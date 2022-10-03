¡Ö¤ä¤á¤Æ¡×¥Ð¥Ã¥¯¤Ç²¿ÅÙ¤â¡ÄÌÜ·â¼Ô¤¬¸ì¤ë¶ÛÇ÷¤Î¾õ¶·¡¡Ãí°Õ¤Ë¡ÈµÕ¥®¥ì¡É¡©ÃË¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá
·Ù»¡´±¤È¤È¤â¤ËÊâ¤¯´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿ÃË¡£34ºÐ¤Î½÷À¤ò¼Ö¤Ç¤Ò¤¤¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ç¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿²®ÌîæÆÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤À¡£
»ö·ï¤Ï10·î1Æü¤Î¸á¸å1»þ¤¹¤®¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê»ÔÂ¿Ëà¶è¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Çµ¯¤¤¿¡£
»³ËÜ¸ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡§
¤³¤Á¤é¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤Î½÷À¤ÏÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È¼Ö¤ò¹ß¤ê¤¿¤È¤³¤í¡¢²®ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö·ï¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤³¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÍè¤ëÄ¾Á°¤Ëµ¯¤¤¿¸òÄÌ¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¡£½÷À¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤ò²®ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¤¬ÄÉ¤¤±Û¤¹ºÝ¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤ËÀÜ¿¨¡£¤·¤«¤·¡¢²®ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤È²¿ÅÙ¤â¼Ö¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë
¤½¤³¤Ç½÷À¤Ï¸å¤òÄÉ¤¤¡¢°û¿©Å¹¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿²®ÌîÍÆµ¿¼Ô¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤ò¶á½ê¤Î¿Í¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¡§
¡Ê½Ä¤Ë¡ËÊÂ¤ó¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÊÑ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¼Ö¡Ê²®ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¡Ë¤Î¸å¤í¤Ë¡¢½÷À¤Î¼Ö¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Ä¡£
Èï³²½÷À¤¬¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢²®ÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆÍÁ³¡¢¼Ö¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤»¡¢½÷À¤Î¼Ö¤Ë²¿ÅÙ¤â¤Ö¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÌÜ·â¼Ô¡§
¡Ê²®ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¤¬¡Ë¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë·Á¤Ç¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡£Åö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï1Ê¬´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç4¡Á5²ó¤¯¤é¤¤¡£½÷¤Î¿Í¤¬¡Ö¤ä¤á¤Æ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤á¤Æ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¤·¤¿¡£
Q¡§ÃËÀ¤Ï²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÌÜ·â¼Ô¡§
¤Ê¤Ë¤«¤¹¤´¤¯¶«¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¹õ¤¤¼Ö¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Á¤é¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹õ¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Þ¤Ç¥¬¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£·ë¶É3Âæ¡£
½÷À¤ò¤Ò¤»¦¤½¤¦¤È¡Ä¡ÖÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§
¤µ¤é¤Ë²®ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤é¼Ö¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢½÷À¤ò¤Ò¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤Ï±¦ÏÓ¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£
²®ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ë¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Î¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢²®ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»ä¤ÏËÜÆü¡¢¼Ö¤Ç½÷À¤ò¤Ò¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤Ï¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÜ¿¨»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤ò´Þ¤á¡¢»ö·ï¤Î¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×10·î3ÆüÊüÁ÷¡Ë