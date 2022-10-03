»àË´»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡¡¤Ê¤¼¡Ö¥Î¡¼¥Ø¥ëOK¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«
¡¡¼«Æ°¼Ö¤Î¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥ÈÃåÍÑ¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢µç¶þ¤À¤·É¬Í×¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬¤½¤ÎÍÍÑÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ìÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢³¹¤Ç¾è¤ë¿Í¤¬µÞ·ã¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡ÇÐ¿Í¤ÇÃøºî²È¤ÎÆüÌîÉ´Áð»á¤¬¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤¹ÌÂç¿Ã¡ÊÅö»þ¡Ë¤â»î¾è
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÁÌ³²½¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2022Ç¯9·î26Æü¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤Ç¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ¤¬Å¾ÅÝ¡¢»àË´¤·¤¿¡£°û¼ò±¿Å¾¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Öº£²ó¤Î»ö¸Î¤ò½Å¤¯¼õ¤±¤È¤á¡¢°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿ÉÔÃÇ¤Î¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ÎËÉ»ß¤ä¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë½å¼é¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò¤è¤ê°ìÁØÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡°û¼ò±¿Å¾¤Ï°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¡¢¤½¤ì¤ÏÂçÁ°Äó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¤¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤«¤é¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ÎË¡Åª¤ÊÉÔÈ÷¤È¤½¤Î´í¸±À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤³¤ÎNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Ç¤Ï¡ØÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡ÖÌµÌÈµö¥Î¡¼¥Ø¥ë¤Ç¸øÆ»Áö¹Ô²Ä¡×¤Ï¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¡ØÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Î¸øÆ»±¿Å¾¡¡ÌµÌÈµö¡¢ÌµÊÝ¸±¤Ç»ö¸Î¤Ê¤é¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡Ù¤Î¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ß¤¿¤³¤È¤«¡×¤ò¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£·«¤êÊÖ¤¹¤¬°û¼ò±¿Å¾¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Îµ¬Ìó°ãÈ¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢½õ¤«¤Ã¤¿Ì¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ï¶îÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÄê³Ê½ÐÎÏ¤¬0.6kw°Ê²¼¡¢ÇÓµ¤ÎÌ50cc°Ê²¼ÁêÅö¤È¤·¤Æ¸¶ÉÕ¡Ê¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡¢¸¶ÉÕ1¼ï¡Ë°·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¡¢¸¶ÉÕ¤Î¤¿¤áÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤Ï30km/h¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¤ÏµÁÌ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ï¾®·¿ÆÃ¼ì¼«Æ°¼Ö¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¾®ÆÃ¡×
¤È¤Ê¤ë¡£¾®ÆÃ¤È¤Ï¾®·¿¤Î¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¤ò¸øÆ»¤ÇÁö¤é¤»¤ë¤È¤¤ÎÌÈµö¤Ç¡¢ÉáÄÌ¼«Æ°¼Ö¤äÉáÄÌ¼«Æ°ÆóÎØ¤ÎÌÈµö¤¬¤¢¤ì¤Ð¾¡¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¼Â¶È¹â¹»¤Ç¼è¤é¤µ¤ì¤¿¤«10Âå¤«¤é¤½¤¦¤·¤¿»Å»ö¤Ë½¾»ö¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÌÈµö¤Î¼ïÎà¤òÁ´ÉôËä¤á¤ë¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤êÍóÆâ¤Ë¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥é¥¤¥À¡¼¤¬°Õ¼±¤»¤º¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÈµö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ï¡Ö»º¶È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½Ë¡¡×¤ª¤è¤Ó·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡Ö¿·»ö¶ÈÆÃÎãÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤è¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤È¤·¤ÆÅìµþ¶èÉô¤È°ìÉôÅÔ²¼¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À©¸ÂÂ®ÅÙ¤Ï15km/h¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¤ÏÇ¤°Õ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Î¡¼¥Ø¥ë¡×¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Ë¤Ï2022Ç¯4·î¤Ë²Ä·èÀ®Î©¡¢¸øÉÛ¤µ¤ì¤¿²þÀµÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ë¤è¤ë¡ÖÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÄêµÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¼«Í³²½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£À°Íý¤¹¤ë¤È¡¢
¡¦½¾Íè¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡Ê¸¶ÉÕ°·¤¤¡Ë
Í×¸¶ÉÕÌÈµö°Ê¾å¡¢Í×¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ30km/h¡¢ÆóÃÊ³¬±¦ÀÞµÁÌ³¤¢¤ê
¡¦¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡Ê¸½»þÅÀ¡Ë
Í×¾®ÆÃÌÈµö°Ê¾å¡Ê¸¶ÉÕÌÈµö¤Î¤ß¤ÏÉÔ²Ä¡Ë¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÉÔÍ×¡Ê¿ä¾©¡Ë¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ15km/h¡¢ÆóÃÊ³¬±¦ÀÞµÁÌ³¤Ê¤·¡Ê¾®²ó¤ê±¦ÀÞ¡Ë
¡¦ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡Ê²þÀµÆ»Ï©¸òÄÌË¡»Ü¹Ô¸å¡¢2024Ç¯4·î¤´¤í¤«¡Ë
±¿Å¾ÌÈµöÉÔÍ×¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÉÔÍ×¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ20km/h¡¢ÆóÃÊ³¬±¦ÀÞµÁÌ³¤¢¤ê¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤ÇÊâÆ»Áö¹Ô¤ª¤è¤ÓµÕÁö²Ä¡£
¡¡°Ê¾å¡¢¤ª¤ª¤è¤½3ÄÌ¤ê¤Î¶èÊ¬¤±¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤Ï¤Þ¤À»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡Ê¸øÉÛ¤È»Ü¹Ô¤ÏÊÌ¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡¢¾ÍèÅª¤ÊÍ½Äê¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¸½¾õ¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤â¸øÆ»¤òÌµÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼ÆÃÄê¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Î¤ß¥Î¡¼¥Ø¥ë¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢É®¼Ô¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¸¶ÉÕÌÈµö¤Ç¾è¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤¬¥·¥§¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¸¶ÉÕÌÈµö¤Î¤ß¤Ç¤ÏÉÔ²Ä¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¸¶ÉÕ¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÉ¬¿Ü¤À¤«¤é¾®ÆÃ¤ËÌµÍý¤ä¤ê¤·¤¿´¶¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾®ÆÃ¤È¤Ï¡¢Ëè»þ15km¤òÄ¶¤¨¤ëÂ®ÅÙ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¹½Â¤¤Î¼ÖÎ¾¡¢¤«¤Ä¼ÖÎ¾¤ÎÄ¹¤µ4.70¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý1.70¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µ2.00¥á¡¼¥È¥ë°Ê²¼¤Îµ¬³Ê¤Î¼ÖÎ¾¤ÇÁíÇÓµ¤ÎÌ1500cc°Ê²¼¤Î¼ÖÎ¾¤ò»Ø¤¹¡£¤æ¤¨¤Ë¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ÏÀ©¸ÂÂ®ÅÙ15km/h¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ï¾®ÆÃ°·¤¤¤Ê¤Î¤ÇÆóÃÊ³¬±¦ÀÞ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÊØÍø¤È¤ß¤ë¤«¡¢´í¸±¤È¤ß¤ë¤«¡£
¡¡Âç¼ê¥Ð¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥§¡¼¥ó¤Î´´Éô¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ê²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ê¤É¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¥Î¡¼¥Ø¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¤è¡£ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤òÉáµÚ¤µ¤»¤¿¤¤¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Î°ÂÁ´¤è¤êÍøÊØÀ¤ò¤È¤Ã¤¿¡£¥Î¡¼¥Ø¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¾®ÆÃ¤Î¶èÊ¬¤Ë¤Í¤¸¹þ¤ó¤À¡£Àè¹Ô¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÆó¤ÎÉñ¤¤¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Àè¿Ê¹ñ¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤Ï2021Ç¯5·î13Æü¤«¤é¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¡¢È³¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î»ö¸Î¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤ä¤à¤òÆÀ¤º²þÀµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡Ö¤·¤«¤·´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤¬Âç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤ë¤Ê¤é»È¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¾Ê¬¶á¤¯¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑµÁÌ³²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¶È¼Ô¤ÎÇä¾å¤äÍøÍÑ¼Ô¤Ï°ì»þ30¡ó¤«¤é50¡ó¤â¸º¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡¢È±·¿¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ·ù¤¬¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¾ø¤ì¤ë¤È¤«¡¢Ã±¤ËÌÌÅÝ¤È¤«¤Ã¤Æ¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÆüËÜÀ¯ÉÜ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤ä´ë¶È¤âµ¤¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥É¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¹ñ¾ð¤ä¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤¿¤áÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤æ¤ë¤¤¹ñ¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡ÖÂÐ¤·¤Æ·Ù»¡¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òµÁÌ³²½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¹ÔÀ¯¤â»ö¸Î¤ÎÁý²Ã¤ÏÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¹ñ¤È¶È³¦¤ÏÉáµÚ¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆÃÊÌ°·¤¤¤Ç¾®ÆÃ¤Ë¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç¿ä¿Ê¤·¤¿¡£¸å¼Ô¤¬²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡·Ù»ëÄ£¤ÏÅö½é¤«¤é¥Î¡¼¥Ø¥ë¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ë¤è¤ë°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ½¸ÃæÅª¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤âÂ³¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ë¤âÂÐºö¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÔÀ¯¤â¤Þ¤¿¡¢º£²ó»ö¸Î¤Î¤¢¤Ã¤¿Ãæ±û¶è¤â2022Ç¯5·î16Æü¤Ë°Ê²¼¤ÎÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒËÜ¶è¤Ï¡¢¶äºÂ¤äµþ¶¶¡¢ÆüËÜ¶¶¤Ê¤É¤Î¾¦¶È¡¦¶ÈÌ³¤¬½¸ÀÑ¤·¡¢Ï©¾å¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÃÏ°èÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Æ»Ï©¶õ´Ö¤Ë¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ¼çÂÎ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¶è¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤Æ»Ï©¶õ´Ö¤Ë¤ÏÄÌ¹Ô¶Ø»ß¶è°è¤òÀß¤±¤ëÅù¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²þÀµÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤Î»Ü¹Ô¤ËÅö¤¿¤ê¡¢³Æ·Ù»¡½ð¤¬ÃÏ°èÄ®²ñ¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÃÏ°èÆÃÀ¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤Ë¸òÄÌµ¬À©¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦Í×Ë¾¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ó
¡¡¤³¤ÎÃæ±û¶è¤Î·üÇ°ÄÌ¤ê¡¢Æ±¶è¤¬ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹»àË´¼ÔÂè1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö¤Ë¤è¤ë¸øÆ»¼Â¸³¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬º®Íð¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í¿È»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤ÈÉÝ¤¤
¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤â¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤ÏµÁÌ³²½¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£15km/h¤À¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¤É¤³¤í¤¬°¤«¤Ã¤¿¤é»à¤Ë¤Þ¤¹¤è¡£²¿¤Ç¤â»à¤Ì¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÈï¤Ã¤Æ½õ¤«¤ë¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿¿Í¤ÎÌó6³ä¤¬Æ¬Éô¤ÎÃ×Ì¿½ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Ã×»àÎ¨¤â¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¼Ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ2.2ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê2017Ç¯¡Á2021Ç¯Åý·×¡Ë¡£¼«Å¾¼Ö¤Ï13ºÐÌ¤Ëþ¤ò½ü¤±¤Ð¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¤ÏÅØÎÏµÁÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤Ï24km/h¤Þ¤Ç¤Ï¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤¬¸ú¤¯¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ñ¤äÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¤È¥Î¡¼¥Ø¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Å¾¼Ö¤Þ¤Ç¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈµÁÌ³²½¤È¤Ê¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ï¸¶ÉÕ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼«Å¾¼Ö¤Î°·¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢ÌÈµö¤â¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡×
¡¡ÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢2024Ç¯4·î¤´¤í¤Ë¤ÏÌÈµöÉÔÍ×¤ÇÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¤Î²þÀµÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ë¤è¤ëÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢16ºÐ°Ê¾å¤Ê¤éÌÈµöÉÔÍ×¤ÇÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤â20km/h¤Ë´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢ºÙ¤«¤¤¾ò·ï¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢16ºÐ°Ê¾å¤Ê¤éÌµÌÈ¥Î¡¼¥Ø¥ë¤Ç20km/h¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊâÆ»Áö¹Ô¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Ï2019Ç¯¡¢»ö¸Î¤ÎÂ¿È¯¤«¤éÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ÎÊâÆ»Áö¹Ô¤Ï¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î»ö¸Î¡¢²Ä°¥ÁÛ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸À¤¤Êý¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Çú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ã¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¿È»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ï¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¤Í¡£²á¼º¤ÏÁê¼ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Æ°¼Ö¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤êÀÕÇ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾¦¶È¼Ö¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤¬¸øÆ»¤Ë¤¤¤ë¤ÈÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ë¡¢ÌµÌÈµö¥Î¡¼¥Ø¥ë¤ÇÊâÆ»¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤âOK¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤ã¤ó¤È¸¶ÉÕ¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡¢Íß¤ò¸À¤¨¤Ð¥Ð¥¤¥¯¤Î¸¶2¡Ê¸¶ÉÕ2¼ï¡¢ÉáÄÌ¼«Æ°ÆóÎØ¾®·¿¸ÂÄê¡Ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×
¡¡ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¸À¤Ï¥Ð¥¤¥¯²°¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤âÆ±´¶¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤»¤á¤Æ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤âµÁÌ³²½¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÀ©¸ÂÂ®ÅÙ30km/h¤Î¸¶ÉÕ¤ËÌÈµö¼èÆÀ¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ20km/h¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤¬ÌµÌÈ¥Î¡¼¥Ø¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¦¤ë¤µ¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥Î¡¼¥Ø¥ë¤ÇÆ¬Éô¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ï´í¸±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸å²ù¤·¤Æ¤âÃÙ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡20km/h¤ò´Å¤¯¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ä¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ËÆ¬¤¬Ã¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤ÐÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÉáµÚ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¥Î¡¼¥Ø¥ëOK¤Ç¹ñÌ±¤ò»È¤Ã¤Æ¸øÆ»¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö¤¬²á¤®¤ë¡£Í×ÌÈµö¡¦Í×¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÇÀ©¸ÂÂ®ÅÙ30km/h¤Î¸¶ÉÕ¤È¡¢ÌµÌÈµö¥Î¡¼¥Ø¥ë¤ÇÀ©¸ÂÂ®ÅÙ20km/h¤ÎÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¡¦ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Îº¹¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÀ°¹çÀ¤Ï¤ä¤Ï¤êÉÔ²Ä²ò¤À¡£
¡¡¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é½õ¤«¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½õ¤«¤Ã¤¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤âÀ®¤êÎ©¤Ä¡£·Ù»ëÄ£¤ä¹ÔÀ¯¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î°ìÈÌ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î·üÇ°¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤Þ¤Ç°ÂÁ´¤òÊÎ¤í¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¿¤«¤¬¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤È¸À¤¦Êý¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤Ê¤é¤Ð¡Ö¤¿¤«¤¬¡×¤Ê¤Î¤À¤«¤éµÁÌ³¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÏÃåÍÑ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£ºÇ¸å¤Ë½Å¤Í¤Æ¡¢»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤Ë¿´¤«¤é¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÆüÌîÉ´Áð¡Ê¤Ò¤Î¡¦¤Ò¤ã¤¯¤½¤¦¡ËÆüËÜ¥Ú¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¡£½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡£¼Ò²ñÌäÂê¤äÀ¸Ì¿ÎÑÍý¤ÎÂ¾¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤ª¤è¤Ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£¡¡