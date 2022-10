音楽番組「CDTVライブ!ライブ!」の10日よる7時からの4時間スペシャルの出演アーティストが発表された。10月期火曜ドラマ「君の花になる」発のボーイズグループ、8LOOM(ブルーム)が、1stシングル「Come Again」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスすることが決定した。

8LOOMは、18日スタートのドラマ「君の花になる」発の期間限定7人組ボーイズグループ。劇中に登場するグループが現実でもデビューするという異例づくしのドラマで、メンバーは、高橋文哉、宮世琉弥、綱啓永、八村倫太郎、森愁斗、NOA、山下幸輝。振付は、世界的に活躍するダンサー・コレオグラファーのReiNaが担当するなど注目を浴びている。

同放送では、KAT-TUNが、いきものがかり・水野良樹が作詞・作曲したデジタルシングル「ゼロからイチへ」をフルサイズでテレビ初披露。A.B.C-Zは大黒摩季が作詞・作曲を担当した13枚目のシングル「#IMA」(読み:イマ)、ソロデビュー10周年を迎えた中山優馬が番組初登場し、新曲「Squall」をそれぞれフルサイズで披露する。

JO1は、6thシングル「MIDNIGHT SUN」のリード曲「SuperCali」をフルサイズで披露。発売前にもかかわらず、YouTubeにアップされた「PERFORMANCE VIDEO」が公開1週間で500万回再生を超えるなど話題沸騰の新曲だ。さらに、JO1は人気企画“踊ってみた”で、Official髭男dismの楽曲「ミックスナッツ」で一夜限りのステージパフォーマンスをする。

また、K-POPガールグループ・fromis_9は「Stay This Way」を生パフォーマンス。DISH//は「Replay」を歌唱し、yamaは人気アニメのエンディングテーマである「色彩」をフルサイズでテレビ披露する。

さらに、「NEXTリバイバルを探せ! 90年代J-POPフェス」と題して、CDセールス100万枚超えの楽曲やCMソング、人気ドラマの主題歌、アニメソングなどが特集される。T.M.Revolution、LINDBERG、FIELD OF VIEW、中西圭三、WANDS、山根康広、中西保志、田村直美、サンプラザ中野くんらが登場する。(編集部・梅山富美子)

出演アーティスト・歌唱曲は以下の通り(※アーティスト名50音順)

岩田剛典「Only One For Me」

A.B.C-Z「#IMA」

ORANGE RANGE「花」「ロコローション」「Pantyna feat.ソイソース」

KAT-TUN「ゼロからイチへ」

JO1「SuperCali」

Tani Yuuki「もう一度」

DISH//「Replay」

中山優馬「Squall」

成田商事「ボストンバッグ」「パズル」

8LOOM「Come Again」

fromis_9「Stay This Way」

yama「色彩」

【踊ってみた企画】

JO1「ミックスナッツ」(Official髭男dism)

【NEXTリバイバルを探せ!90年代J-POPフェス】

織田哲郎「いつまでも変わらぬ愛を」

小野正利「You're the Only…」

サンプラザ中野くん「大きな玉ねぎの下で」

ZYYG「君が欲しくてたまらない」

田村直美「ゆずれない願い」

T.M.Revolution「WHITE BREATH」「HOT LIMIT」

永井真理子「ZUTTO」「ミラクル・ガール」

中西圭三「Woman」

中西保志「最後の雨」

花*花「あ〜よかった」

FIELD OF VIEW「突然」「DAN DAN 心魅かれてく」

山根康広「Get Along Together」

LINDBERG「今すぐKiss Me」

WANDS「Secret Night〜It's My Treat〜」「もっと強く抱きしめたなら」