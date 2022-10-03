¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡¡¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¶½¼ý130²¯±ßÆÍÇË¡ª
¡¡±Ç²è¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡¡¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬¡¢¸ø³«128ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë10·î1Æü¤Ë130²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£10·î2Æü¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¶½¼ý¤Ï130²¯3,401Ëü9,711±ß¡¢Îß·×Æ°°÷¿ô¤Ï809Ëü9,708¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤«¤é19½µ´Ö¡Ê4¤«·îÄ¶¡Ë¤ò·Ð²á¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼´Õ¾Þ¤Î¡ÈÄÉ¤¤¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡¡¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡¢Á°ºî¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¤Î4K¥Ë¥å¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤È¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡¡¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÏ¢Â³¾å±Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶½¼ý130²¯±ßÆÍÇË¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡Ê1993¡Ë¤òÈ´¤¤¤Æ22°Ì¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦»ÔÀîÍÚ¡Ë