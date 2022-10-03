¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡ÙÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ130²¯±ßÆÍÇË¡ª¡¡¡Ø¥é¥¹¥È ¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¤ËÇ÷¤ë
¡¡5·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡¡¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤¬¡¢¸ø³«¸å4¥õ·î±Û¤¨¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±Ç¤ÇÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ130²¯±ßÆÍÇË¡£ÆüËÜÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î22°Ì¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡ÙÁ°ºî¤Ç¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¡È¶õÊì¤«¤éÈô¤ÓÎ©¤Ä¥·¡¼¥ó¡ÉÎ¢Â¦¸ø³«
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÍÜÀ®µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡È¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡É¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÀÄ½ÕÊª¸ì¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¡Ê86¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¡£¥¨¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¿¤Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤âÀäÂÐÉÔ²ÄÇ½¤ÊÇ¤Ì³¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÅÁÀâ¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡È¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡É¡Ê¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡Ë¤¬ºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÎáÏÂ¡Ê2019Ç¯5·î¡Á°Ê¹ß¡Ë¤ËÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤òî²¿ÊÃæ¤ÎËÜºî¤¬¡¢¸ø³«128ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë10·î1Æü¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ130²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¸ø³«129ÆüÌÜ¡¦10·î2Æü¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¤Ç¤Ï¡¢Æ°°÷809Ëü9708¿Í¡¢¶½¼ý130²¯3401Ëü9711±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ÎÂ³¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÎòÂåµÏ¿¤Î½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢Á´ÊÆÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°ÎòÂå5°Ì¡¢Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏTOP10Æþ¤ê´Ö¶á¤ÎÎòÂå11°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â22°Ì¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥à¤Î½Ð±éºî¤È¤·¤Æ¤Ï137²¯±ß¤Î¶½¼ý¤ò¾å¤²¤¿¡Ø¥é¥¹¥È¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¤Î16°Ì¤Ë¼¡¤°½ç°Ì¤È¤Ê¤ë¡£¡¡±Ç²è¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡¡¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£