¤·¼è¤ê¡¢ÉÁ¤½Ð¤·¤¿¤¤¡£
µÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê¿ÀºêÊ¡¹¾ Ìò¡Ë
»³ÅÄ³Ø¹»¤ËºÆÆþ³Ø¤·¡¢¸¶ÅÀ¤ËÌá¤Ã¤Æ
´ÆÆÄ¤Î»×¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ëÍÍ¡¢ÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
ÂçÀô¤µ¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢
ÌÀ¤«¤ë¤¯¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Î»þ¤«¤éÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Æ¤¤Ê¿Æ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¦¡¦¡¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
ÂçÀôÍÎ¡Ê¿Àºê¾¼É× Ìò¡Ë
»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤Ë¡¢µÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¤ÎÂ©»ÒÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÂçÀôÍÎ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤«»ä¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷±É¤Ê°§»¢¤ò¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤è¤¦¤È¤Ï¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ìò¤Î½ÅÀÕ¤Ë²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Ç¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÎÏ¶¯¤¯¤âºÙ¤ä¤«¤Ê±é½Ð¤ò¼õ¤±¡¢³¤¤è¤ê¿¼¤¤°¦¾ð¤òÃ¹¤¨¤¿µÈ±Ê¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¤ª¼Çµï¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢º£¤Ï´¶¼Õ¤È¡¢´î¤Ó¤È¡¢´üÂÔ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀµÄ¾¿½¤·¾å¤²¤Æ¡¢¤¢¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¤«¤é¡¢ÂçÀôÍÎ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¤·¤«¤·¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ï»×¤ï¤»¤Ê¤¤»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¡¢µÈ±Ê¤µ¤ó¤Î±éµ»¡¢±Ç²è¤È¤Ï°ÎÂç¤À¤È²þ
¤á¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤ä»ä¤ÏµÈ±Ê¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤¦¤«³§¤µ¤Þ¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÉÁ¤¯¡¢º£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î²¼Ä®¤Ç·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¡¢²Ä¾Ð¤·¤¯¤â¤»¤Ä¤Ê¤¤¡¢²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Êì¤µ¤ó¡Ù¤Ï2023Ç¯9·î1Æü¡Ê¶â¡Ë Á´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー¡£