´ë²è¡¦¸¶ºî½©¸µ¹¯¡Ø·Ù»ëÄ£¹Í»¡°ì²Ý¡Ù¡¡¿·¥¥ã¥¹¥È¤ËÌøÂô¿µ¸ã¡¢Æ£°æÎ®À±¡¢ÆÁ±Ê¤¨¤ê¡¢ËÌÌîÆüÆà»Ò½Ð±é·èÄê
¡¡½©¸µ¹¯¤¬´ë²è¡¦¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë10·î17Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø·Ù»ëÄ£¹Í»¡°ì²Ý¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË23»þ6Ê¬¡Ë¤Ë¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌøÂô¿µ¸ã¡¢Æ£°æÎ®À±¡¢ÆÁ±Ê¤¨¤ê¡¢ËÌÌîÆüÆà»Ò¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø·Ù»ëÄ£¹Í»¡°ì²Ý¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢Á¥±Û±Ñ°ìÏº¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È»ö·ï¤Î¹Í»¡¡É¤òÀìÌç¤È¤·¤¿Éô½ð¡Ö·Ù»ëÄ£¹Í»¡°ì²Ý¡×¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¤¿¤Á¤Î¹Í»¡·à¡£Ìõ¥¢¥ê·º»ö¤Ð¤«¤ê¤¬½¸¤á¤é¤ì¤ë¡Ö·Ù»ëÄ£¹Í»¡°ì²Ý¡×¤Ë¤Ï¡¢Æñ»ö·ï¤Î¹Í»¡°ÍÍê¤¬º£Æü¤âÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Èï³²¼Ô¤ÏÃ¯¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤Ê¤¼»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡¸ÄÀË¤«¤Ê¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¤¿¤Á¤Î¹Í»¡¤¬»þ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢»þ¤ËÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²Ì¤¿¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¿¿¼Â¤È¤Ï¡©
¡¡¹Í»¡°ì²Ý¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¤¿¤Á¤òÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡¢»³Â¼¹ÈÍÕ¡¢À¾Â¼¤Þ¤µÉ§¡¢¹âÅçÎé»Ò¡¢Ì¾¼èÍµ»Ò¡¢ÆâÆ£¹ä»Ö¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï´ûÊó¤ÎÄÌ¤ê¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Èà¤é¤Î¹Í»¡¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¶¦±é¼Ô¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á¥±Û¤ÈÆ±´ü¤Ç²¿¤ä¤é°ø±ï¤ÎÃç¤é¤·¤¤¤¬¡¢Æñ»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹Í»¡°ì²Ý¤òÍê¤ê¤Ë¤¹¤ëÁÜºº°ì²ÝÄ¹¡¦ÌøÂô¿µ»°Ìò¤ËÌøÂô¿µ¸ã¡£ÁÜºº°ì²Ý»ÖË¾¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¹Í»¡°ì²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¿·ÊÆ¹Í»¡´±¡¦Æ£°æÎ¶Ìò¤ËÆ£°æÎ®À±¡Ê¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºWEST¡Ë¡£¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¤¿¤Á¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¹Í»¡°ì²Ý¤Î´ÉÍý´±¡¦ÆÁ±Ê¤ê¤¨Ìò¤ËÆÁ±Ê¤¨¤ê¡£ÂçÅìµþ·Ù»¡½ð¤Î½îÌ³·¸¡¦ËÌÌîÈþÆà»ÒÌò¤Ë¤³¤Î½Õ¡¢ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤¿ËÌÌîÆüÆà»Ò¡£¸ÄÀÇÉ¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬´é¤òÂ·¤¨¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø·Ù»ëÄ£¹Í»¡°ì²Ý¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ10·î17Æü¤è¤êËè½µ·îÍË23»þ6Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡¡¢¨¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÌøÂô¿µ¸ã¡ÊÌøÂô¿µ»°Ìò¡Ë
¸ÄÀË¤«¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤·º»ö¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Í»¡°ì²Ý¤Ç¡¢Âæ»ì¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¥ï¥ó¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·«¤ê¹¤²¡¢»Â¿·¤ÇÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó½é¤á¤Æ½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤Î´ë²è¥É¥é¥Þ¤Ë¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ïº£¤Þ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿Êý¡¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿Êý¤â¤¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¶õ¤»þ´Ö¤âÏÃ¤¬¿Ô¤¤º¡¢¾ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ï¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¡¢¤½¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤Ìò¤Ë¤¹¤°ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº°ì²ÝÄ¹¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤â¤¢¤ê¡¢°Ò¸·¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á¥±Û¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡ÖÁ¥±Û·Ä°ìÏº¡×¤È¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¡ÖÌøÂô¿µ»°¡×¤ÏÆ±´ü¤Ç¡¢1¿Í¤Î½÷À¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸À¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡ª
Ëè²ó¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢À¨¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥í¥Ç¥£Í×ÁÇ¤âËþºÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£10·î17Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢·îÍË¤ÎÌë¤Ï¡Ö·Ù»ëÄ£¹Í»¡°ì²Ý¡×¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤¤¤¤Ì´¤ß¤í¤è¡ª¡¡¤Þ¤¿²ñ¤¦Æü¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Ð¤è¡ª
¢£Æ£°æÎ®À±¡ÊÆ£°æÎ¶Ìò¡Ë
¸Ä¿ÍÅª¤Ë½©¸µ¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´ë²è½ñ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢Á´°÷¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·º»ö¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆâÍÆ¤â¸ÄÀÅª¤Ê³§¤µ¤ó¤À¤«¤éÀ®Î©¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢Êª¹ø½À¤é¤«¤Ç¡¢ËÍ¤Î¸ª¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÀèÇÚÊý¤È¤â¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ï¿·¿Í¤ÎÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ê¤È¤³¤í¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¹Í»¡´±Ã£¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²ñÏÃ¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÏËÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÌÌÇò¤¤¥É¥é¥Þ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÆÁ±Ê¤¨¤ê¡ÊÆÁ±Ê¤ê¤¨Ìò¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤ÊÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê´ë²è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡©¡×¤È¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë»Ñ¤òÁÛÁü¤·¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë³§¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ï¤Ë¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¯¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËÀÎ¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤òÂô»³Ê¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ»ä¤â³Ú¤·¤¯²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶²¤ì¤Ê¤¬¤é¤â»ä¤ÎÌò¿¦¤¬¹Í»¡°ì²Ý¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ°Ì¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç³§¤µ¤ó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤òÄÏ¤ó¤ÇÀÜ¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î³Â·¤¤¤Î¹Í»¡°ì²Ý¤ò·Ò¤°Ìò³ä¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¹ë²Ú¤Ê³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤¬µï¤é¤ì¤ë¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹»£±Æ¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤âÀ§Èó°ì½ï¤Ë¹Í»¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ËÌÌîÆüÆà»Ò¡ÊËÌÌîÈþÆà»ÒÌò¡Ë
µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î²ñÏÃ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤«¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£½©¸µÀèÀ¸¤ÎµÓËÜ¤È¡¢¾®³Ø¹»¤Î»þ¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£